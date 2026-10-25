کد خبر: 1386724
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تاریخ انتشار: ۰۳ آبان ۱۴۰۵ - ۱۸:۲۳
بين‌الملل » اخبار كلی

آکسیوس: نتانیاهو در آستانه انتخابات، ترامپ را برای حمایت بیشتر تحت فشار گذاشته است

3 تارنمای آکسیوس به نقل از منابع مطلع گزارش داد که بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر رژیم اسرائیل که در انتخابات پارلمانی پیش رو برای بقای خود می‌جنگد، در روز‌های اخیر دونالد ترامپ، رئیس جمهوری آمریکا را برای حمایت بیشتر تحت فشار گذاشته است.

جوان آنلاین: یک منبع آگاه آمریکایی و یک منبع اسرائیلی مطلع به آکسیوس گفتند که نتانیاهو که در انتخابات روز سه‌شنبه برای بقای سیاسی خود می‌جنگد، در روز‌های اخیر از دونالد ترامپ درخواست کرده است تا حمایت علنی بیشتری از کارزار انتخاباتی او به عمل آورد.

به گزارش ایرنا، به گفته منبع آمریکایی، کاخ سفید تلاش‌های فشرده و مصرانه نتانیاهو را «نشانه‌ای از استیصال» و گواهی بر این می‌داند که وی تصور می‌کند از رقبای خود عقب افتاده است.

این منبع آمریکایی اظهار داشت که نتانیاهو در سه روز گذشته دو بار با ترامپ گفت‌و‌گو کرده و از او خواسته است تا حمایت خود را تقویت و تشدید کند. رئیس جمهوری آمریکا هفته گذشته در پستی در شبکه اجتماعی «تروث سوشال» حمایت بی‌قید و شرط از نتانیاهو را اعلام کرده بود.

به گفته این منبع، نتانیاهو حتی متن‌های پیشنهادی برای بیانیه‌های حمایتی بیشتر ارائه کرده است.

یک منبع صهیونیستی که در جریان تلاش‌های نتانیاهو قرار دارد، گفت که وی پیشنهاد داده است ترامپ با خبرنگاران اسرائیلی تماس‌هایی برقرار کند تا حمایت بیشتری از او نشان دهد.

ترامپ پس از هفته‌ها، یکشنبه گذشته حمایت خود را از نتانیاهو اعلام کرد. او تا آنجا پیش رفت که به صورت تلویحی اشاره کرد که شکست نتانیاهو می‌تواند برای روابط ایالات متحده و اسرائیل پیامد‌هایی به همراه داشته باشد.

به نوشته آکسیوس، ترامپ هرگز با نخست‌وزیر دیگری از رژیم صهیونیستی جز نتانیاهو کار نکرده و به طور شخصی هیچ‌یک از دیگر نامزد‌ها را نمی‌شناسد. این دو نفر رابطه‌ای نزدیک، اما اغلب پرفراز و نشیب با یکدیگر داشته‌اند.
سه شبکه اصلی تلویزیون رژیم صهیونیستی روز جمعه آخرین نظرسنجی‌های پیش از انتخابات را منتشر کردند که همگی نشان می‌دهند ائتلاف نتانیاهو فاصله زیادی با کسب اکثریت پارلمانی دارد.

یک مقام آمریکایی این حمایت را، فارغ از نتیجه نهایی، وضعیتی «برد-برد» برای ترامپ توصیف کرد.

آکسیوس اینطور عنوان کرد که اگر نتانیاهو پیروز شود یا به عنوان نخست‌وزیر موقت در قدرت باقی بماند ترامپ می‌تواند مدعی شود که او را از نظر سیاسی نجات داده است و از این اهرم برای گرفتن امتیاز استفاده کند.

این رسانه اضافه کرد: اگر نتانیاهو شکست بخورد و مخالفانش دولت تشکیل دهند، سران جدید اسرائیل همچنان انگیزه‌های فراوانی برای برقراری روابط خوب با ترامپ خواهند داشت. در آن صورت، حمایت ترامپ از رقیب آنها، به‌سرعت به موضوعی حاشیه‌ای و کم‌اهمیت تبدیل خواهد شد.

برچسب ها: ترامپ ، نتانیاهو ، انتخابات
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