اعلام آمادگی روسیه برای مذاکره با اتحادیه اروپا

جوان آنلاین: دیمیتری پسکوف در مصاحبه با تاس گفت مسکو از معرفی نماینده‌ای از سوی اتحادیه اروپا برای مشارکت در مذاکرات اوکراین استقبال خواهد کرد به شرط آنکه این نماینده واقعاً در راستای حل‌وفصل مسالمت‌آمیز مناقشه تلاش کند.

وی در واکنش به احتمال معرفی الکساندر استوب، رئیس‌جمهوری فنلاند به‌عنوان نماینده اروپا در مذاکرات گفت: «اگر نماینده‌ای برای مذاکره وجود داشته باشد خوب است اما اگر این نماینده صادقانه برای کمک به حل‌وفصل مسالمت‌آمیز تلاش کند بهتر هم خواهد بود.»

این مقام روس در عین حال از اتحادیه اروپا انتقاد کرد و گفت بروکسل مدت‌هاست درباره معرفی چنین نماینده‌ای صحبت می‌کند، اما هنوز اقدام عملی در این زمینه انجام نداده است.

بحث تعیین نماینده‌ای از سوی اتحادیه اروپا برای مذاکرات با روسیه درباره اوکراین پیش‌تر نیز مطرح شده است. در روزهای اخیر، نام رئیس‌جمهوری فنلاند به‌عنوان یکی از گزینه‌های احتمالی این مأموریت مطرح شده، اما تا زمان انتشار این گزارش، معرفی رسمی نماینده‌ای از سوی اتحادیه اروپا اعلام نشده است.