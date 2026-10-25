جوان آنلاین: این مرکز در جدیدترین گزارش خود افزود: این عملیات‌ها به کشته شدن ۶ صهیونیست و زخمی شدن ۸۷ نفر دیگر منجر شده است.

مرکز معطی اضافه کرد: عملیات‌های مقاومت فلسطین در کرانه باختری شامل ۱۳ تیراندازی، ۱۱ انفجار بمب، ۱۱ عملیات زیرگیری، ۹ عملیات حمله با سلاح سرد و درگیری مستقیم، ۵۷ عملیات تخریب و انهدام تجهیزات نظامی و سرنگونی پهپاد و هواگرد و پنج عملیات حمله و به آتش کشیدن مقرهای نظامی بوده است.

این مرکز به تداوم درگیری‌ها با اشغالگران در مناطق مختلف کرانه باختری با وجود یورش‌ها و عملیات نظامی اشغالگران اشاره کرد.