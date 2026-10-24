مسعود پزشکیان رئیس جمهور اسلامی ایران در دیدار با نمایندگان ناوگان حمل‌ونقل جاده‌ای، رؤسای انجمن‌های صنفی باری و مسافری و جمعی از رانندگان فعال در جنگ ۴۰روزه، ضمن قدردانی از نقش‌آفرینی این بخش در تداوم خدمات‌رسانی و پایداری فعالیت‌های کشور، بر تقویت اختیارات تشکل‌های صنفی، اصلاح سازوکار تأمین و توزیع اقلام موردنیاز ناوگان، رفع مشکلات بیمه‌ای و مالیاتی رانندگان و تسریع در رسیدگی به مطالبات آنان تأکید و دستور پیگیری هماهنگ این مسائل از سوی دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط را صادر کرد.

جوان آنلاین: از پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری، پزشکیان عصر امروز شنبه دوم آبان ۱۴۰۵، در نشستی صمیمانه با جمعی از نمایندگان ناوگان حمل‌ونقل کشور، رؤسای انجمن‌های صنفی بخش‌های حمل‌ونقل باری و مسافری و شماری از رانندگان رکورددار حمل‌ونقل جاده‌ای در جریان جنگ ۴۰روزه، ضمن قدردانی از تلاش‌ها و مجاهدت‌های فعالان این بخش، پای صحبت‌های آنان نشست و دستورات لازم را برای پیگیری و رفع مسائل و موانع پیش‌روی ناوگان حمل‌ونقل کشور صادر کرد.

در این نشست، نمایندگان صنوف و فعالان حمل‌ونقل جاده‌ای، مهم‌ترین چالش‌های حرفه‌ای و معیشتی خود، از جمله تأمین و توزیع لاستیک، روغن و سایر اقلام مصرفی و موردنیاز ناوگان، مسائل مرتبط با تخصیص بار، مشکلات بیمه‌ای و مالیاتی و ضرورت اصلاح برخی رویه‌های اجرایی را مطرح کردند.

رئیس‌جمهور در واکنش به مطالبات مطرح‌شده، به وزیر راه و شهرسازی دستور داد با پیگیری مستمر مسائل و مطالبات فعالان این بخش و برقراری هماهنگی مؤثر با وزارتخانه‌های نفت و صنعت، معدن و تجارت و نیز وزارت امور اقتصادی و دارایی، زمینه حل‌وفصل مسائل مشترک را فراهم کند و اقدامات لازم برای رفع موانع فعالیت رانندگان و شرکت‌های حمل‌ونقل در دستور کار قرار گیرد.

قدردانی از نقش راهبردی رانندگان در پایداری زنجیره تأمین کشور

پزشکیان با قدردانی از عملکرد ناوگان حمل‌ونقل جاده‌ای در دوره جنگ ۴۰روزه، اظهار داشت: دشمن با وجود تحمیل جنگ و تلاش برای زمین‌گیر کردن کشور، نتوانست به اهداف خود دست یابد؛ چراکه حضور درخشان، مسئولانه و مؤثر شما در میدان خدمت‌رسانی، در کنار تلاش سایر بخش‌ها، نقشه‌های دشمنان را خنثی کرد.

رئیس‌جمهور با تأکید بر جایگاه راهبردی حمل‌ونقل جاده‌ای در استمرار فعالیت‌های اقتصادی و تأمین نیاز‌های عمومی جامعه افزود: تداوم خدمات حمل‌ونقل در شرایط بحرانی، نقشی تعیین‌کننده در حفظ جریان تأمین کالا، پشتیبانی از فعالیت‌های اقتصادی و جلوگیری از اختلال در زندگی روزمره مردم دارد. حضور و تلاش رانندگان و فعالان این حوزه در روز‌های دشوار، جلوه‌ای روشن از مسئولیت‌پذیری اجتماعی و تعهد آنان به کشور بود.

