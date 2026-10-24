ربایش سه شهروند سوری توسط نظامیان صهیونیست

جوان آنلاین: از شبکه الاخباریه سوریه، نظامیان رژیم صهیونیستی شامگاه امشب (شنبه) این سه جوان را هنگام چرای دام‌هایشان ربوده و به مکان نامعلومی منتقل کرده‌اند.

به گزارش ایرنا، این سه جوان در اطراف شهرک جباتا الخشب در استان قنیطره ربوده شده‌اند و خبری از آنها در دست نیست.

از زمان سقوط دولت بشار اسد در سوریه در آذر ۱۴۰۳، رژیم صهیونیستی با سوء استفاده از خلأ امنیتی موجود در این کشور، ضمن بمباران تأسیسات دفاعی سنگین و هواپیما‌های جنگی این کشور، در منطقه القنیطره در جنوب آن پیشروی کردند.

همچنین اسرائیل بخش‌هایی در جنوب سوریه از جمله ارتفاعات استراتژیک «جبل الشیخ» را به اشغال خود درآورده است.

پس از استان جنوبی قنیطره، استان درعا نیز با ۳۲ مورد نقض حریم در رتبه دوم قرار گرفته است، با این تفاوت که تجاوزات در این استان، ماهیتی خطرناک‌تر دارد و شامل حملات توپخانه‌ای، نفوذ زمینی و پرواز‌های فشرده جنگنده‌ها بوده است. همچنین نقض حاکمیت در مناطق ریف دمشق و السویداء عمدتاً متمرکز بر پرواز هواگرد‌های متجاوز بوده است.