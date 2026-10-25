کد خبر: 1386626
لینک کپی شد
تاریخ انتشار: ۰۳ آبان ۱۴۰۵ - ۱۱:۲۱
بين‌الملل » اخبار كلی

اقتصاد آمریکا زیر فشار تورم و جنگ علیه ایران

اقتصاد آمریکا اقتصاد آمریکا در آستانه انتخابات میان دوره ای سوم نوامبر با افزایش تورم، کاهش اعتماد مصرف کنندگان و کند شدن رشد اقتصادی روبه روست؛ در شرایطی که اختلال در عرضه جهانی نفت ناشی از جنگ علیه ایران، هزینه های انرژی و فشار بر بودجه خانوارها را افزایش داده است.

جوان آنلاین: اقتصاد آمریکا در آستانه انتخابات میان دوره ای سوم نوامبر(۱۲ آبان) با مجموعه ای از چالش ها از جمله تورم بالا، کاهش اعتماد مصرف کنندگان، کند شدن رشد اقتصادی و اختلال در عرضه جهانی نفت ناشی از جنگ با ایران روبه روست. انتشار گزارش های تازه درباره تورم، رشد اقتصادی و عملکرد شرکت های بزرگ در هفته جاری می تواند بر انتظارات بازار و سیاست های پولی فدرال رزرو تاثیر بگذارد.

تازه ترین نظرسنجی موسسه «کنفرانس بورد» که قرار است روز سه شنبه منتشر شود، وضعیت اعتماد مصرف کنندگان در ماه اکتبر را مشخص خواهد کرد. گزارش قبلی نشان داد این شاخص در سپتامبر(شهریور) به پایین ترین سطح خود در بیش از یک دهه گذشته رسیده است. افزایش هزینه های بنزین، مواد غذایی و سایر کالاهای ضروری، بودجه خانوارها را تحت فشار قرار داده و اعتماد عمومی به اقتصاد را کاهش داده است.

در دو سال گذشته، جنگ تجاری گسترده دولت آمریکا با کشورهای مختلف، از جمله نزدیک ترین شرکای تجاری این کشور، بر بی اعتمادی اقتصادی افزوده است. تغییرات ناگهانی تعرفه ها، شرکت ها و مصرف کنندگان را درباره هزینه های آینده و برنامه ریزی اقتصادی محتاط کرده است. همزمان، جنگ آمریکا علیه ایران که در سال ۲۰۲۶ آغاز شد، عرضه جهانی نفت را کاهش داده و به افزایش بیشتر قیمت ها دامن زده است.

فدرال رزرو روز چهارشنبه نشست دو روزه خود را به پایان می رساند. انتظار می رود این نهاد پس از افزایش نرخ بهره در سپتامبر، در نشست جاری نرخ بهره معیار را ثابت نگه دارد؛ هرچند همچنان احتمال افزایش دوباره آن در دسامبر مطرح است.

فدرال رزرو می کوشد با بالا نگه داشتن نرخ بهره، تورم را مهار کند، اما افزایش هزینه استقراض می تواند رشد اقتصادی و اشتغال را تضعیف کند. این مسئله در شرایطی اهمیت دارد که بازار کار آمریکا، با وجود مقاومت نسبی، نشانه هایی از کاهش توان خود را نشان می دهد.

وزارت بازرگانی آمریکا روز پنجشنبه نخستین برآورد رشد اقتصادی در سه ماهه سوم را منتشر خواهد کرد. اقتصاددانان پیش بینی می کنند تولید ناخالص داخلی این کشور بین جولای و سپتامبر ۱.۷ درصد افزایش یافته باشد؛ رقمی کمتر از رشد ۲.۲ درصدی سه ماهه دوم. افزایش قیمت نفت و تداوم تورم از عوامل فشار بر رشد اقتصادی هستند. در مقابل، عملکرد مناسب بازار سهام و سرمایه گذاری شرکت ها در فناوری هوش مصنوعی به حمایت از اقتصاد کمک کرده اند.

با این حال، خانوارها همچنان با افزایش هزینه های زندگی مواجه اند و رشد محدود متوسط دستمزدها، توان آنها را برای جبران این افزایش هزینه ها کاهش داده است.

