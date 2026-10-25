کد خبر: 1386583
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تاریخ انتشار: ۰۳ آبان ۱۴۰۵ - ۰۹:۱۰
اقتصاد » اخبار کلی

انسداد مقطعی مرزها مانع انتقال کالا به کشور نمی‌شود؛ تداوم تجارت ایران

تجارت یک مقام مسئول از تداوم ورود کالا به کشور با وجود محدودیت‌ها خبر داد و گفت: ممکن است یک مسیر با مشکل مواجه شود، اما از مسیرهای جایگزین برای انتقال کالا استفاده می‌شود.

جوان آنلاین: سیدعلی امامی، مدیرکل دفتر آماد و پشتیبانی تجاری سازمان توسعه تجارت ایران، در گفتگو با مهر در خصوص محدودیت‌های ایجادشده در مسیرهای حمل‌ونقل در شرایط جنگی گفت: پس از اعمال محدودیت‌های دریایی، رویکرد ما به سمت استفاده از مسیرهای جایگزین تغییر کرد؛ البته محدودیت‌های دریایی به این معنا نیست که انتقال کالا به ایران از طریق دریا به‌طور کامل متوقف شده و هیچ باری وارد کشور نمی‌شود.

وی افزود: با توجه به نوع محموله و شرایط کشتی‌ها، میزان سخت‌گیری‌ها متفاوت است؛ به‌طوری که برای برخی کشتی‌ها محدودیت‌های بیشتری اعمال می‌شود و برای برخی دیگر، بسته به نوع کالا، سخت‌گیری‌ها کمتر است.

امامی با اشاره به استفاده از روش‌های جایگزین برای انتقال کالا به کشور اظهار کرد: یکی از این روش‌ها، استفاده از حمل‌ونقل چندوجهی و تغییرات اسنادی است. در واقع، استفاده از روش موسوم به «سوئیچ بارنامه» افزایش یافته است. بخشی از کالاها نیز از طریق کشتی‌های کوچک و بخشی دیگر از مسیرهای ریلی و جاده‌ای وارد کشور می‌شوند.

وی درباره محدودیت‌ها در مسیرهای زمینی گفت: این محدودیت‌ها ممکن است در مقاطعی در مرزهای کشورهایی چون پاکستان، عراق، ترکیه، جمهوری آذربایجان و ترکمنستان ایجاد شود، اما باید توجه داشت که آثار روانی اخبار مربوط به بسته‌شدن مرزها در برخی موارد بیش از آثار عملیاتی آن‌هاست.

مدیرکل دفتر آماد و پشتیبانی تجاری سازمان توسعه تجارت ایران افزود: ممکن است مرزی برای دو روز بسته شود، اما پس از آن فعالیت‌ها به‌تدریج از سر گرفته شود. در چنین شرایطی، انتشار خبر بسته‌شدن مرز می‌تواند نگرانی زیادی ایجاد کند، در حالی که انتقال کالا پس از مدتی دوباره از سر گرفته می‌شود.

تداوم ورود کالا به کشور با وجود محدودیت‌ها

امامی ادامه داد: با وجود محدودیت‌ها، انتقال کالا به کشور از مسیرهای مختلف ادامه دارد. ممکن است یک مسیر با مشکل مواجه شود، اما از مسیرهای جایگزین برای انتقال کالا استفاده می‌شود. برای مثال، اگر یک مرز با محدودیت مواجه شود، امکان انتقال کالا از مرزهای دیگر وجود دارد؛ هرچند تغییر مسیر می‌تواند فاصله حمل را افزایش دهد و در نتیجه هزینه بیشتری به واردکننده تحمیل کند.

وی با اشاره به افزایش هزینه‌های لجستیک اظهار کرد: نکته منفی این وضعیت، افزایش هزینه‌های لجستیک است. پیش از این ممکن بود کالا با هزینه مشخصی منتقل شود، اما اکنون به‌دلیل محدودیت‌های ایجادشده و ضرورت استفاده از مسیرهای جایگزین، هزینه حمل افزایش پیدا می‌کند. میزان این افزایش نیز به نوع کالا، کشور مبدأ و شیوه حمل‌ونقل بستگی دارد و هر یک از این عوامل می‌تواند بر هزینه نهایی انتقال کالا تأثیر بگذارد.

مدیرکل دفتر آماد و پشتیبانی تجاری سازمان توسعه تجارت ایران تصریح کرد: در شرایط فعلی، هم در حمل‌ونقل جاده‌ای و ریلی و هم در بخش دریایی محدودیت‌هایی ایجاد شده است، اما این محدودیت‌ها به معنای توقف کامل لجستیک تجاری کشور نیست. انتقال کالا ادامه دارد، هرچند ممکن است نسبت به گذشته با سرعت کمتر و هزینه بالاتری انجام شود.

وی درباره توقف کامیون‌ها در مرزها نیز گفت: این موضوع همواره وجود داشته و نمی‌توان تمام موارد آن را به شرایط جنگی نسبت داد، اما شرایط فعلی می‌تواند محدودیت‌ها را تشدید کند.

برچسب ها: تجارت ، تجارت ایران ، مرزها
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