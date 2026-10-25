سرمربی پرسپولیس پس از بازی برابر فولاد گفت: فولاد هیچ موقعیتی نداشت. از هواداران عذرخواهی می‌کنم و واقعا شرمنده آنها شدیم. هدف ما قهرمانی است.

جوان آنلاین: تیم فوتبال پرسپولیس در چارچوب رقابت‌های هفته دهم لیگ برتر، امروز (یکشنبه، سوم آبان) میزبان فولاد خوزستان بود که این بازی در نهایت با نتیجه یک بر صفر به سود فولاد به پایان رسید.

به گزارش ایسنا، مهدی تارتار، سرمربی پرسپولیس در نشست خبری پس از بازی بیان کرد: از هواداران عذرخواهی می‌کنم و واقعا شرمنده آنها شدیم. در روزی که فولاد هیچ موقعیتی نداشت، بازی را واگذار کردیم و روی یک ضد حمله غافلگیر شدیم. روی این مساله کار کرده بودیم. در بازی‌هایی که تیم مقابل هدفش تخریب تیم روبه‌رو است، خیلی موقعیت نصیب تیم حمله‌کننده نمی‌شود. ما امروز خیلی فرصت نداشتیم، اما یک فرصت استثنایی داشتیم که مهاجم ما از دست داد. بازیکنانم خیلی تلاش کردند و زحمت کشیدند. همانگونه که در برد‌ها به بازیکنان می‌گویم که نباید مغرور شوند، در باخت هم مسئولیت را بر گردن می‌گیرم. مسئول این باخت من و کادرفنی هستیم. بازیکنان باید این بازی را فراموش کنند چرا که هدف ما قهرمانی است.

تاتار درباره فرصت سوزی مهاجمان عنوان کرد: مصدومیت خدابنده‌لو را به بازی اضافه کنید. بدشانسی بود و مصدومیت پیش از بازی اورونوف هم بود. وقتی بازی گره می‌خورد برخی بازیکنان هستند که گره‌گشایی می‌کنند. این هفته بدشانس بودیم که آسیب دیدگی داشتیم، اما دلیل نمی‌شود. باید برابر همه تیم‌ها قوی عمل کنیم و موقعیت بیشتری ایجاد کنیم. مسئولیت باخت با من است و باید مشکلات را حل کنیم، آنالیز کنیم و بیشتر کار کنیم تا برابر این چنین تیم‌هایی که فقط هدفشان تخریب کردن تیم حمله کننده است هم برنامه داشته باشیم.

سرمربی پرسپولیس درباره تنوع تاکتیکی تیمش اظهار کرد: ما باید بیشتر کار کنیم، اما به هر حال چند بازیکن خلاق باید باشند که گره‌ها را باز کنند. مقداری بدشانس بودیم و برخی بازیکنان را نداشتیم. باید بهتر عمل کنیم و غافلگیر نشویم. نباید آن گل را دریافت می‌کردیم، فولاد موقعیتی نداشت و نیازمند امروز سیوی نکرد. بدون حمله فولاد ما را شکست داد. می‌توانستیم با حفظ نتیجه مساوی هم شرایط بهتری داشته باشیم و در اواخر بازی به گل برسیم.

تارتار درباره اینکه بازیکنان هم در نتیجه مقصر هستند، بیان کرد: ما مربیان کارمان همین است، برد برای همه و باخت برای ماست. اگر گردن نگیریم اشتباه کرده‌ایم، باید خیلی زود ریکاوری شویم. هنوز در جدول صدر هستیم و باید از اشتباهات درس بگیریم. باید فراموش کنیم، حتی نباید ۲۴ ساعت هم غصه باخت را بخوریم. امسال سال سختی داریم و نباید با یک باخت به هم بریزیم و نشاط خود را از دست بدهیم.

سرمربی پرسپولیس افزود: واقعا تیم خوبی هستیم و شانس گلی به تیم فولاد ندادیم، از هواداران می‌خواهم که صبور باشند. بازیکنان کم نگذاشتند. به هر حال در برخی بازی‌ها پیش می‌آید و باخت هم جزوی از فوتبال است. ما فقط باید از باخت‌ها درس بگیریم و اگر دوباره چنین اتفاقی رخ دهد، اتفاق بزرگی است. با غصه خوردن و ماندن در این باخت چیزی درست نمی‌شود.

تارتار در پایان درباره علت تعویض حسین کنعانی زادگان گفت: مقداری مصدوم بود و قضیه یک ماه پیش که با تیم نبود. به همین دلیل اواخر بازی از نظر بدنی افت کرد و مجبور شدیم که تعویض کنیم که آسیب نبیند. فکر نمی‌کنم که آسیب دیده باشد.