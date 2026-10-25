روزنامه انگلیسی گاردین با اعلام اینکه نتانیاهو اکثریت پارلمانی را در انتخابات آینده از دست می‌دهد، نوشت که ادامه حاکمیت افراطگرایان، عامل نگرانی عمیق بسیاری از ساکنان اسرائیل شده است.

جوان آنلاین: روزنامه انگلیسی «گاردین» در گزارشی درباره انتخابات پارلمانی در سرزمین‌های اشغالی نوشت که فلسطینیان داخل سرزمین‌های اشغالی حدود ۲۰ درصد از جمعیت این رژیم را تشکیل می‌دهند و احتمالاً آراء آنان نقشی تعیین‌کننده در تلاش‌ها برای برکناری بنیامین نتانیاهو و ائتلاف راست افراطی او در انتخابات هفته آینده خواهد داشت.

احمد طیبی، نماینده عرب کنست رژیم صهیونیستی که بیش از دو دهه در این نهاد حضور داشته است، می‌گوید: ما مصمم هستیم هر کاری از دستمان برمی‌آید برای سرنگونی کابینه نتانیاهو انجام دهیم. مشارکت بالای جامعه عرب در انتخابات، ابزار مهمی برای تحقق این هدف است.

بیشتر نظرسنجی‌ها نشان می‌دهند که ائتلاف نتانیاهو اکثریت خود را در کنست، از دست خواهد داد. با این‌ حال، بلوک مخالفان نیز نخواهد توانست به ۶۱ کرسی لازم برای تشکیل کابینه دست یابند.

انتظار می‌رود فلسطینیان داخل سرزمین‌های اشغالی بین ۱۲ تا ۱۵ کرسی به دست آورند. این کرسی‌ها میان حزب «فهرست متحد عربی» و ائتلاف «جبهه دموکراتیک برای صلح و برابری» و «فهرست عربی برای تغییر» متشکل از سه حزب کوچک‌تر، تقسیم خواهد شد.

گزارش گاردین در عین حال تأکید می‌کند که برای سیاستمداران فلسطینی هرگونه ائتلاف با صهیونیست ها چالش‌برانگیز است. هیچ‌یک از احزاب صهیونیستی از راه‌حل تشکیل دو کشور حمایت نمی‌کنند، بیشتر آن‌ها به‌شدت با تشکیل کشور فلسطین مخالف‌اند و اغلبشان از شهرک‌سازی غیر قانونی در کرانه باختری حمایت می‌کنند.

احمد طیبی انتخابات کنونی در سرزمین‌های اشغالی را «انتخاب میان بد و بدتر» می داند و می‌افزاید که هیچ کابینه جدیدی، مطلوب نخواهد بود.

این گزارش تأکید می‌کند که حجم کشتار و ویرانی در غزه، خشونت گروه‌های مسلح و پاک‌سازی قومی در کرانه باختری، و همچنین افزایش نژادپرستی و تبعیض در داخل سرزمین‌های اشغالی ، نگرانی‌های عمیقی درباره پیامدهای ادامه حاکمیت راستگرایان افراطی ایجاد کرده است.