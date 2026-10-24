کد خبر: 1386548
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تاریخ انتشار: ۰۲ آبان ۱۴۰۵ - ۲۲:۰۰
سیاست » اخبار کلی
رئیس قوه قضائیه در نشست با جمعی از اقتصاددانان:

دشمن در جنگ تاب‌آوری ذهن مردم را میدان تیر کرده است

1 رئیس قوه قضائیه با تأکید بر ضرورت افزایش تاب‌آوری مردم در شرایط جنگی گفت دشمن در جنگ ترکیبی خود تلاش دارد به ساختار‌های اجتماعی، روانی و اقتصادی جامعه نفوذ کند

جوان آنلاین: رئیس قوه قضائیه با تأکید بر ضرورت افزایش تاب‌آوری مردم در شرایط جنگی گفت دشمن در جنگ ترکیبی خود تلاش دارد به ساختار‌های اجتماعی، روانی و اقتصادی جامعه نفوذ کند و ذهن و اراده جمعی مردم را هدف قرار دهد؛ از این رو، تقویت تاب‌آوری عمومی باید در زمره اولویت‌های دولت و حاکمیت باشد. 
به گزارش خبرگزاری میزان، حجت‌الاسلام محسنی‌اژه‌ای، رئیس قوه قضائیه، در نشست هم‌اندیشی با جمعی از اقتصاددانان کشور، بر ضرورت حل مسائل فوری اقتصادی، اتخاذ راهکار‌های عاقلانه و توجه به اقتضائات شرایط جنگی تأکید کرد. 
محسنی‌اژه‌ای با اشاره به اهمیت مسئله‌شناسی اقتصادی اظهار کرد هدف از برگزاری نشست با اقتصاددانان، کمک به دولت، حاکمیت و کشور است و حل بحران‌ها و شبه‌بحران‌های اقتصادی، ضرورتی اولویت‌دار محسوب می‌شود. وی با تأکید بر امکان بهبود حکمرانی گفت باید ضمن رفع معضلات فعلی اقتصادی، زمینه‌ها و منشأ شکل‌گیری آنها نیز مسدود شود. به گفته رئیس قوه قضائیه، در ارائه راهکار‌ها باید از ایده‌آل‌گرایی فاصله گرفت و با توجه به شرایط داخلی و خارجی کشور، راه‌حل‌های عاقلانه و عملی ارائه کرد. رئیس دستگاه قضا، تورم، رکود، افزایش نقدینگی، کاهش ارزش پول ملی و نوسانات بازار ارز را از مسائل مزمن اقتصادی دانست و بر ضرورت چاره‌اندیشی فوری برای رفع آنها تأکید کرد. 
وی افزود تصمیمات مربوط به کاهش تورم نباید به رکود، آسیب به تولید و افزایش بیکاری منجر شود. محسنی‌اژه‌ای، نادیده گرفتن جنگ و تحریم در ارزیابی وضعیت اقتصادی کشور را نادرست دانست و گفت در ارائه راهکار‌های اقتصادی باید شرایط جنگ تحمیلی را نیز در نظر گرفت. وی با اشاره به جنگ وجودی با دشمن اظهار کرد رژیم صهیونیستی به تجزیه ایران نیز راضی نیست و نابودی کشور را دنبال می‌کند. رئیس قوه قضائیه همچنین با اشاره به تلاش‌های دشمن برای جلوگیری از شکل‌گیری و پیشرفت انقلاب اسلامی گفت باید ضمن بیان کاستی‌های داخلی، شرایط تحمیلی ناشی از اقدامات دشمن را نیز مدنظر قرار داد. 
رئیس قوه قضائیه اختلاف‌نظر‌های کارشناسی را امری معمول دانست و با اشاره به دیدگاه‌های متفاوت اقتصاددانان درباره تشکیل شورا‌های عالی و نهاد‌های بالادستی اقتصادی، بر ضرورت آسیب‌شناسی عملکرد این نهاد‌ها تأکید کرد. وی گفت تشکیل نهاد‌های متمرکز بر امور اقتصادی از حدود ۱۸ سال پیش آغاز شده و باید بررسی شود که این نهاد‌ها تا چه اندازه در تحقق اهداف خود موفق بوده‌اند. به گفته محسنی‌اژه‌ای، در شرایط جنگ ترکیبی، اداره امور با روال معمول همیشه امکان‌پذیر نیست و گاهی به ساز و کار‌ها و مجوز‌هایی برای تسریع فرایند‌ها نیاز است. وی همچنین به اختلاف‌نظر کارشناسان درباره سیاست‌های بازار آزاد اشاره کرد؛ برخی با توسل به این سیاست‌ها در شرایط جنگی مخالف بودند و برخی دیگر معتقد بودند محدودیت‌های گذشته در برابر رویکرد بازار آزاد، بر وضعیت کنونی اثر گذاشته است. محسنی‌اژه‌ای بر ضرورت هم‌افزایی قوای سه‌گانه و اتخاذ آرایش جنگی تأکید کرد و گفت تصمیمات و اقدامات قوا باید مکمل یکدیگر باشند. 
وی همچنین تصریح کرد سیاست‌ها و برنامه‌های مسئولان و حتی مردم باید با اقتضائات جنگی متناسب باشد و نمی‌توان در زمان جنگ، غیرجنگی عمل کرد. رئیس قوه قضائیه، اعتماد مردم و سرمایه اجتماعی را بسیار مهم دانست و بر ضرورت حفظ و تقویت آن تأکید کرد. وی با اشاره به انتشار اخبار کمبود‌ها و کاستی‌ها، این موضوع را مطرح کرد که چنین رویکردی تا چه اندازه به تقویت سرمایه اجتماعی کمک می‌کند یا ممکن است اعتماد و امید مردم را تضعیف کند. محسنی‌اژه‌ای افزایش تاب‌آوری مردم در شرایط جنگی را مقوله‌ای راهبردی دانست و گفت دشمن در جنگ ترکیبی می‌کوشد با نفوذ به ساختار‌های اجتماعی، روانی و اقتصادی، ذهن و اراده جمعی مردم را هدف قرار دهد. 
وی تأکید کرد افزایش تاب‌آوری عمومی باید در اولویت دولت و حاکمیت باشد. رئیس قوه قضائیه با بیان اینکه مشکلات اقتصادی را نمی‌توان صرفاً به عملکرد یک دولت نسبت داد، گفت دستگاه قضا نیز مدعی عملکرد مطلوب در همه حوزه‌ها نیست، اما برای دستیابی به اهداف خود برنامه و راهبرد دارد. وی افزود دستگاه قضایی در حوزه مسائل اقتصادی مرتبط با امر قضا، از جمله بانک، بورس، زمین، گمرک، صادرات و واردات، برنامه مشخصی دارد و سند تحول قضایی نیز تاکنون چند بار به‌روزرسانی شده است. به گفته وی، روزآمدسازی جدید این سند نیز در دستور کار قرار دارد.

منبع: روزنامه جوان
برچسب ها: دستگاه قضا ، جنگ ، قوه قضائیه
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