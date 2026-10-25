شکست پرسپولیس برابر فولاد با امضای وحید امیری

رقابت‌های هفته دهم لیگ برتر فوتبال ایران، امروز (یکشنبه) با برگزاری پنج دیدار پایان خواهد یافت.

جوان آنلاین: رقابت‌های هفته دهم لیگ برتر فوتبال ایران، امروز (یکشنبه، سوم آبان) با برگزاری پنج دیدار به پایان می‌رسد.

پیکان یک - یک ملوان

گلزنان: رضا شکاری (۳۰) برای پیکان و عرفان شهریاری (۳۶) برای ملوان

کارت قرمز: عرفان جمشیدی (۲۳) از پیکان

نساجی مازندران ۲ - ۲ فجر سپاسی (تا دقیقه ۹۰)

گلزنان: سهیل فداکار (۱۱) و میثم مرادی (۸۹) برای فجر سپاسی و هومن ربیع زاده (۲+۴۵ - پنالتی) و جواد آقایی پور (۶۱) برای نساجی

کارت قرمز: مهدی شریفی (۵۳) از فجر سپاسی

سپاهان ۴ - صفر مس شهر بابک

گلزنان: مهدی لیموچی (۱۲)، کسری طاهری (۱۴) و (۵۹) و امید نورافکن (۳۲)

کارت قرمز: محمدرضا رئوفی منش (۹) از مس شهر بابک

پرسپولیس صفر - یک فولاد

گلزنان: وحید امیری (۸۷)

استقلال خوزستان یک - صفر شمس‌آذر قزوین (تا دقیقه ۸۰)

گلزنان: جواد زرگان (۶۲)