سرمربی العین: تراکتور تیمی باکیفیت است؛ برای دیداری سخت آماده شدیم

جوان آنلاین: ولادیمیر ایویچ در نشست خبری پیش از دیدار تیم فوتبال العین امارات مقابل تراکتور ایران اظهار داشت: به حریف احترام می‌گذاریم. تراکتور تیم باکیفیتی است و این تیم را می‌شناسیم. برای مسابقه‌ای سخت آماده شده‌ایم و بازیکنان آماده هستند. انگیزه زیادی داریم تا به مسیر پیروزی بازگردیم و باید تمام توان خودمان را در زمین بگذاریم تا سه امتیاز را بگیریم. تیم خوبی مقابل ماست و کار دشواری برای کسب سه امتیاز پیش رو داریم.

به گزارش تسنیم، وی با اشاره به شکست‌های اخیر العین در لیگ حرفه‌ای امارات و جام ریاست جمهوری این کشور تصریح کرد: ما همین بازیکنانی را که در تیم حضور دارند، در اختیار داریم. تیمی هستیم که سرمایه‌گذاری زیادی روی جوانان کرده و تلاش می‌کنیم این بازیکنان را به تیم اصلی برسانیم. باید درک کنیم که بازیکنان بزرگسال و جوان گاهی متفاوت هستند. آنها به گذشت زمان نیاز دارند.

سرمربی العین درباره غایبان تیمش در دیدار با تراکتور گفت: نسبت به بازی با شباب الاهلی فقط سفیان (رحیمی) را در اختیار نداریم و سایر بازیکنان آماده هستند.

العین از ساعت ۱۹:۳۰ فردا (دوشنبه - به وقت ایران) در دور سوم از مرحله نخست لیگ نخبگان آسیا میزبان تراکتور خواهد بود.