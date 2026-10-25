رسانه اسرائیلی: ترامپ به شدت تحت فشار نتانیاهو قرار گرفته است

جوان آنلاین: شبکه ۱۲ تلویزیون رژیم صهیونیستی به نقل از منابع آگاه در کاخ سفید فاش کرد که بنیامین نتانیاهو نخست وزیر (رژیم صهیونیستی) در حال فشار بر دونالد ترامپ رئیس جمهور (تروریست) آمریکا جهت اعلام حمایت بیشتر و صریح‌تر از وی در انتخابات پیش رو است، امری که در کاخ سفید علامت ناامیدی نتانیاهو از نتایج انتخابات تفسیر شده است.

به گزارش تسنیم، در ادامه این گزارش آمده است: بنیامین نتانیاهو در روز‌های اخیر از ترامپ خواسته است تا حمایت علنی بیشتری از کمپین انتخاباتی او ابراز کند؛ این خبر بر اساس اظهارات یک منبع آمریکایی مطلع از جزئیات و یک منبع دیگر اسرائیلی مطلع از این مسئله عنوان شده است.

یک منبع آمریکایی اعلام کرد که کاخ سفید تلاش‌های فشردهٔ نتانیاهو برای متقاعدسازی را «نشانه‌ای از استیصال» و گواهی بر این می‌داند که نخست‌وزیر اسرائیل معتقد است در آستانهٔ انتخابات روز سه‌شنبه، از رقبا عقب مانده است.

با وجود افشای این مسئله توسط منابع آگاه آمریکایی، اما کاخ سفید حاضر به اظهار نظر در این رابطه و تایید یا تکذیب این امر نشد.

حزب لیکود نیز که در حال حاضر شرایط بسیار بدی از نظر ریزش محبوبیت دارد، فورا این گزارش را رد و تأکید می‌کند که نتانیاهو هیچ‌گونه درخواستی از ترامپ مطرح نکرده است؛ نه اکنون و نه پیش‌تر. گرچه دفتر نخست‌وزیر اسرائیل حاضر به اظهار نظر و تکذیب خبر نشد.

این رسانه عبری زبان در عین حا تاکید کرد: به گفتهٔ منبع آمریکایی، نتانیاهو طی سه روز گذشته دو بار با ترامپ گفت‌و‌گو کرده و از او خواسته است تا حمایتی را که پیش‌تر در یک پست در شبکهٔ اجتماعی «تروث سوشال» (Truth Social) پیش از انتخابات ۲۷ اکتبر ابراز کرده بود، تقویت کند.

بنا بر این گزارش، نتانیاهو حتی فرمول‌ها و عبارات مشخصی را برای بیانیه‌های حمایتی بیشتر پیشنهاد کرده است.

یک منبع اسرائیلی مطلع از جزئیات فشار‌های نتانیاهو بر ترامپ نیز گفت که نخست‌وزیر به ترامپ پیشنهاد داده است تا با خبرنگاران اسرائیلی تماس‌های تلفنی برقرار کند تا حمایت بیشتری از او ابراز کند.

گفتنی است پس از هفته‌ها تردید، ترامپ یکشنبهٔ گذشته حمایت خود را از نتانیاهو اعلام کرد و حتی به این نکته اشاره کرد که شکست او در انتخابات، بر مناسبات ایالات متحده و اسرائیل پیامد‌هایی در پی خواهد داشت.

یک مقام ارشد آمریکایی هم، ابراز حمایت از نتانیاهو را اقدامی توصیف کرد که ترامپ در هر سناریویی، فارغ از نتایج انتخابات، از آن سود خواهد برد.

اگر نتانیاهو پیروز شود — یا به عنوان نخست‌وزیر موقت در قدرت بماند — ترامپ قادر خواهد بود نجات سیاسی او را به نام خود ثبت کند و از این اهرم فشار برای مطالبهٔ امتیازات استفاده کند.

اگر نتانیاهو شکست بخورد و رقبای او دولتی تشکیل دهند، رهبران جدید اسرائیل انگیزهٔ روشنی برای تحکیم روابط با ترامپ خواهند داشت و اعلام حمایت او از رقیبشان، به‌سرعت به حاشیه‌ای در تاریخ بدل خواهد شد.

این خواسته در حالی مطرح می‌شود که بسیاری از کارشناسان بنیامین نتانیاهو را عامل اصلی گرفتاری دونالد ترامپ در باتلاق جنگ با ایران و مشکلات بعدی آن همچون بسته شدن تنگه هرمز معرفی می‌کنند.