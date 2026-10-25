انتقاد اوباما به جنگ علیه ایران: تهران حالا حق وتو روی تنگه هرمز دارد

اوباما با انتقاد از پیامدهای جنگ علیه ایران گفت: این جنگ به حمله به متحدان و پایگاه‌های آمریکا، کشته و زخمی شدن نیروهای آمریکایی و کاهش ذخایر موشکی ما منجر شد.

جوان آنلاین: باراک اوباما، رئیس‌جمهور پیشین آمریکا اعلام کرد: ایران اکنون روی تنگه هرمز حق وتو پیدا کرده است.

به گزارش مهر، وی با اشاره به گذشت هفت ماه از اعلام «پیروزی» از سوی دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا پرسید: اکنون وضعیت چگونه است؟ متحدان و پایگاه‌های ما هدف حمله قرار گرفتند، آمریکایی‌ها کشته شدند و صدها نفر دیگر زخمی شدند.

اوباما همچنین گفت: جنگ به فرسایش ذخایر موشکی آمریکا منجر شده است.

رئیس‌جمهور پیشین آمریکا در پایان به سیاست اشتباه ترامپ درباره ایران اشاره و تأکید کرد که درباره علت افزایش قیمت نفت، گازوئیل، بنزین و تقریباً همه چیزهای دیگر اختلاف نظری وجود ندارد و علت این افزایش قیمت‌ها، جنگ علیه ایران است.

رئیس جمهوری اسبق آمریکا درباره برنامه هسته ای ایران اذعان کرد: ایران سلاح هسته‌ای نداشت، چرا که توافق هسته‌ای را بدون شلیک حتی یک موشک اجرا کردیم و فقط با مذاکره و دیپلماسی توانستیم به توافق برسیم.

اوباما با انتقاد از پیت هگست، وزیر جنگ آمریکا، وی را فردی غیر جدی خواند و گفت: به نظر شما، وزیر جنگ ما چقدر وقت در صبح صرف نگاه کردن به خود در آینه می‌کند؟

وی افزود: منظورم این است که او به موهایش اهمیت می‌دهد، چون فکر می‌کند جنگجوها باید این‌گونه باشند!

اوباما ادامه داد: اینها افراد جدی نیستند و مشکل این است که در نهایت، شما مجبور می‌شوید بهای عدم جدیت آنها را بپردازید.