جدیدترین ادعای واهی نهاد ترویستی سنتکام درباره تنگه هرمز

فرماندهی مرکزی ارتش تروریستی آمریکا موسوم به سنتکام بدون توجه به افزایش شدید قیمت نفت به دلیل ناامن شدن تنگه راهبردی هرمز، بار دیگر ادعا کرد که بر آن تسلط دارد!

جوان آنلاین: به نقل از الجزیره، فرماندهی مرکزی ارتش تروریستی آمریکا موسوم به سنتکام در تلاش برای تأثیرگذاری بر وضعیت نامطلوب جمهوریخواهان در آستانه انتخابات میان دوره‌ای کنگره آمریکا ادعا کرد: فرمانده سنتکام امروز با بالگرد بر فراز تنگه هرمز پرواز کرد تا وضعیت عملیاتی را از نزدیک بررسی کند. بازدید من از تنگه هرمز، بار دیگر بر تعهد راسخ ما برای تضمین تداوم آزادی کشتیرانی در این آبراه تأکید می‌کند!

به گزارش مهر، این نهاد تروریستی برای روحیه بخشی به نظامیان کشورش ادعا کرد: طی ۶ ماه گذشته، بیش از ۳ هزار کشتی تجاری با پشتیبانی ما از تنگه هرمز عبور کرده‌اند. در پی تلاش‌های موفقیت‌آمیز ما برای پاکسازی تنگه هرمز از مین‌های دریایی، سطح فعالیت‌ها در این منطقه طی ماه‌های اخیر ثابت مانده است. مسیر‌های اصلی تردد در تنگه هرمز، عاری از مین‌های دریایی ایران هستند. ما از تابستان تاکنون به شرکای خود در منطقه خلیج فارس در صادرات بیش از ۱.۵ میلیارد بشکه نفت کمک کردیم. ایالات متحده و شرکای منطقه‌ای آن، کنترل کامل و قاطعی بر تنگه هرمز دارند. تمرکز ما بر تضمین تداوم جریان رفت‌وآمد کشتی‌های تجاری در تنگه هرمز است!

ادعای تسلط بر تنگه راهبردی هرمز در حالی مطرح شده است که نفت و سایر حامل‌های انرژی به دلیل ناامن شدن این منطقه پس از تجاوز غیرقانونی آمریکا و رژیم صهیونیستی به ایران، در حال تجربه افزایش قیمتی بالایی است.