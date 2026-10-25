کد خبر: 1386605
لینک کپی شد
تاریخ انتشار: ۰۳ آبان ۱۴۰۵ - ۱۰:۲۱
بين‌الملل » اخبار كلی

نماینده کنگره، وزارت دادگستری آمریکا را «فاسد» خواند

کنگره به دنبال رویارویی دونالد ترامپ با نماینده مسلمان کنگره آمریکا و درخواست استعفای او، ایلهان عمر وزارت دادگستری دولت کنونی را فاسدترین وزارتخانه در طول تاریخ آمریکا خواند.

جوان آنلاین: هفته نامه نیوزویک نوشت: این نماینده زن مسلمان در پیامی انتقادآمیز به اتهامات جدید رئیس جمهوری آمریکا و درخواست برای استعفایش، پاسخ داد.

عمر در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: رئیس جمهوری حزب حامی کودک آزارها از طریق فاسد ترین وزارت دادگستری در طول تاریخ آمریکا، تئورهای های توطئه جناح راست را معتبر جلوه می دهد. هر وقت که اوضاع خراب می شود، این (رئیس جمهور) چندش آور به یک نام می رسد: نام من. یک نکته را روشن می کنم. نام من همیشه ایلهان عمر بوده است. شاید بهتر باشد بر نام واقعی معاون خودت متمرکز باشی»

اشاره ایلهان عمر به جی دی ونس معاون ترامپ است که نام اصلی اش جیمز دانلد بومن است.

ترامپ روز سه شنبه در شبکه اجتماعی اش «تروث سوشال» نوشت: به تازگی فاش شده که نام اصلی ایلهان عمر این نیست.

رئیس جمهوری آمریکا مدعی شد که ایلهان عمر از این نام برای پیروزی در انتخابات استفاده کرده و قسم خوردن او در بدو آغاز کارش در کنگره جعلی و کلاهبرداری بوده است.

ترامپ ادعا کرد که نام اصلی این نماینده دموکرات «ایلهان نورسعید ایلامی» است که در یک پرونده دادگاه فدرال با تحقیقات در مورد سابقه مهاجرتی او در ارتباط است.

رئیس جمهوری آمریکا همچنین اتهام ازدواج ایلهان عمر با برادرش احمد نور سعید ایلامی را تکرار کرد؛ ادعایی که این نماینده زن کنگره بارها تکذیب کرده و گفته که این نام همسر سابقش است.

ترامپ نوشت: از آن جایی که او از یک نام جعلی برای سوگند خوردن استفاده کرده باید فورا از سمت خود در کنگره استعفا دهد.

ماموران فدرال آمریکا اوایل ماه جاری به عنوان بخشی از تحقیقات درباره احتمال جعل در اسناد مهاجرتی او به تفتیش منزل مسکونی این نماینده مسلمان کنگره پرداختند. عمر مرتکب جرم نشده و اشاره به استفاده از نام جعلی به این معنا نیست که او جعل کرده است.

خواسته ترامپ برای برکناری این نماینده منتقد کنگره، به‌خودی‌خود هیچ اعتبار یا قدرت قانونی مستقلی ندارد و قانون اساسی آمریکا به مجلس نمایندگان این کشور و نه شخص رئیس جمهوری این اختیارات را می دهد تا یک عضو خود را اخراج کند که البته این روند نیاز به آرای دو سوم نمایندگان نیاز دارد.

رویارویی جدید ترامپ به دنبال اختلافات طولانی او با ایلهان عمر بروز کرده است. عمر یکی از منتقدان صریح رئیس جمهوری آمریکا در کنگره است.

به گزارش ایرنا، عمر، به عنوان یکی از برجسته‌ترین سومالیایی تبارهای آمریکایی، سال‌ها با حملات نژادپرستانه از سوی ترامپ و حامیانش روبرو بوده است.

ترامپ در ماه دسامبر سال گذشته میلادی (آذر ۱۴۰۴) نیز عمر را متهم کرده بود که با «برادرش ازدواج کرده است» و گفت که او «باید از کشور ما بیرون انداخته شود». اتهام ترامپ علیه این چهره دموکرات به یک ادعای قدیمی بی اساس اشاره دارد که طبق آن عمر با کمک همسر سابقش که ادعا شده برادر او بوده، برای دریافت مدارک مهاجرتی یک ازدواج صوری ثبت کرده اند.

برچسب ها: کنگره ، فاسد ، امریکا
گزارش خطا
نظر شما
جوان آنلاين از انتشار هر گونه پيام حاوي تهمت، افترا، اظهارات غير مرتبط ، فحش، ناسزا و... معذور است
captcha
تعداد کارکتر های مجاز ( 200 )
شهدای جنگ رمضان
سوگ خورشید
پربازدید ها

نشست خبری مشترک وزرای خارجه ایران و روسیه

قطعی کابل‌ها قطعی شد

بازگشت امارات به جنگ یمن؛ افتادن عربستان در تله خودساخته

نشست خبری نوزدهمین جشنواره بین‌المللی فیلم مقاومت

انتخابات میان‌دوره‌ای آمریکا در سایه فشار‌های دولت ترامپ و نگرانی درباره سلامت رای‌گیری

خالی‌فروشی ارز با سوئیفت جعلی

پزشکیان: امریکا تعهد ندارد مثل همان برجام!

