رئیس سازمان لیگ انجمن هاکی روی یخ: سومین دوره مسابقات لیگ پسران زیر ۲۰ سال ایران محک خوبی برای حضور در مسابقات جهانی است

داوود حسین نژاد رئیس سازمان لیگ انجمن هاکی روی یخ ایران در حاشیه فنیال لیگ پسران زیر ۲۰ سال: سومین دوره مسابقات هاکی روی یک پسران زیر ۲۰ سال ایران تقریبا از سه ماه پیش با حضور ۴ تیم آغاز شد/ زاگرس، کولاک، آذرخش و البرز تیم‌های حاضر در این دوره از رقابت‌های جوانان زیر ۲۰ سال بودند/ هر تیم ۱۵ بازی برگزار کرد/ تیم‌ها ۵ مرتبه برابر یکدیگر به میدان رفتند/ در لیگ امسال بیش از ۲۴۰ گل به ثمر رسید که نشان از پویایی رده جوانان داشت/ سومین دوره مسابقات لیگ پسران زیر ۲۰ سال ایران محک خوبی برای حضور در مسابقات جهانی است/ زاگرس از چند هفته قبل قهرمانی خود را مسجل کرده بود/ رقابت تنگاتنگی بین کولاک و آذرخش بود برای کسب عنوان نائب قهرمانی/ حضور مربیان جوان در این رقابت‌ها که از جمع ملی‌پوشان هستند و در لیگ بزرگسالان حضور دارند نشان از آینده نگری انجمن برای پرورش مربیان جوان دارد.