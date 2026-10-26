جوان آنلاین: لولا دا سیلوا، رئیس‌جمهور منتخب برزیل، با اشاره به اهمیت رای مردم در حفظ دموکراسی این کشور اعلام کرد: «ما موفق شدیم مردم را قانع کنیم که رای دادن برای حفاظت از دموکراسی در برزیل حیاتی است.»

وی با تاکید بر اینکه «دخالت خارجی از طریق پلتفرم‌های دیجیتال را شکست دادیم»، افزود: «من به نمایندگی از ۲۱۵ میلیون برزیلی حکومت خواهم کرد و دیگر رقیب انتخاباتی نداریم.»

رئیس‌جمهور منتخب برزیل همچنین تصریح کرد که دولت وی روش اداره کشور را تغییر خواهد داد و تلاش می‌کند مشارکت مردم را در فرآیند تصمیم‌گیری بیش از پیش گسترش دهد.