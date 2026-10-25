نکونام: امیدوارم AFC درباره سلب حق میزبانی از ایران تجدیدنظر کند

سرمربی تراکتور با اشاره به کیفیت تیم العین، تأکید کرد: شاگردانم با تمرکز بالا به دنبال کسب نتیجه مطلوب در دیدار فردا هستند.

جوان آنلاین: جواد نکونام در نشست خبری پیش از دیدار مقابل العین امارات اظهار داشت: مقابل تیمی باکیفیت بازی می‌کنیم و شناخت کافی از این تیم داریم. امیدوارم با تمرکز بالا، بازی خوبی انجام دهیم و به موفقیت برسیم.

به گزارش مهر، وی ادامه داد: نکته‌ای که لازم است به آن اشاره کنم، این است که اکنون کشور‌هایی وجود دارند که شرایط ناامن‌تری نسبت به کشور ما دارند، اما مسابقات در خاک آنها برگزار می‌شود. در حال حاضر، شرایط خوبی در کشور ما برقرار است و آرامش حاکم است؛ شاید یکی دو کشور باشند که وضعیت مناسبی نداشته باشند. حق میزبانی را از تیم و تماشاگران ما گرفتند. امیدوارم کنفدراسیون فوتبال آسیا نگاه ویژه‌ای به این موضوع داشته باشد و در تصمیم خود تجدیدنظر کند تا بتوانیم از دیدار‌های بعدی در کشورمان میزبانی کنیم.

سرمربی تراکتور در خصوص سابقه حضورش در فوتبال امارات گفت: به هر حال، زمانی اینجا بازی می‌کردم. لیگ امارات اکنون با لیگ آن زمان متفاوت است و بازیکنان خارجی باکیفیت زیادی در این لیگ حضور دارند. این بازیکنان کیفیت فنی لیگ را بسیار بالا برده‌اند. لیگ امارات یکی از بهترین لیگ‌های آسیاست که در آن برنامه‌ریزی و سرمایه‌گذاری خوبی انجام شده است.

نکونام تأکید کرد: تمام تمرکز ما روی تیم العین است تا به موفقیت برسیم. به شکل بازی، نوع بازی و حرکات تیمی العین توجه داریم تا اطلاعات لازم را به بازیکنان منتقل کنم و آنها دستورات کادرفنی را در زمین اجرا کنند. قطعاً شناخت خوبی از فوتبال امارات داریم. فردا تیمی که بهتر بازی کند، به موفقیت خواهد رسید.

وی در پایان درباره وضعیت بازیکنان تراکتور برای این دیدار گفت: برای بازی فردا بازیکن غایب ندارم.