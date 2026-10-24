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تاریخ انتشار: ۰۲ آبان ۱۴۰۵ - ۲۱:۴۷
جامعه » اخبار كلی

آزمون استخدامی آموزش‌وپرورش برگزار نشد؛ کمبود معلم چگونه جبران شد؟

3 امسال با توجه به شرایط جنگ امکان برگزاری آزمون استخدامی و تکمیل فرایند جذب نیرو تا آغاز مهرماه فراهم نشد.

جوان آنلاین: علیرضا کاظمی در جمع اعضای هیئت امنای سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی، با تشریح اقدامات انجام‌شده برای آماده‌سازی سال تحصیلی جاری، تأمین کتاب‌های درسی و نیروی انسانی را از مهم‌ترین چالش‌های این وزارتخانه در شرایط جنگی دانست و بر ضرورت اصلاح فرایند‌های اجرایی و برنامه‌ریزی برای سال آینده تأکید کرد.

به گزارش تسنیم، وی با اشاره به چاپ و توزیع حدود ۱۶۴ میلیون جلد کتاب درسی، گفت: با وجود محدودیت‌های ناشی از شرایط جنگی و مشکلات تأمین و واردات کاغذ، تلاش شد از مسیر‌های مختلف وارداتی و همچنین ظرفیت تولید داخلی استفاده شود تا فرایند چاپ کتاب‌ها با اختلال جدی مواجه نشود.

وی افزود: بر اساس گزارش‌های ارائه‌شده، حدود ۹۹ درصد کتاب‌های درسی تا آغاز مهرماه توزیع شده بود و با وجود محدودیت‌های موجود، سال تحصیلی جدید از نظر تأمین کتاب‌های درسی با چالش‌های محدودی آغاز شد.

وزیر آموزش‌وپرورش درباره گزارش‌های منتشرشده در فضای مجازی پیرامون کمبود کتاب‌های درسی نیز توضیح داد: بخشی از این موارد به جابه‌جایی دانش‌آموزان میان مناطق و مدارس، تأخیر در ثبت‌نام، مشکلات دریافت کد و ثبت سفارش برخی مدارس غیردولتی و تغییر رشته تحصیلی دانش‌آموزان مربوط می‌شود.

بازنگری در محتوای کتاب‌های درسی با محوریت رویداد‌های جنگی

وزیر آموزش‌وپرورش در ادامه، با اشاره به اقدامات انجام‌شده برای بازتاب رویداد‌های جنگ ۱۲ روزه و جنگ رمضان در کتاب‌های درسی، گفت: در همین راستا، کارگروه ویژه توسعه و ترویج فرهنگ ایثار و شهادت تشکیل شد و سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی تلاش کرد با استفاده از ظرفیت‌های موجود در کتاب‌های درسی، این موضوعات را در محتوای آموزشی منعکس کند.

کاظمی با بیان این‌که از ظرفیت‌هایی مانند عنوان و پشت جلد کتاب‌ها نیز برای پرداختن به این موضوع استفاده شد، اظهار کرد: بخش قابل‌توجهی از اقدامات انجام‌شده در کتاب‌های آمادگی دفاعی، مطالعات اجتماعی و تاریخ معاصر انعکاس یافته است.

وی با تأکید بر این‌که اقدامات صورت‌گرفته کافی نیست، بر ضرورت تشکیل تیمی تخصصی و حرفه‌ای برای بازنگری جدی در محتوای آموزشی سال آینده تأکید کرد.

کاظمی در بخش دیگری از سخنان خود، تأمین نیروی انسانی را از دیگر چالش‌های آموزش‌وپرورش در آغاز سال تحصیلی جاری عنوان کرد و گفت: در سال‌های گذشته، بخشی از کمبود نیروی انسانی از طریق آزمون استخدامی ماده ۲۸ جبران می‌شد و معمولاً سالانه بین ۲۵ تا ۳۰ هزار نفر از این مسیر جذب آموزش‌وپرورش می‌شدند.

وی افزود: امسال با توجه به شرایط جنگی، با وجود پیگیری مجوز‌های لازم، امکان برگزاری آزمون استخدامی و تکمیل فرایند جذب نیرو تا آغاز مهرماه فراهم نشد.

وزیر آموزش‌وپرورش همچنین از اختصاص نیافتن سهمیه ۵۰۰۰ نفری سربازمعلمان خبر داد و اظهار کرد: این موضوع فشار مضاعفی بر حوزه منابع انسانی وارد کرد؛ به‌ویژه در مناطق روستایی، عشایری و نقاط دوردست که تأمین معلم در آنها دشوارتر است.

به گفته کاظمی، آموزش‌وپرورش برای مدیریت کمبود نیروی انسانی تلاش کرد از سیاست‌های ساماندهی منابع انسانی استفاده کند تا بخشی از مشکلات موجود کاهش یابد.

وی با قدردانی از تلاش مدیران و کارشناسان حوزه منابع انسانی گفت: با وجود محدودیت‌های موجود، سال تحصیلی با چالش‌های کمتری نسبت به آنچه انتظار می‌رفت آغاز شد.

کاظمی همچنین توسعه فضا‌های آموزشی در چارچوب نهضت توسعه عدالت آموزشی را از اقدامات مؤثر در کاهش مشکلات مدارس دانست و بر ادامه بهبود شرایط فضا‌های آموزشی کشور تأکید کرد.

برچسب ها: آزمون استخدامی ، آموزش و پرورش ، شرایط جنگی
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