تأکید بر توانمندسازی تشکل‌های صنفی و واگذاری امور اجرایی به فعالان بخش

رئیس‌جمهور در ادامه، با تأکید بر ضرورت بازتعریف نقش دولت و تشکل‌های صنفی در مدیریت مسائل حوزه حمل‌ونقل، تصریح کرد: بخش قابل‌توجهی از مشکلات این حوزه با واگذاری اختیارات اجرایی به خود فعالان و بهره‌گیری از ظرفیت انجمن‌های صنفی قابل حل است.

پزشکیان هدف از برگزاری این نشست را شناسایی دقیق مسائل، تفکیک مشکلات قابل‌حل در سطح تشکل‌های صنفی از موضوعات نیازمند مداخله و تصمیم‌گیری دولت و فراهم کردن زمینه مشارکت مؤثر فعالان این بخش در فرآیند حل مسائل عنوان کرد و گفت: انتظار این است که تشکل‌ها مسائل و مشکلات خود را به‌صورت کارشناسی بررسی کنند، برای حل آنها برنامه ارائه دهند و در چارچوب اختیارات و مسئولیت‌های خود، مدیریت امور را بر عهده بگیرند.

رئیس جمهور با تأکید بر اهمیت تقویت مسئولیت‌پذیری صنفی و توسعه سازوکار‌های خودتنظیم‌گری افزود: هر اندازه تشکل‌های حرفه‌ای در مدیریت امور، نظارت بر عملکرد اعضا و پیشگیری از تخلفات نقش مؤثرتری ایفا کنند، زمینه کاهش ناکارآمدی‌ها و ارتقای سلامت فعالیت‌های اقتصادی نیز فراهم‌تر خواهد شد.

مشارکت تشکل‌های صنفی در نظارت بر مصرف سوخت و پیشگیری از تخلفات

پزشکیان در بخش دیگری از سخنان خود، با اشاره به موضوع قاچاق سوخت و ضرورت مقابله با زمینه‌های بروز تخلف در این حوزه اظهار داشت: اگر انجمن‌های صنفی فعال در بخش حمل‌ونقل با پذیرش مسئولیت، در فرآیند‌های نظارتی و مدیریتی مشارکت کنند، می‌توان زمینه بروز تخلفات را به حداقل رساند و از مخدوش شدن اعتبار مجموعه بزرگی از رانندگان و کامیون‌داران خدوم کشور به‌دلیل عملکرد عده‌ای معدود جلوگیری کرد.

رئیس جمهور تأکید کرد که استفاده از ظرفیت تشکل‌های صنفی در کنار نظارت قانونی دستگاه‌های مسئول، می‌تواند به افزایش شفافیت، تقویت انضباط حرفه‌ای و صیانت از منابع ملی کمک کند.

دولت و مردم؛ در کنار یکدیگر برای ساختن ایران

پزشکیان با تأکید بر ضرورت تقویت همبستگی ملی و مشارکت جمعی در مسیر توسعه کشور تصریح کرد: کشور را باید با همکاری و همراهی یکدیگر بسازیم؛ دولت وظیفه خدمتگزاری به مردم را بر عهده دارد و فعالان اقتصادی و اجتماعی نیز با ارائه خدمات مسئولانه، در کنار مردم هستند.

رئیس جمهور با اشاره به ایستادگی ملت ایران در برابر فشار‌ها و تهدید‌های خارجی اظهار داشت: امروز به برکت مقاومت و پایداری مردم، نگاه بسیاری از کشور‌ها در منطقه و جهان به ایران تغییر کرده است

شاید برخی تصور نمی‌کردند ملت ایران بتواند در برابر این حجم از فشار و تهدید چنین مقاومتی از خود نشان دهد، اما حضور مردم در میدان‌ها و خیابان‌ها و تلاش مجموعه‌های مختلف کشور، اجازه نداد اهداف دشمنان محقق شود.

پزشکیان خاطرنشان کرد: این دستاورد حاصل همراهی و هم‌افزایی مردم، رانندگان، فعالان اقتصادی و سایر بخش‌های کشور است و استمرار این مسیر نیز مستلزم حفظ همین روحیه همکاری، مسئولیت‌پذیری و مشارکت جمعی خواهد بود.