گزارش شاخص هزینه های مصرف شخصی، معیار ترجیحی فدرال رزرو برای سنجش تورم، نیز روز پنجشنبه منتشر می شود. اقتصاددانان انتظار دارند نرخ تورم بر اساس این شاخص از ۳.۴ درصد در اوت به ۳.۷ درصد در سپتامبر افزایش یافته باشد؛ در حالی که هدف فدرال رزرو رساندن تورم به ۲ درصد است.

اختلال در تنگه هرمز در پی جنگ آمریکا علیه ایران، عرضه جهانی نفت را محدود کرده و قیمت بنزین را افزایش داده است. افزایش قیمت گازوئیل نیز هزینه حمل ونقل و انبارداری را بالا برده و شرکت ها این هزینه ها را به مصرف کنندگان منتقل می کنند. اگرچه آمار خرده فروشی نشان می دهد هزینه کرد خانوارها همچنان بالاست، بخش قابل توجهی از این مخارج ناشی از افزایش قیمت ها، به ویژه بنزین، است.

در همین حال، گزارش های مالی شرکت های بزرگ می تواند تصویری از وضعیت سودآوری کسب وکارها و چشم انداز سرمایه گذاری در هوش مصنوعی ارائه دهد. آلفابت، مالک گوگل، روز چهارشنبه و اینتل و آمازون روز پنجشنبه نتایج مالی خود را منتشر می کنند. تحلیلگران انتظار افزایش سود این شرکت ها را دارند، اما سرمایه گذاران می خواهند بدانند آیا سرمایه گذاری های گسترده در هوش مصنوعی به رشد آینده منجر خواهد شد یا خیر.

برچسب ها: اقتصاد آمریکا ، امریکا ، ناو امریکا
گزارش خطا
نظر شما
جوان آنلاين از انتشار هر گونه پيام حاوي تهمت، افترا، اظهارات غير مرتبط ، فحش، ناسزا و... معذور است
captcha
تعداد کارکتر های مجاز ( 200 )
شهدای جنگ رمضان
سوگ خورشید
پربازدید ها

نشست خبری مشترک وزرای خارجه ایران و روسیه

قطعی کابل‌ها قطعی شد

بازگشت امارات به جنگ یمن؛ افتادن عربستان در تله خودساخته

نشست خبری نوزدهمین جشنواره بین‌المللی فیلم مقاومت

انتخابات میان‌دوره‌ای آمریکا در سایه فشار‌های دولت ترامپ و نگرانی درباره سلامت رای‌گیری

خالی‌فروشی ارز با سوئیفت جعلی

پزشکیان: امریکا تعهد ندارد مثل همان برجام!

بحران هرمز کف خیابان‌های اروپا

پزشکیان: روستا و عشایر، ریشه‌های اصیل هویت فرهنگی و اجتماعی ایران عزیز هستند

سرمربی گل گهر سیرجان بعد از شکست مقابل استقلال: اهل غر زدن نیستم/ اگر بازیکن‌ام مصدوم نمی‌شد اصلا صحبتی نمی‌کردم

«آسانی» برای استقلال سخت شد!

