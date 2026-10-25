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تاریخ انتشار: ۰۳ آبان ۱۴۰۵ - ۱۰:۱۷
بين‌الملل » اخبار كلی

ترامپ باز هم وعده کاهش قیمت انرژی را تکرار کرد

ترامپ دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا در آستانه انتخابات میان دوره‌ای کنگره در سوم نوامبر (۱۲ آبان) و درحالیکه با پیامدهای اقتصادی تجاوز بی دلیل علیه ایران و تورم مواجه بوده و بهای نفت برنت به حدود ۱۱۷ دلار رسیده است؛ بار دیگر وعده داد که با پایان سریع جنگ قیمت نفت و حامل‌های انرژی کاهش خواهد یافت.

جوان آنلاین: رئیس‌جمهوری آمریکا شنبه شب به وقت محلی (دوم آبان) در یک گردهمایی انتخاباتی در شهر پری در ایالت جورجیا در حالیکه دولتش با پیامدهای تجاوز بی دلیل علیه ایران از جمله افزایش قیمت انرژی و تورم دست و پنجه نرم می‌کند، ادعا کرد که قیمت نفت به صورت موقت بالا است و به محض پایان جنگ ایران به میزان قابل توجهی کاهش می‌یابد.

ترامپ بار دیگر با تکرار ادعاها درباره حملات تجاوزکارانه به ایران و تمجید از ارتش متجاوز آن کشور، به اشتباه خود در ترور مقامات جمهوری اسلامی ایران اعتراف کرد.

رئیس جمهوری آمریکا در بخشی از سخنانش درباره ایران به خروج توافق هسته‌ای با ایران موسوم به برجام در دوره نخست ریاست‌جمهوری‌ خود اشاره و ادعا کرد: «من به یکی از بدترین توافق‌هایی که تاکنون انجام شده بود، یعنی برجام باراک حسین اوباما، یا همان توافق هسته‌ای ایران، پایان دادم؛ توافقی که راه دستیابی ایران به سلاح هسته‌ای بود. خوشبختانه درست به‌موقع به آن پایان دادم.»

ترامپ با اشاره به دو حمله تجاوزکارانه به ایران و تاسیسات هسته‌ای تهران مدعی شد: «ما توانایی غنی‌سازی هسته‌ای ایران را با عملیات چکش نیمه‌شب و عملیات خشم حماسی نابود کردیم.»

رئیس جمهوری جنگ طلب آمریکا ادعا کرد: «حالا فقط باید از یک موضوع اطمینان حاصل کنیم؛ اینکه آنها هرگز، هرگز به سلاح هسته‌ای دست پیدا نکنند و ما این کار را به‌راحتی انجام خواهیم داد.»

ترامپ درباره پیامدهای تجاوز بی دلیل خود علیه ایران نیز مدعی شد: «قیمت نفت در حال حاضر به‌طور موقت بالا است، اما در مدت کوتاهی به‌شدت پائین خواهد آمد؛ به‌محض اینکه جنگ تمام شود. چون نفت بسیار زیادی وجود دارد، همه در تنگه هرمز، کشتی‌ها منتظر هستند که حرکت کنند و ما آنها را خیلی سریع عبور می‌دهیم.»

وی ادعا کرد: «صنعت نفت و گاز ایالات متحده صدها میلیارد دلار درآمد کسب می‌کند» و «کشور ما به دلیل آنچه در خاورمیانه اتفاق افتاده، صدها میلیارد دلار درآمد به دست می‌آورد. آنها به تگزاس، اوکلاهما و لوئیزیانا می‌آیند و نفت می‌خرند. صدها میلیارد دلار درآمد ایجاد می‌شود.»

رئیس جمهوری آمریکا که در پی غارت منابع نفتی ونزوئلا و گرینلند است، با اشاره به این کشورها مدعی شد: «علاوه بر این، ونزوئلا را داریم و گرینلند را هم داریم، چون گرینلند نفت زیادی دارد، بنابراین داریم صدها و صدها میلیارد دلار، هزاران میلیارد دلار به دست می‌آوریم.»

ترامپ که از پوشش رسانه‌های آمریکایی درباره تجاوز به دلیل خود علیه ایران به شدت خشمگین است، سپس گفت: «می‌توانم تیترهای رسانه‌های اخبار جعلی را همین حالا ببینم؛ رئیس‌جمهوری ترامپ درباره این همه پولی که به دست می‌آورند صحبت می‌کند، در حالی که مردم در پمپ‌بنزین‌ها رنج می‌کشند.»

رئیس‌جمهوری آمریکا در ادامه با اشاره به حمله به ونزوئلا پیش از تجاوز علیه ایران بار دیگر با تمجید از این تجاوز، مدعی شد: «ما جنگ ونزوئلا را در یک روز پیروز شدیم و اکنون با آنها همکاری می‌کنیم. هر هفته میلیون‌ها و میلیون‌ها بشکه نفت دریافت می‌کنیم. میلیون‌ها و میلیون‌ها بشکه.»

ترامپ که در گردهمایی‌های انتخاباتی علاوه بر اجرای حرکاتی مضحک، رفتارها و سخنانی توهین آمیز نسبت به مخالفان خود چه در داخل آمریکا و چه در کشورهای دیگر دارد، بار دیگر به کشورهای دیگری در جهان توهین و ادعا کرد: «مهاجرانی از کشورهای گرفتار تروریسم مانند لیبی، یمن، هائیتی و سومالی. یادتان هست به آن کشورها چه می‌گفتم؟ کشورهای کثیف! گفتم؛ چرا ما همیشه باید آدم‌هایی را از اینها بپذیریم؟ چرا نمی‌توانیم، مثلا افرادی را از کشورهایی مثل نروژ یا سوئد بپذیریم؟»

رئیس جمهوری آمریکا همچنین خطاب به آمریکایی‌های شرکت کننده در این گردهمایی، مدعی شد: «۹۸ درصد از مردم سومالی که الان اینجا (آمریکا) هستند، کار نمی‌کنند. آنها مجبور نیستند کار کنند چون خیلی دزدی می‌کنند. همه آنها مرسدس بنز دارند. ضریب هوشی پایینی دارند و از شما بهتر زندگی می‌کنند.»

برچسب ها: ترامپ ، امریکا ، انرژی
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