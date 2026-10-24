ترامپ ورود نظامی به خلیج فارس را در خواب ببیند

جوان آنلاین: هم‌زمان با تأکید رئیس ستادکل نیرو‌های مسلح بر جلوگیری از ورود شناور‌های نظامی امریکا به خلیج فارس، گزارش نیروی دریایی سپاه از انفجار دو سوپرنفتکش متخلف در ساحل جنوبی تنگه هرمز و انتشار تصویری از افزایش قیمت نفت برنت به بیش از ۱۱۶ دلار از سوی سخنگوی سپاه، ابعاد نظامی و اقتصادی تقابل ایران با امریکا و رژیم صهیونیستی را در کانون توجه قرار داده است. در همین چارچوب، رئیس مجلس نیز با‌اشاره به اعتراضات در کشور‌های مختلف، درباره تلاش برای منحرف کردن مطالبات عمومی از موضوعاتی همچون جنگ‌افروزی، جنایات غزه و فساد سیستمی هشدار داد.

به گزارش تسنیم، سرلشکر علی عبداللهی رئیس ستادکل نیرو‌های مسلح جمهوری اسلامی ایران و فرمانده قرارگاه مرکزی حضرت خاتم‌الانبیا (ص) در پیامی با اشاره به شکست‌های پی‌درپی ارتش تروریستی امریکا در غرب آسیا گفت: «نیرو‌های مسلح پرافتخار ایران اسلامی با توکل به خداوند متعال توانستند نیروی دریایی امریکا را که ترامپ و سران آن کشور آن را قله اقتدار امریکا می‌دانند و با آن منطقه و جهان را تهدید می‌کنند، ناکارآمد سازند، به‌گونه‌ای که دیگر قادر به نزدیک شدن به دریا‌های پیرامون خلیج فارس و آب‌های سرزمینی ایران نیستند. رئیس‌جمهور امریکا باید در خواب ببیند که نظامیان و ارتش آنها بار دیگر وارد خلیج فارس شوند، آنها این آرزو را برای همیشه به گور خواهند برد.»

سرلشکر عبداللهی تأکید کرد: «ما در هیچ شرایطی و در هیچ زمانی اجازه نخواهیم داد شناور‌های نظامی امریکا وارد خلیج فارس بشوند. ترامپ بار‌ها ادعا کرده است که تأسیسات هسته‌ای ایران را نابود کرده‌اند، اما همزمان و مکرراً اظهار می‌دارند که ایران نباید سلاح هسته‌ای داشته باشد و این تناقض‌گویی آشکار پایانی ندارد. اگر همه چیز را نابود کرده‌اید، پس تکرار این هذیان‌گویی چه‌معنایی دارد؟ این سخنان کاملاً بی‌معنا، متناقض و پرتکرار برای فریب افکار عمومی جهان و به‌ویژه مردم امریکا مصرف دارد. چنانچه مطمئن هستید که تمامی امکانات و توانمندی‌های نظامی ایران را از بین برده‌اید، پس چرا ناو‌های زنگ‌زده و شناور‌ها و نیرو‌های نظامی بزدل شما جرئت نزدیک شدن به تنگه هرمز، مرز‌های دریایی و زمینی ایران را ندارند؟» سرلشکر عبداللهی تصریح کرد: «بی‌تردید با عزم راسخ رهبری شجاع و حکیم، اراده مردم مبعوث‌شده و مقاوم، نیرو‌های مسلح جان‌برکف و مسئولان ایران اسلامی بر این قرار گرفته است تا امریکا و مولود نامشروع آن رژیم صهیونیستی و ارتش‌های زبون و متجاوز شما را در باتلاقی که با دستان خود ساخته‌اید روز به روز بیشتر غرق کنند. به‌یاری خداوند متعال و نصرت الهی، راهبرد ایران قوی این است که هرچه این تقابل طولانی‌تر شود، شما را بیش از گذشته در باتلاق مرگ و زوال فرو ببرند.»