وسط بزرگراه  جای دستفروشی نیست

تشریح برنامه جدید شهرداری تهران برای مسکن پایتخت

افت دلار با مداخله بازارساز

رضا شفیعی جم راهی بیمارستان شد

درمانده و بی‌نقشه

عذرخواهی گولر از‌ام‌باپه به خاطر دزدین گلش

اخطار جدی نیروی دریایی سپاه به آمریکا

رکوردشکنی مارسکا به لطف ستاره‌ها

آحارونوت مدعی شد: حماس تل‌آویو را به تکرار ۷ اکتبر تهدید کرد

نماینده ایران در اسکار راهی اسپانیا می‌شود

نبیه بری: وحدت داخلی تنها سلاح لبنان برای حفاظت از کشور است

اعلام شش کاندیدای نهایی انتخابات فدراسیون تیراندازی

هشدار تایلند و مالزی به شهروندانشان درباره سفر به کشور‌های اروپایی ناآرام

نقاب مبارزه قومیتی بر چهره تروریسم نیابتی

حضوری پررنگ در دریا و ساحل داریم/ به بلوغ خوبی در حوزه پهپاد‌ها رسیده‌ایم

 چیتگر زیر سایه ۲ دهه تصمیم و ترک فعل 

«نور» بیماری را از زاویه امید روایت می‌کند

افزایش ۵۰۰ هزار تومانی کالابرگ تا فردا شب اعمال می‌شود

هر اقدامی علیه ایران هزینه دارد؛ برای مرحله بعدی جنگ آماده‌ایم

یارانه ۳۰۰ هزار تومانی به حساب‌ها نشست

‌‌ «نه به پادشاهی» در ده‌ها شهر امریکا شعله‌ور شد

عراقچی: امریکا تمایلی به تفاهم ندارد

پیگیری حقوقی و بین‌المللی شهادت رهبر انقلاب و شهدای حملات اخیر با جدیت دنبال شود

دادخواست/ شکوائیه خانواده‌های ۱۰۴ شهید ناو دنا رونمایی شد

سردارعزیزی: پاسخ بعدی به دشمن سنگین‌تر و دردناک‌تر خواهد بود

آموزش برای همه، فرصت برای برخی!

مقاومت ملت ایران توطئه‌های دشمن را به بن‌بست رسانده است

حتی ذره‌ای و هیچ تردیدی!

فصلی جدید در تاریخ ایران

ساخت فیلم وحشت در ایران مثل راه رفتن روی لبه تیغ است

تجربه‌های شخصی‌ام را به قصه‌ای درباره دلتنگی مادر و فرزند تبدیل کردم

چرخ واردات از شمال روان‌تر شد

تفرقه افکنی پشت بی‌اخلاقی پنهان نماند

آمادگی چشاندن ویرانی بیشتر به دشمن

مهدی رحمتی سرمربی گل گهر سیرجان در پاسخ به خبرنگار جوان: مسئولیت باخت با من است/ما شرایط فوتبال بازی کردن نداشتیم

ترامپ در مثلث مرگ

زمین‌گیر شدن ۲۲۴ باند سرقت و ۳۹ باند مواد مخدر

تاریخ را که بدزدند باخته‌ایم

ویپ در جیب دانش‌آموز پیشگیری روی کاغذ!

سبک زندگی- همه
پیشنهاد سردبیر
 درس‌خواندن‌هایی که اعتبار ندارد
تغییر محاسبات دشمن راه خروج از «نه جنگ نه صلح»
امید تازه برای بقای یوز ایرانی/ «خورشید» دوباره مادر شد
آموزش برای همه، فرصت برای برخی!
تحلیل معاون سیاسی و سخنگوی سپاه از آخرین تحولات/ قطعی کابل‌ها قطعی شد
استفاده از زبان فارسی مطلوب نیست!
اسلحه را از کجا آوردی؟ 
گفت‌وگو با همسر شهید جنگ رمضان/ چشم به راه تولد فرزند دومش شهید شد
جستار‌هایی در سیره آیت‌الله شبیری زنجانی/ فروتن، متواضع و پذیرای همگان بود
مدرسه شاد؟ با بخشنامه نمی‌شود!
نشست خبری نوزدهمین جشنواره بین‌المللی فیلم مقاومت
سرمربی گل گهر سیرجان بعد از شکست مقابل استقلال: اهل غر زدن نیستم/ اگر بازیکن‌ام مصدوم نمی‌شد اصلا صحبتی نمی‌کردم
مهدی رحمتی سرمربی گل گهر سیرجان در پاسخ به خبرنگار جوان: مسئولیت باخت با من است/ما شرایط فوتبال بازی کردن نداشتیم
مربی تیم استقلال در پاسخ به خبرنگار جوان: اگر بیشتر به کارهای گروهی روی بیاوریم، می توانیم استفاده بهتری از موقعیت های ایجاد شده ببریم
مصاحبه سیامک نعمتی و امید عالیشاه بعد از شکست گل گهر مقابل استقلال
آموزش و پرورش
پهلوی‌ها-همه
آخرین اخبار