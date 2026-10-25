نماینده کنگره، وزارت دادگستری آمریکا را «فاسد» خواند

به دنبال رویارویی دونالد ترامپ با نماینده مسلمان کنگره آمریکا و درخواست استعفای او، ایلهان عمر وزارت دادگستری دولت کنونی را فاسدترین وزارتخانه در طول تاریخ آمریکا خواند.

جوان آنلاین: هفته نامه نیوزویک نوشت: این نماینده زن مسلمان در پیامی انتقادآمیز به اتهامات جدید رئیس جمهوری آمریکا و درخواست برای استعفایش، پاسخ داد.

عمر در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: رئیس جمهوری حزب حامی کودک آزارها از طریق فاسد ترین وزارت دادگستری در طول تاریخ آمریکا، تئورهای های توطئه جناح راست را معتبر جلوه می دهد. هر وقت که اوضاع خراب می شود، این (رئیس جمهور) چندش آور به یک نام می رسد: نام من. یک نکته را روشن می کنم. نام من همیشه ایلهان عمر بوده است. شاید بهتر باشد بر نام واقعی معاون خودت متمرکز باشی»

اشاره ایلهان عمر به جی دی ونس معاون ترامپ است که نام اصلی اش جیمز دانلد بومن است.

ترامپ روز سه شنبه در شبکه اجتماعی اش «تروث سوشال» نوشت: به تازگی فاش شده که نام اصلی ایلهان عمر این نیست.

رئیس جمهوری آمریکا مدعی شد که ایلهان عمر از این نام برای پیروزی در انتخابات استفاده کرده و قسم خوردن او در بدو آغاز کارش در کنگره جعلی و کلاهبرداری بوده است.

ترامپ ادعا کرد که نام اصلی این نماینده دموکرات «ایلهان نورسعید ایلامی» است که در یک پرونده دادگاه فدرال با تحقیقات در مورد سابقه مهاجرتی او در ارتباط است.

رئیس جمهوری آمریکا همچنین اتهام ازدواج ایلهان عمر با برادرش احمد نور سعید ایلامی را تکرار کرد؛ ادعایی که این نماینده زن کنگره بارها تکذیب کرده و گفته که این نام همسر سابقش است.

ترامپ نوشت: از آن جایی که او از یک نام جعلی برای سوگند خوردن استفاده کرده باید فورا از سمت خود در کنگره استعفا دهد.

ماموران فدرال آمریکا اوایل ماه جاری به عنوان بخشی از تحقیقات درباره احتمال جعل در اسناد مهاجرتی او به تفتیش منزل مسکونی این نماینده مسلمان کنگره پرداختند. عمر مرتکب جرم نشده و اشاره به استفاده از نام جعلی به این معنا نیست که او جعل کرده است.

خواسته ترامپ برای برکناری این نماینده منتقد کنگره، به‌خودی‌خود هیچ اعتبار یا قدرت قانونی مستقلی ندارد و قانون اساسی آمریکا به مجلس نمایندگان این کشور و نه شخص رئیس جمهوری این اختیارات را می دهد تا یک عضو خود را اخراج کند که البته این روند نیاز به آرای دو سوم نمایندگان نیاز دارد.

رویارویی جدید ترامپ به دنبال اختلافات طولانی او با ایلهان عمر بروز کرده است. عمر یکی از منتقدان صریح رئیس جمهوری آمریکا در کنگره است.

به گزارش ایرنا، عمر، به عنوان یکی از برجسته‌ترین سومالیایی تبارهای آمریکایی، سال‌ها با حملات نژادپرستانه از سوی ترامپ و حامیانش روبرو بوده است.

ترامپ در ماه دسامبر سال گذشته میلادی (آذر ۱۴۰۴) نیز عمر را متهم کرده بود که با «برادرش ازدواج کرده است» و گفت که او «باید از کشور ما بیرون انداخته شود». اتهام ترامپ علیه این چهره دموکرات به یک ادعای قدیمی بی اساس اشاره دارد که طبق آن عمر با کمک همسر سابقش که ادعا شده برادر او بوده، برای دریافت مدارک مهاجرتی یک ازدواج صوری ثبت کرده اند.