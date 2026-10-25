آیزنکوت، نتانیاهو را به اخلال در انتخابات متهم کرد

«گادی آیزنکوت» رهبر حزب مخالف «یشار» در رژیم صهیونیستی، «بنیامین نتانیاهو» نخست‌وزیر این رژیم را به تخریب انتخابات پیش‌رو و به خطر انداختن سلامت آن متهم کرد.

جوان آنلاین: به نقل از الشروق، آیزنکوت در یک نشست مطبوعاتی تأکید کرد: «احضار کمیسر پلیس به نشستی در آستانه برگزاری انتخابات، نقض آشکار قواعد مدیریت صحیح و دخالتی خطرناک است که نباید اجازه وقوع آن داده شود.»

به گزارش ایرنا، وی از نتانیاهو خواست فوراً هرگونه مداخله خود و عواملش در روند انتخابات رژیم صهیونیستی را متوقف کند.

این اظهارات پس از آن مطرح شد که نتانیاهو در اقدامی استثنایی و برخلاف رویه‌های مرسوم که برگزاری آن در حیطه اختیارات کمیته مرکزی انتخابات است، «دانی لِوی» کمیسر پلیس را برای بررسی آمادگی این نهاد جهت برگزاری انتخابات فراخواند.

همچنین امروز حزب «یشار» با ارائه درخواست فوری به «گالی بهاراف میارا» مشاور حقوقی کابینه و قاضی «نوعام سولبرگ» رئیس کمیته مرکزی انتخابات، خواستار توقف دخالت‌های نتانیاهو و لغو نشست وی با کمیسر پلیس شد. این حزب ابراز نگرانی کرد که نتانیاهو قصد دارد بدون هیچ مبنایی، با القای تردید نسبت به سلامت انتخابات، اعتماد عمومی به نتایج آن را از پیش خدشه‌دار کند.

در همین حال، کانال ۱۲ تلویزیون رژیم صهیونیستی گزارش داد که این دیدار در نهایت به صورت تلفنی و با مشارکت «ایتامار بن گویر» وزیر تندروی امنیت داخلی رژیم اشغالگر برگزار شد؛ این توافق پس از آن حاصل شد که سولبرگ به نتانیاهو و شاکیان اعلام کرد دادخواست رد شده است، مشروط بر اینکه نخست‌وزیر متعهد شود این مکالمه تلفنی ارتباطی با مسائل مربوط به آمادگی برای انتخابات یا سلامت آن نخواهد داشت.

این تحولات در آستانه آمادگی‌های نهایی برای برگزاری بیست‌وششمین دوره انتخابات «کنست» رژیم صهیونیستی در تاریخ ۲۷ اکتبر ۲۰۲۶ (۵ آبان ۱۴۰۵) رخ می‌دهد؛ انتخاباتی که شاهد رقابت شدید و شکاف عمیق سیاسی و نهادی میان اردوگاه نتانیاهو و احزاب مخالف است.

تازه‌ترین نظرسنجی‌ها حاکی از رقابت تنگاتنگ میان حزب «یشار» به ریاست آیزنکوت و حزب «لیکود» به ریاست نتانیاهو است، در حالی که هر دو اردوگاه با چالش دشواری برای کسب اکثریت مطلق پارلمانی (۶۱ کرسی) بدون ائتلاف با احزاب حریدیمی، عربی یا جریان‌های میانه‌رو مواجه هستند.