بحران هرمز کف خیابان‌های اروپا

پزشکیان: روستا و عشایر، ریشه‌های اصیل هویت فرهنگی و اجتماعی ایران عزیز هستند

سرمربی گل گهر سیرجان بعد از شکست مقابل استقلال: اهل غر زدن نیستم/ اگر بازیکن‌ام مصدوم نمی‌شد اصلا صحبتی نمی‌کردم

«آسانی» برای استقلال سخت شد!

وسط بزرگراه  جای دستفروشی نیست

تشریح برنامه جدید شهرداری تهران برای مسکن پایتخت

افت دلار با مداخله بازارساز

رضا شفیعی جم راهی بیمارستان شد

درمانده و بی‌نقشه

عذرخواهی گولر از‌ام‌باپه به خاطر دزدین گلش

اخطار جدی نیروی دریایی سپاه به آمریکا

رکوردشکنی مارسکا به لطف ستاره‌ها

آحارونوت مدعی شد: حماس تل‌آویو را به تکرار ۷ اکتبر تهدید کرد

نماینده ایران در اسکار راهی اسپانیا می‌شود

نبیه بری: وحدت داخلی تنها سلاح لبنان برای حفاظت از کشور است

اعلام شش کاندیدای نهایی انتخابات فدراسیون تیراندازی

هشدار تایلند و مالزی به شهروندانشان درباره سفر به کشور‌های اروپایی ناآرام

حضوری پررنگ در دریا و ساحل داریم/ به بلوغ خوبی در حوزه پهپاد‌ها رسیده‌ایم

نقاب مبارزه قومیتی بر چهره تروریسم نیابتی

 چیتگر زیر سایه ۲ دهه تصمیم و ترک فعل 

«نور» بیماری را از زاویه امید روایت می‌کند

افزایش ۵۰۰ هزار تومانی کالابرگ تا فردا شب اعمال می‌شود

هر اقدامی علیه ایران هزینه دارد؛ برای مرحله بعدی جنگ آماده‌ایم

یارانه ۳۰۰ هزار تومانی به حساب‌ها نشست

‌‌ «نه به پادشاهی» در ده‌ها شهر امریکا شعله‌ور شد

عراقچی: امریکا تمایلی به تفاهم ندارد

پیگیری حقوقی و بین‌المللی شهادت رهبر انقلاب و شهدای حملات اخیر با جدیت دنبال شود

دادخواست/ شکوائیه خانواده‌های ۱۰۴ شهید ناو دنا رونمایی شد

سردارعزیزی: پاسخ بعدی به دشمن سنگین‌تر و دردناک‌تر خواهد بود

آموزش برای همه، فرصت برای برخی!

حتی ذره‌ای و هیچ تردیدی!

مقاومت ملت ایران توطئه‌های دشمن را به بن‌بست رسانده است

فصلی جدید در تاریخ ایران

ساخت فیلم وحشت در ایران مثل راه رفتن روی لبه تیغ است

تجربه‌های شخصی‌ام را به قصه‌ای درباره دلتنگی مادر و فرزند تبدیل کردم

چرخ واردات از شمال روان‌تر شد

تفرقه افکنی پشت بی‌اخلاقی پنهان نماند

آمادگی چشاندن ویرانی بیشتر به دشمن

ترامپ در مثلث مرگ

مهدی رحمتی سرمربی گل گهر سیرجان در پاسخ به خبرنگار جوان: مسئولیت باخت با من است/ما شرایط فوتبال بازی کردن نداشتیم

زمین‌گیر شدن ۲۲۴ باند سرقت و ۳۹ باند مواد مخدر

تاریخ را که بدزدند باخته‌ایم

ویپ در جیب دانش‌آموز پیشگیری روی کاغذ!

سبک زندگی- همه
پیشنهاد سردبیر
 درس‌خواندن‌هایی که اعتبار ندارد
تغییر محاسبات دشمن راه خروج از «نه جنگ نه صلح»
امید تازه برای بقای یوز ایرانی/ «خورشید» دوباره مادر شد
آموزش برای همه، فرصت برای برخی!
تحلیل معاون سیاسی و سخنگوی سپاه از آخرین تحولات/ قطعی کابل‌ها قطعی شد
استفاده از زبان فارسی مطلوب نیست!
اسلحه را از کجا آوردی؟ 
گفت‌وگو با همسر شهید جنگ رمضان/ چشم به راه تولد فرزند دومش شهید شد
جستار‌هایی در سیره آیت‌الله شبیری زنجانی/ فروتن، متواضع و پذیرای همگان بود
مدرسه شاد؟ با بخشنامه نمی‌شود!
نشست خبری نوزدهمین جشنواره بین‌المللی فیلم مقاومت
سرمربی گل گهر سیرجان بعد از شکست مقابل استقلال: اهل غر زدن نیستم/ اگر بازیکن‌ام مصدوم نمی‌شد اصلا صحبتی نمی‌کردم
مهدی رحمتی سرمربی گل گهر سیرجان در پاسخ به خبرنگار جوان: مسئولیت باخت با من است/ما شرایط فوتبال بازی کردن نداشتیم
مربی تیم استقلال در پاسخ به خبرنگار جوان: اگر بیشتر به کارهای گروهی روی بیاوریم، می توانیم استفاده بهتری از موقعیت های ایجاد شده ببریم
مصاحبه سیامک نعمتی و امید عالیشاه بعد از شکست گل گهر مقابل استقلال
آموزش و پرورش
پهلوی‌ها-همه
آخرین اخبار