در ادامه تحولات مربوط به تنگه هرمز و پیامد‌های اقتصادی تقابل نظامی، سردار حسین محبی، سخنگوی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، با انتشار تصویری، افزایش قیمت نفت را به رخ نفتکش‌های سوخته و کشور‌های حامی جنگ علیه ایران کشید. در این تصویر، از ارقام افزایش قیمت نفت برنت به بالاتر از ۱۱۶ دلار استفاده شده و در پس‌زمینه آن، تصویر یک نفتکش سوخته در تنگه هرمز دیده می‌شود. در پی ادامه جنگ چندجانبه دشمن امریکایی ـ صهیونیستی علیه ملت ایران، جمهوری اسلامی تنگه هرمز را به‌عنوان شریان اصلی انتقال انرژی جهان به‌صورت بسته و کاملاً تحت کنترل گرفته است. بر اساس توضیحات ارائه‌شده، تمام کشتی‌ها فقط با اجازه ایران حق عبور از تنگه هرمز را دارند و در صورت رعایت نکردن مقررات، از سوی نیرو‌های مسلح کشورمان مورد اصابت قرار می‌گیرند. در همین حال، دشمن امریکایی ـ صهیونیستی برای کنترل قیمت انرژی در جهان، مدعی عدم موفقیت ایران در کنترل تنگه است؛ اما نقشه‌های هوایی بین‌المللی، بنا بر این گزارش، نشان از کنترل کامل کشورمان بر این تنگه راهبردی دارند. در همین زمینه، روابط عمومی نیروی دریایی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی از انفجار دو سوپرنفتکش متخلف پس از برخورد با مین دریایی و رها شدن آنها از سوی خدمه در ساحل جنوبی تنگه هرمز خبر داد. روابط عمومی نیروی دریایی سپاه اعلام کرد: دو سوپرنفتکش متخلف که تلاش کردند از مسیر غیرمجاز و جنوبی تنگه هرمز عبور کنند، با برخورد به مین دریایی، موتورخانه آنها پس از انفجار و آتش‌سوزی شدید از کار افتاده و در جای خود متوقف شدند. در این اطلاعیه آمده است که این نفتکش‌ها در مجموع بیش از ۴ میلیون و ۵۰۰ هزار بشکه نفت خام حمل می‌کردند که پس از اصابت به مین دریایی در ساحل جنوبی تنگه هرمز رها شده و خدمه کشتی آنها را ترک کرده‌اند.

در کنار تحولات نظامی و اقتصادی، رئیس مجلس شورای اسلامی نیز با اشاره به اعتراضات در کشور‌های مختلف، درباره تلاش برای تغییر جهت مطالبات عمومی و منحرف کردن افکار عمومی از موضوعات اصلی مورد اعتراض هشدار داد. رئیس مجلس در آستانه موج جدید اعتراضات در کشور‌های مختلف دنیا، در حساب کاربری خود در فضای مجازی نوشت: سناریوی حاکمان در واکنش به اعتراضات امروز مردم دنیا این است که جهت و هدف اعتراضات مردم علیه حاکمان فاسد و جنگ‌افروز را به اعتراض مردم علیه مردم، به‌صورت افقی، تغییر دهند و سپس مردم را ملامت و سرزنش کنند. وی افزود: حقیقت و پیام اصلی مردم در واکنش به افشاگری‌های پرونده اپستین، جنایات غزه، جنگ ایران و فساد سیستمی است که همگی ناشی از عملکرد یک جریان واحد در رأس قدرت جهان است. رئیس مجلس در ادامه، درگیری‌های ساختگی مانند «مهاجران در برابر مردم بومی» را حاشیه‌سازی و عامل حواس‌پرتی توصیف کرد و نوشت: اجازه ندهید با تغییر موضوع، خود را از پاسخگویی و حسابرسی تبرئه کنند.