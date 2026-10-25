یک کارشناس فلسطینی گفت: تجاوز نظامی گسترده صهیونیست‌ها به الخلیل همراه با کوچاندن مردم و تخلیه محله‌های مسکونی، صرفاً به عملیات اخیر مقاومت در ورودی شمال غربی شهر مربوط نمی‌شود، بلکه بخشی از یک پروژه از پیش طراحی شده ایدئولوژیک با حمایت آمریکا است.

جوان آنلاین: «عادل شدید» کارشناس امور رژیم صهیونیستی گفت: آنچه در الخلیل اتفاق می‌افتد نشان دهنده سوءاستفاده اسرائیل برای تسریع اجرای یک پروژه از پیش برنامه‌ریزی شده ایدئولوژیک، و تکرار حملات و عملیات کوچاندن ساکنان توسط اشغالگران در اردوگاه‌های آوارگان در شمال کرانه باختری اشغالی و نوار غزه است.

وی بیان کرد: عملیات اخیر مقاومت صرفاً بهانه‌ای برای اجرای طرح «اسموتریچ» (وزیر تندروی رژیم صهیونیستی) است که بر سه گزینه «تسلیم، مهاجرت یا مقابله با ارتش با مشت آهنین» مبتنی است.

کارشناس فلسطینی: یورش به الخلیل بخشی از یک طرح ایدئولوژیک با حمایت آمریکاست

این کارشناس پیش‌بینی کرد که اشغالگران این روند را ادامه دهند، مگر اینکه تحولی منطقه‌ای یا موضعی قاطع از سوی کشورهای عربی اتخاذ شود که ادامه «توافق‌های صلح و عادی‌سازی» را به توقف تجاوز اسرائیل مرتبط کند و دخالت آمریکا را به دنبال داشته باشد.

وی افزود: با وجود این، اسرائیل نمی‌تواند بدون موافقت کامل آمریکا، پروژه‌ای با این عظمت و با چنین پیامدهای فاجعه‌باری را دنبال کند.

این کارشناس امور رژیم صهیونیستی در ادامه درباره جبهه فلسطین گفت: هرچند که ملت فلسطین در حال حاضر ابزار کافی برای به شکست کشاندن این طرح را در اختیار ندارند اما زیربار آن نخواهند رفت.

عادل شدید تأکید کرد که بهانه‌های امنیتی مورد استفاده اشغالگران صرفاً پوششی برای اجرای یک طرح ایدئولوژیک با هدف تخلیه سرزمین از ساکنان فلسطینی آن است و اشغالگران در نهایت متوجه خواهند شد که این گزینه امنیت ادعایی برای آنها به ارمغان نخواهد آورد.