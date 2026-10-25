کد خبر: 1386673
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تاریخ انتشار: ۰۳ آبان ۱۴۰۵ - ۲۲:۰۰
تاریخ » اخبار کلی
نظر و گذری بر «فراز‌هایی از تأکیدات حضرت آیت‌الله خامنه‌ای درباره نماز شب»

«سحر»، فرصتی برای خلوت و محاسبه

«سحر»، فرصتی برای خلوت و محاسبه اثری که هم‌اینک در معرفی آن سخن می‌رود، همانگونه که در عنوان خویش آورده است، «فراز‌هایی از تأکیدات حضرت آیت‌الله خامنه‌ای درباره نماز شب» را بازمی‌خواند. این پژوهش از سوی مؤسسه ایمان جهادی «صهبا»، انجام و منتشر شده است
سمانه صادقی

جوان آنلاین: اثری که هم‌اینک در معرفی آن سخن می‌رود، همانگونه که در عنوان خویش آورده است، «فراز‌هایی از تأکیدات حضرت آیت‌الله خامنه‌ای درباره نماز شب» را بازمی‌خواند. این پژوهش از سوی مؤسسه ایمان جهادی «صهبا»، انجام و منتشر شده است. تارنمای ناشر طی یادداشتی در باب مضمون و محتوای این تحقیق، نکات پی آمده را از نظر دور نداشته است:
«کتاب نماز شب، فراز‌هایی گردآوری شده از سخنان حضرت آیت‌الله العظمی سیدعلی خامنه‌ای است که حول یک محور اصلی شکل گرفته‌اند: عبادت سحر به‌عنوان یکی از پایه‌های معنویت. متن از همان ابتدا روشن می‌کند که موضوع فقط یک عمل مستحب فردی نیست، بلکه با خودسازی، استقامت، حضور قلب، اخلاص و حتی کیفیت زیست روزانه پیوند دارد. در این مجموعه، نماز شب نه به‌صورت یک توصیه جداافتاده، بلکه به‌عنوان بخشی از یک تربیت درونی مطرح شده است؛ تربیتی که انسان را به محاسبه نفس، خلوت با خدا و مراقبت مداوم از حال معنوی فرامی‌خواند. کتاب نماز شب از بخش‌های کوتاه و متعددی تشکیل شده که هر یک از زاویه‌ای مشخص به موضوع نزدیک می‌شوند. عنوان‌هایی مانند اشراف واقعی، با دعا و نوافل تا اوج، اشاره قرآن، اوقات فراغت، تأثیر دعا در نوافل، آثار نماز شب، صبر و اراده، مراقبت، رقابت معنوی، قضای نماز شب و اخلاص در عمل نشان می‌دهند که این اثر فقط در پی بیان احکام یا فضیلت‌های مشهور نیست. متن گاهی به آیات و روایات تکیه می‌کند، گاهی از تجربه‌سلوکی و اخلاقی سخن می‌گوید و گاهی نماز شب را در نسبت با زندگی پرمشغله، ضعف اراده، غفلت روزمره و نیاز به بازسازی درون توضیح می‌دهد. در پایان نیز شیوه خواندن نماز شب و برخی مستحبات آن آمده است. نقل‌قول‌هایی درباره امام‌خمینی و حاج‌قاسم سلیمانی هم به کتاب حال‌وهوایی الگومحور داده است، یعنی موضوع فقط در حد مفهوم باقی نمی‌ماند و در قالب نمونه‌های زیسته هم دیده می‌شود... کتاب نماز شب، مجموعه‌ای از گفتار‌ها و نقل‌قول‌هاست که می‌کوشد جایگاه نافله شب را در زندگی معنوی روشن کند. متن از اینجا آغاز می‌شود که انسان در شلوغی روز، کمتر فرصت خلوت و بازنگری در خود دارد و سحر می‌تواند زمان این بازگشت باشد. سپس با استناد به آیات، روایات و نمونه‌هایی از سیره‌عالمان و چهره‌های شناخته شده، از اثرات نماز شب بر اخلاص، اراده، محاسبه‌نفس، دوری از غفلت و حتی جبران کاستی‌های روز سخن می‌گوید. بخش پایانی نیز به کیفیت خواندن نماز شب، نماز شفع و وتر و برخی ذکر‌ها و آداب مربوط به آن اختصاص دارد. دلایل خواندن کتاب نماز شب را می‌توان اینطور خلاصه کرد: این کتاب نماز شب را فقط به‌عنوان یک عمل عبادی معرفی نمی‌کند و پیوند آن را با اراده، اخلاص و مراقبت از نفس نشان می‌دهد/خواننده با مطالعه‌این کتاب، می‌تواند نگاه دقیق‌تری به جایگاه سحر در میان مشغله‌های روزانه پیدا کند/این اثر مجموعه‌ای از آیات، روایات و فراز‌های توضیحی را کنار هم آورده است تا موضوع از چند زاویه دیده شود/بخش‌های کوتاه و عنوان‌دار کتاب امکان می‌دهد تا هر موضوع، از صبر و اراده تا محاسبه نفس، به صورت جداگانه دنبال شود/این کتاب به کیفیت خواندن نماز شب و برخی آداب و ذکر‌های آن هم پرداخته است و فقط در سطح کلیات نمی‌ماند/حضور نمونه‌هایی از سیره‌شخصیت‌های دینی و انقلابی، بحث را از حالت انتزاعی بیرون می‌آورد و ملموس‌تر می‌کند....»

منبع: روزنامه جوان
برچسب ها: کتاب ، امام خامنه ای ، رهبر شهید انقلاب
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