محاصره یک میلیون فلسطینی در الخلیل توسط نظامیان صهیونیست

جوان آنلاین: نظامیان صهیونیست در ادامه حملات خود علیه شهر الخلیل واقع در کرانه باختری برای دومین روز پیاپی مسیرهای رفت و آمد را بستند و عملا یک میلیون فلسطینی را تحت محاصره خود درآوردند.

به گزارش مهر، خبرنگار الجزیره گزارش داد که نظامیان صهیونیست به سمت ورودی اردوگاه الفوار بمب های دودزا پرتاب کرده که در مسیر رفت و آمد فلسطینی ها مشکلات زیادی را ایجاد کرده است.

سلیمان بشارات کارشناس امور رژیم صهیونیستی هشدار داد که ارتش اشغالگر به دنبال اجرای الگوی اردوگاه جنین در الخلیل است. تل آویو تلاش دارد از طریق چنین تحرکاتی ساختارهای جمعیت شناختی منطقه را به نفع شهرک نشینان صهیونیست تغییر دهد.

پیشتر نیز یسرائیل کاتز وزیر جنگ رژیم صهیونیستی اعلام کرد که نظامیان اشغالگر حدود ۲ هزار فلسطینی را از خانه های خود در الخلیل واقع در کرانه باختری بیرون کرده اند.

ارتش رژیم نیز اعلام کرد که حملات اشغالگران صهیونیست علیه ۴۰ روستا و ۴۰۰ نقطه در سراسر کرانه باختری صورت گرفته تا اقدامات ضدصهیونیستی فلسطینی ها خنثی شود.

شهردار الخلیل نیز تاکید کرد که اشغالگران صهیونیست تعداد زیادی از خانه ها و ساختمان های تجاری و صنعتی این شهر را تخریب کرده اند. برخی روستاهای مجاور نیز به صورت کامل تحت محاصره قرار گرفته اند.