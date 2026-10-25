اوباما: حق وتوی هرمز را به ایران دادیم

جوان آنلاین: رئیس‌جمهور اسبق امریکا، عرصه رقابت‌های انتخاباتی را فرصت مناسبی دانست تا پیامد‌های تهاجم نظامی دولت ترامپ و بسته شدن تنگه هرمز را به رخ او بکشد و با اشاره به سیر صعودی قیمت‌ها که اختیار کنترل آن دیگر در دست دولت امریکا نیست، از تعبیر «ایران دارای حق وتو شده است»، استفاده کند. دیروز، وزیر خارجه هم آب پاکی را روی دست امریکایی‌ها اعم از جمهوری‌خواه و دموکرات ریخت و یادآور شد که با جنگ اخیر، اوضاع امنیتی منطقه غرب آسیا تغییر کرده و مدیریت تنگه هرمز دیگر مانند گذشته نخواهد بود.

اهرم بستن تنگه هرمز که واشینگتن گمان نمی‌کرد، ایران توانایی استفاده از آن را داشته باشد، حالا نزدیک به هشت ماه از آغاز تهاجم امریکایی - صهیونی به ایران، تبدیل به ابزاری علیه جمهوری‌خواهان شده است، به‌طوری که دموکرات‌ها با پرچمداری باراک اوباما به میدان آمده‌اند تا در روز‌های منتهی به انتخابات کنگره، رئیس‌جمهور امریکا را هر چه بیشتر تحت فشار بگذارند. باراک اوباما، در سخنرانی انتخاباتی در ایالت میشیگان با انتقاد از پیامد‌های جنگ علیه ایران گفت: «بیایید کمی درباره این جنگ با ایران فکر کنیم. استدلال اولیه این بود که وارد عمل می‌شویم و ایران را وادار می‌کنیم از برنامه هسته‌ای خود دست بکشد و به‌سمت دستیابی به سلاح هسته‌ای نرود.» او در ادامه با دستاوردسازی برای خود اضافه کرد: «اما مسئله این بود که ایران سلاح هسته‌ای نداشت، چون من توافقی را برقرار کرده بودم که به اذعان همگان، مانع دستیابی این کشور به سلاح هسته‌ای می‌شد. برای رسیدن به این نتیجه هم لازم نبود حتی یک موشک شلیک کنم؛ کافی بود از دیپلماسی استفاده کنم. ترامپ از آن توافق خارج شد و این جنگ را به راه انداخت. حالا هفت ماه گذشته است؛ شش ماه از زمانی که اعلام کردند پیروز شده‌اند. یادتان هست؟ می‌گفتند «این بهترین جنگی است که تا به حال داشته‌ایم و همه‌چیز عالی پیش می‌رود!» خب، هفت ماه بعد، وضعیت این جنگ چگونه است؟»

هگست بی‌کفایت!

اوباما وضعیت امریکا را این‌طور توصیف کرد: «متحدان و پایگاه‌های ما هدف حمله قرار گرفته‌اند، امریکایی‌ها جان خود را از دست داده‌اند و صد‌ها نفر دیگر زخمی شده‌اند. ذخایر موشکی‌مان هم به‌شدت کاهش یافته است. حالا ایران در تنگه هرمز، گذرگاهی حیاتی که نفت از طریق آن به بازار‌های جهانی می‌رسد، عملاً قدرت وتو را به دست آورده است. به همین دلیل قیمت نفت بالا رفته؛ موضوعی که تقریباً هیچ‌کس آن را انکار نمی‌کند. به همین دلیل قیمت گازوئیل افزایش یافته و به همین دلیل است که هزینه تقریباً همه‌چیز بیشتر شده است.» وی در بخش دیگری از سخنانش به شدت از عملکرد پیت هگست انتقاد کرد و با بیان اینکه وزیر جنگ امریکا تمام توجهش را به مسائل دیگری معطوف کرده، گفت: «او ظاهراً به‌شدت درگیر موضوعاتی مثل خط فک و سطح تستوسترون نیرو‌های نظامی ماست. از طرف دیگر، صحبت از پخش زنده اعدام‌هاست؛ انگار قرار است با چنین نمایش‌هایی روحیه جنگاوری و مردانگی را در ارتش تقویت کنند! واقعاً فکر می‌کنید این وزیر دفاع صبح‌ها چقدر وقت صرف تماشای خودش در آینه می‌کند؟ لابد مدام مشغول مرتب‌کردن موهایش است، چون ظاهراً از نظر او، جنگجو‌ها باید ظاهر خاصی داشته باشند!»