اصلاح سازوکار تأمین اقلام مصرفی ناوگان و حذف واسطه‌های غیرضروری

رئیس‌جمهور در ادامه، با اشاره به برنامه دولت برای تسهیل تأمین نیاز‌های اساسی ناوگان حمل‌ونقل کشور، از جمله لاستیک، روغن و سایر اقلام مصرفی، اعلام کرد: رویکرد دولت این است که با اصلاح سازوکار‌های تأمین و توزیع، حذف واسطه‌های غیرضروری و استفاده از ظرفیت انجمن‌های صنفی، دسترسی رانندگان و شرکت‌های حمل‌ونقل به اقلام موردنیاز تسهیل شود.

پزشکیان افزود: در همین راستا، سازوکار اجرایی و آیین‌نامه مربوط به این موضوع تدوین خواهد شد و پس از بررسی، در هیئت دولت به تصویب خواهد رسید تا زمینه واگذاری امور اجرایی مرتبط به تشکل‌های صنفی، در چارچوب ضوابط و مقررات مربوط، فراهم شود. این رویکرد با هدف بهبود کارایی زنجیره تأمین، کاهش هزینه‌های مبادله، افزایش شفافیت در توزیع و تقویت نقش تشکل‌های تخصصی در مدیریت نیاز‌های ناوگان دنبال خواهد شد.

تسریع در رفع مشکلات ناوگان با رویکرد استانی و مسئله‌محور

رئیس جمهور همچنین بر ضرورت پیگیری مسائل ناوگان حمل‌ونقل کشور با رویکردی استانی و متناسب با شرایط و نیاز‌های هر منطقه تأکید کرد و گفت: چنانچه مشکلات و مطالبات فعالان حمل‌ونقل در هر استان به‌صورت دقیق جمع‌بندی و به دولت ارائه شود، امکان اولویت‌بندی مسائل، تعیین دستگاه مسئول و تسریع در فرآیند رسیدگی و رفع موانع فراهم خواهد شد.

پیگیری مسائل بیمه‌ای و زیرساخت‌های حمایتی رانندگان

رئیس‌جمهور در بخش دیگری از این نشست، بر ضرورت بررسی و پیگیری مشکلات بیمه‌ای رانندگان و مسائل مرتبط با تأمین امکانات و زیرساخت‌های رفاهی آنان تأکید کرد.

در همین چارچوب، مقرر شد موضوعات مرتبط با بیمه رانندگان در جلسات کارشناسی با سازمان تأمین اجتماعی بررسی و راهکار‌های اجرایی برای رفع موانع موجود پیگیری شود. همچنین موضوع تأمین و سامان‌دهی خوابگاه و امکانات اقامتی بانوان راننده با مشارکت دستگاه‌های ذی‌ربط، از جمله شهرداری‌ها، مورد بررسی قرار گیرد.

موافقت با بررسی راهکار‌های نوسازی ناوگان اتوبوسرانی بین‌شهری با اتکا به صرفه‌جویی سوخت

در این نشست همچنین پیشنهاد واردات اتوبوس‌های برقی برای ناوگان حمل‌ونقل بین‌شهری، با بهره‌گیری از ظرفیت‌های ناشی از صرفه‌جویی در مصرف سوخت و خروج اتوبوس‌های فرسوده از چرخه بهره‌برداری، مطرح شد که با موافقت رئیس‌جمهور برای بررسی و پیگیری مقدمات اجرایی همراه بود.

بر این اساس، مقرر شد راهکار‌های اجرایی و الزامات فنی، اقتصادی و تأمین مالی این پیشنهاد بررسی و سازوکار‌های لازم برای استفاده از منابع حاصل از صرفه‌جویی سوخت در مسیر نوسازی ناوگان و توسعه حمل‌ونقل عمومی پاک تدوین شود.

رئیس جمهور همچنین در پایان این مراسم از چند تن از رانندگان رکورددار حمل و نقل جاده‌ای در جریان جنگ ۴۰ روزه به صورت ویژه تجلیل کرد.