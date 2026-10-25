اقتصاد آمریکا زیر فشار تورم و جنگ علیه ایران

اقتصاد آمریکا در آستانه انتخابات میان دوره ای سوم نوامبر با افزایش تورم، کاهش اعتماد مصرف کنندگان و کند شدن رشد اقتصادی روبه روست؛ در شرایطی که اختلال در عرضه جهانی نفت ناشی از جنگ علیه ایران، هزینه های انرژی و فشار بر بودجه خانوارها را افزایش داده است.

جوان آنلاین: اقتصاد آمریکا در آستانه انتخابات میان دوره ای سوم نوامبر(۱۲ آبان) با مجموعه ای از چالش ها از جمله تورم بالا، کاهش اعتماد مصرف کنندگان، کند شدن رشد اقتصادی و اختلال در عرضه جهانی نفت ناشی از جنگ با ایران روبه روست. انتشار گزارش های تازه درباره تورم، رشد اقتصادی و عملکرد شرکت های بزرگ در هفته جاری می تواند بر انتظارات بازار و سیاست های پولی فدرال رزرو تاثیر بگذارد.

تازه ترین نظرسنجی موسسه «کنفرانس بورد» که قرار است روز سه شنبه منتشر شود، وضعیت اعتماد مصرف کنندگان در ماه اکتبر را مشخص خواهد کرد. گزارش قبلی نشان داد این شاخص در سپتامبر(شهریور) به پایین ترین سطح خود در بیش از یک دهه گذشته رسیده است. افزایش هزینه های بنزین، مواد غذایی و سایر کالاهای ضروری، بودجه خانوارها را تحت فشار قرار داده و اعتماد عمومی به اقتصاد را کاهش داده است.

در دو سال گذشته، جنگ تجاری گسترده دولت آمریکا با کشورهای مختلف، از جمله نزدیک ترین شرکای تجاری این کشور، بر بی اعتمادی اقتصادی افزوده است. تغییرات ناگهانی تعرفه ها، شرکت ها و مصرف کنندگان را درباره هزینه های آینده و برنامه ریزی اقتصادی محتاط کرده است. همزمان، جنگ آمریکا علیه ایران که در سال ۲۰۲۶ آغاز شد، عرضه جهانی نفت را کاهش داده و به افزایش بیشتر قیمت ها دامن زده است.

فدرال رزرو روز چهارشنبه نشست دو روزه خود را به پایان می رساند. انتظار می رود این نهاد پس از افزایش نرخ بهره در سپتامبر، در نشست جاری نرخ بهره معیار را ثابت نگه دارد؛ هرچند همچنان احتمال افزایش دوباره آن در دسامبر مطرح است.

فدرال رزرو می کوشد با بالا نگه داشتن نرخ بهره، تورم را مهار کند، اما افزایش هزینه استقراض می تواند رشد اقتصادی و اشتغال را تضعیف کند. این مسئله در شرایطی اهمیت دارد که بازار کار آمریکا، با وجود مقاومت نسبی، نشانه هایی از کاهش توان خود را نشان می دهد.

وزارت بازرگانی آمریکا روز پنجشنبه نخستین برآورد رشد اقتصادی در سه ماهه سوم را منتشر خواهد کرد. اقتصاددانان پیش بینی می کنند تولید ناخالص داخلی این کشور بین جولای و سپتامبر ۱.۷ درصد افزایش یافته باشد؛ رقمی کمتر از رشد ۲.۲ درصدی سه ماهه دوم. افزایش قیمت نفت و تداوم تورم از عوامل فشار بر رشد اقتصادی هستند. در مقابل، عملکرد مناسب بازار سهام و سرمایه گذاری شرکت ها در فناوری هوش مصنوعی به حمایت از اقتصاد کمک کرده اند.

با این حال، خانوارها همچنان با افزایش هزینه های زندگی مواجه اند و رشد محدود متوسط دستمزدها، توان آنها را برای جبران این افزایش هزینه ها کاهش داده است.

گزارش شاخص هزینه های مصرف شخصی، معیار ترجیحی فدرال رزرو برای سنجش تورم، نیز روز پنجشنبه منتشر می شود. اقتصاددانان انتظار دارند نرخ تورم بر اساس این شاخص از ۳.۴ درصد در اوت به ۳.۷ درصد در سپتامبر افزایش یافته باشد؛ در حالی که هدف فدرال رزرو رساندن تورم به ۲ درصد است.

اختلال در تنگه هرمز در پی جنگ آمریکا علیه ایران، عرضه جهانی نفت را محدود کرده و قیمت بنزین را افزایش داده است. افزایش قیمت گازوئیل نیز هزینه حمل ونقل و انبارداری را بالا برده و شرکت ها این هزینه ها را به مصرف کنندگان منتقل می کنند. اگرچه آمار خرده فروشی نشان می دهد هزینه کرد خانوارها همچنان بالاست، بخش قابل توجهی از این مخارج ناشی از افزایش قیمت ها، به ویژه بنزین، است.

در همین حال، گزارش های مالی شرکت های بزرگ می تواند تصویری از وضعیت سودآوری کسب وکارها و چشم انداز سرمایه گذاری در هوش مصنوعی ارائه دهد. آلفابت، مالک گوگل، روز چهارشنبه و اینتل و آمازون روز پنجشنبه نتایج مالی خود را منتشر می کنند. تحلیلگران انتظار افزایش سود این شرکت ها را دارند، اما سرمایه گذاران می خواهند بدانند آیا سرمایه گذاری های گسترده در هوش مصنوعی به رشد آینده منجر خواهد شد یا خیر.