رئیس‌جمهور اسبق امریکا خاطرنشان کرد: «این‌ها آدم‌های جدی‌ای نیستند؛ واقعاً جدی نیستند. مشکل اینجاست که در نهایت، این شما مردم هستید که باید هزینه بی‌مسئولیتی و فقدان جدیت آنها را بپردازید. متحدان و پایگاه‌های امریکا، کشته و زخمی شدن نیرو‌های امریکایی و کاهش ذخایر موشکی ما منجر شد و ایران اکنون روی تنگه هرمز حق وتو پیدا کرده است.»

سیاست تغییرناپذیر ایران

پس از این اظهارات، دیروز صبح سید عباس عراقچی در جریان آیین گشایش «مرکز اسناد و موزه شهید سید کمال خرازی»، ضمن پرداختن به اقدامات سازنده این شهید در عرصه سیاست خارجی، به‌طور مفصل به تحولات رخ‌داده در غرب آسیا پرداخت و گفت: «در منطقه تغییرات بنیادین و راهبردی صورت گرفته است و دیگر هیچ‌چیز مانند قبل از جنگ ۴۰روزه و جنگ رمضان نخواهد بود. از جمله این تغییرات، وضعیت تنگه هرمز است. تنگه هرمز برای دهه‌ها باز بوده و نه ایران و نه عمان، به‌عنوان دو کشور ساحلی این تنگه، هیچ مانعی برای عبور و مرور ایجاد نکرده‌اند، بلکه برعکس، امنیت و ایمنی را برقرار کرده و از محیط زیست مراقبت کرده‌اند. اما جنگ حاضر همه‌چیز را تغییر داده است. باید بپذیریم که واقعیت‌های جدیدی حاکم شده‌اند. مسیر‌ها در تنگه هرمز مشابه مسیر‌های سابق نخواهند بود و اداره تنگه هرمز نیز مانند گذشته نخواهد بود. مواردی وجود دارد که درباره آنها مذاکره کرده‌ایم و این مذاکرات همچنان ادامه خواهد یافت.» وی توضیح داد: «این روز‌ها از وقوع جنگی دوباره صحبت می‌شود، اما من از همین حالا به بعد از جنگ فکر می‌کنم. چه جنگ بشود و چه نشود، سیاست‌های ما سر جای خودشان هستند. اگر عقلانیتی وجود داشته باشد، دیگر حمله نظامی و تهاجم علیه مردم ایران را امتحان نخواهند کرد. آنها دو بار این کار را امتحان کرده‌اند و نتیجه‌اش را دیده‌اند. اگر یک بار دیگر هم بخواهند آن را امتحان کنند، خودشان می‌دانند که نتیجه‌ای غیر از آنچه در گذشته به دست آورده‌اند، نخواهند گرفت.»

لزوم پایان جنگ در همه جبهه‌ها

رئیس دستگاه دیپلماسی ایران تأکید کرد: «منطقه ما برای دستیابی به صلح و ثبات باید به سمتی حرکت کند که حضور نیرو‌های خارجی در آن به صفر برسد. این نیرو‌ها با هدف تأمین منافع خود و در اصل برای حفاظت از اسرائیل و تأمین امنیت آن به منطقه آمده‌اند و تداوم حضورشان چیزی جز ناامنی برای کل منطقه به دنبال نخواهد داشت. سیاست همسایگی ما بر همزیستی مسالمت‌آمیز با همسایگان استوار است. ما همسایگان یکدیگر بوده‌ایم، هستیم و خواهیم بود؛ بنابراین، باید برای تأمین امنیت خود و منطقه به راه‌حلی مشترک برسیم که همه کشور‌های منطقه در آن حضور داشته باشند و هیچ نیروی خارجی در آن دخالت نکند.» سید عباس عراقچی تصریح کرد: «نکته مهم دیگر این است که از نظر ما، همه مسائل منطقه به یکدیگر گره خورده‌اند. نمی‌توان در گوشه‌ای از منطقه جنگ و درگیری برقرار باشد و در گوشه‌ای دیگر انتظار صلح و آرامش داشت. به همین دلیل، ما در تمامی مذاکراتی که با طرف امریکایی، با میانجیگری پاکستان، قطر و دیگر دوستان انجام داده‌ایم، تأکید کرده‌ایم که پایان جنگ باید همه جبهه‌ها را دربرگیرد و درگیری‌ها در تمام جبهه‌ها خاتمه یابد، در غیر این صورت، شاهد ثبات در منطقه نخواهیم بود.»