یمن: ادعای عربستان درباره هدف قرار دادن مکه و مدینه کذب است

سخنگوی نیرو‌های مسلح یمن ادعای عربستان درباره هدف قرار دادن مناطق مقدس مکه مکرمه و مدینه منوره را رد کرد و آن را تهمتی بزرگ خواند.

جوان آنلاین: یحیی سریع سخنگوی نیرو‌های مسلح یمن روز شنبه در بیانیه‌ای اعلام کرد که آنچه عربستان سعودی درباره هدف قرار دادن مناطق مقدس مکه مکرمه و مدینه منوره از سوی نیرو‌های یمنی مطرح می‌کند، تهمتی بزرگ و آشکار است.

یحیی سریع گفت: دروغ‌ها و ادعا‌های عربستان دیگر برای هیچ‌کس باورپذیر نیست.

سخنگوی نیرو‌های مسلح یمن اعلام کرد که عملیات‌های آنها تأسیسات نفتی و پایگاه‌های نظامی عربستان سعودی را هدف قرار می‌دهد و جزئیات این عملیات‌ها را در زمان مقتضی اعلام خواهند کرد.

پیش از این دفاع مدنی عربستان ادعا کرده بود که آژیر‌های هشدار در مکه مکرمه به صدا در آمده است.