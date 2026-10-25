پژوهشگر عرب: سلاح مقاومت حافظ عراق است/ آمریکا به تعهدات خود پایبند نیست

«عباس غدیر» کارشناس و پژوهشگر عرب گفت که سلاح مقاومت اسلامی عراق حافظ و پشتیبان این کشور است و واشنگتن به تعهدات خود در قبال بغداد پایبند نبوده است.

جوان آنلاین: عباس غدیر در گفت وگو با شبکه خبری «العهد» با حمایت از گروههای مقاومت اسلامی عراق که با اشغالگران خارجی و گروه تروریستی داعش مقابله کردند، گفت: سلاح این گروهها از کشور محافظت و پاسداری کرد و این امر، دلیل قانع کننده‌ای است که این سلاح ها حفظ شود.

وی افزود: سخن «علی فالح الزیدی» نخست‌وزیر عراق در خصوص مذاکره با این گروهها، منطقی است.

این کارشناس تصریح کرد: سلاح های گروههای مقاومت از یک نظم و انضباط برخوردار است و ما در این زمینه تجربیات گذشته را داریم و روند ساماندهی سلاح‌ها بسیار آرام پیش می‌رود.

وی افزود: بیانیه گروههای مقاومت عراق از دولت حمایت می‌کند و ابزار فشاری در برابر آمریکا در اختیار آن قرار می‌دهد.

این کارشناس با بیان اینکه از زمان اعلام خروج نظامیان خود از عراق، آمریکا ۱۷۱ بار حریم هوایی عراق را نقض کرده است، گفت که واشنگتن به تعهدات خود در قبال بغداد پایبند نیست.

عراق روز ۳۰ سپتامبر (۸ مهر ۱۴۰۵) خروج آخرین نظامیان آمریکایی از پایگاه‌های خود به‌ویژه پایگاه هوایی اربیل را اعلام کرد.

به نوشته روزنامه القدس العربی، «کتائب حزب‌الله» عراق یکی از گروههای مقاومت اسلامی عراقی خروج نیروهای موسوم به «ائتلاف بین المللی» از این کشور را حاصل فشارهای گروه‌های «مقاومت» دانست و هشدار داد که نیروهای مقاومت در صورت نقض حریم هوایی عراق پس از خروج این نیروها، واکنش نشان خواهند داد.