در جدیدترین رسوایی برای اشغالگران سرزمین فلسطین، یک صهیونیست به اتهام تجاوز به زنان تایلندی دستگیر شد.

جوان آنلاین: پایگاه عبری زبان روتر نت در خبری به نقل از منابع تایلندی اعلام کرد که این اسرائیلی ۵۴ ساله با قراردادن مواد مخدر در غذای قربانیان خود، به آنها تجاوز می‌کرد.

به گزارش تسنیم، این رسانه به نقل از بیانیه پلیس تایلند اعلام کرد: از اسرائیلی دستگیر شده مقادیر قابل توجهی مواد مخدر کشف شد در حالی که بررسی شرایط اقامتی وی نشان می‌دهد که اقامت وی از سال ۲۰۲۱ به پایان رسیده است.

این چندمین اسرائیلی است که طی چند ماه اخیر به علت ارتکاب جرایم مختلف به ویژه قاچاق مواد مخدر و تجاوز از تایلند اخراج می‌شود، گستردگی جرایم اسرائیلی‌ها در تایلند به حدی است که دولت این کشور را به تغییر قوانین اقامت اسرائیلی‌ها واداشته است.