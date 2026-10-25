توافق گازی تهران و مسکو در مراحل پایانی قرار دارد

جوان آنلاین: حمید بورد، سرپرست وزارت نفت در حاشیه نشست جی‌ئی‌سی‌اف گفت:ایران از بنیانگذاران جی‌ئی‌سی‌اف است و ما با کشور‌های عضو درباره برنامه تولید و هم مشارکت‌های حوزه انرژی مذاکره خواهیم داشت.

به گزارش تسنیم، در این نشست مواضعمان را درباره جنایت‌های امریکا و بمباران زیرساخت‌هایمان اعلام خواهیم کرد.

وی افزود: در نشست پیشین رؤسای جمهور ایران و روسیه توافق‌های کلی برای تبادل گاز انجام شد؛ در حال حاضر مراحل فنی اجرای کار پیش می‌رود و توافق تقریبا نهایی شده است.

بورد گفت: قصد توسعه همکاری‌های اقتصادی میان ایران و روسیه به‌ویژه در حوزه نفت و گاز را داریم.