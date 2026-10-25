پوتین:تصمیم اروپا برای ممنوعیت هر چیز مرتبط با مسکو رویکری احمقانه است

جوان آنلاین: به نقل از اسپوتنیک، ولادیمیر پوتین، رئیس‌جمهور روسیه روز یکشنبه اعلام کرد: تولید صنعتی در روسیه در مقایسه با سال ۲۰۲۱ افزایش یافته است و بدهی خارجی آن تنها ۲.۶ درصد از تولید ناخالص داخلی آن را تشکیل می‌دهد.

به گزارش مهر، رئیس‌جمهور روسیه ادامه داد: کاهش تولید صنعتی در بسیاری از اقتصاد‌های اروپایی موضوعی جدی و نامطلوب است. رکود اقتصادی آلمان منجر به زنجیره‌ای از پیامد‌های منفی برای کل اقتصاد منطقه یورو می‌شود. تصمیم اروپا برای ممنوعیت هر چیز مرتبط با روسیه رویکری احمقانه است.

ولادیمیر پوتین، در ادامه افزود: روسیه هرگز از عرضه انرژی به هیچ طرفی خودداری نکرده است؛ این خود اروپایی‌ها بودند که از دریافت انرژی روسیه خودداری کردند و خود را از بازار آن جدا کردند. اروپا همچنان مقدار قابل توجهی انرژی از روسیه دریافت می‌کند.

وی سپس اضافه کرد: اتحادیه اروپا در حال حاضر یک بحران مهاجرتی را تجربه می‌کند؛ آنها منابع لازم برای جذب همه مهاجران را ندارند و این منجر به بحران می‌شود.