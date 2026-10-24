نتانیاهو نگران پیشتازی مخالفان با ۷۰ کرسی

جوان آنلاین: درحالی که نتانیاهو با آغاز عملیات گسترده در کرانه باختری تلاش می‌کند جایگاه سیاسی خود را پیش از انتخابات کنست در بین راستگرایان تقویت کند، نتایج نظرسنجی‌های انجام‌شده در اراضی اشغالی نشان می‌دهد با وجود این تحرکات دقیقه‌نودی، رقبای او همچنان از شانس بیشتری برخوردارند، به‌طوری که اردوگاه مخالفان و احزاب عربی در مجموع ۷۰ کرسی را به دست خواهند آورد. این نتایج نشان می‌دهد در صورت تشکیل کابینه ائتلافی از سوی مخالفان، نتانیاهو پس از سال‌ها حضور در مسند نخست‌وزیری، ناچار به کناره‌گیری از این جایگاه خواهد شد.

دو روز تا برگزاری انتخابات پارلمانی رژیم صهیونیستی، بازار رقابت‌های سیاسی نیز داغ‌تر شده و همه احزاب تلاش می‌کنند در این فرصت اندک، افکار عمومی را با خود همراه کنند. در این میان، بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی بیش از دیگران خود را به آب‌وآتش می‌زند تا شاید بتواند شمار کرسی‌های حزبش را افزایش داده و چند صباحی بیشتر در مسند نخست‌وزیری باقی بماند ولی به نظر می‌رسد صهیونیست‌ها روی خوشی به حزب حاکم نشان نداده‌اند. شبکه ۱۲ تلویزیون رژیم صهیونیستی روز شنبه با اشاره به تازه‌ترین نظرسنجی پیش از انتخابات اعلام کرد که موازنه قدرت تغییر کرده و وزن ائتلاف مخالفان نتانیاهو در مقایسه با نظرسنجی قبلی تقویت شده است. بر اساس این نظرسنجی، در انتخابات پیش رو اردوگاه مخالفان در مجموع ۷۰کرسی به دست می‌آورد که شامل ۵۶ کرسی احزاب تشکیل‌دهنده ائتلاف «تغییر» صهیونیستی و ۱۴ کرسی احزاب عربی است. در مقابل، ائتلاف حاکم به رهبری نتانیاهو ۵۰کرسی کسب می‌کند.

نتیجه نظرسنجی شبکه ۱۳ اسرائیل نیز نشان می‌دهد که حزب گادی آیزنکوت با ۲۲ کرسی در صدر قرار دارد و از حزب لیکود به رهبری نتانیاهو که ۱۹ کرسی به دست آورده پیشی گرفته است. این شبکه عبری در نظرسنجی خود به این منظور اعلام کرد که حزب «با هم» به ریاست نفتالی بنت، با ۱۴ کرسی در جایگاه سوم قرار گرفت و پس از آن «حزب دموکرات» به ریاست یائیر گولان با ۱۰کرسی و «فهرست مشترک» با ۹ کرسی قرار گرفتند. بر اساس این نظرسنجی، حزب «اسرائیل خانه ما» به ریاست آویگدور لیبرمن، حزب «صهیونیست مذهبی» به ریاست بزالل اسموتریچ، حزب «اوتزما یهودیت» و حزب «یهودیت توراتی متحد» به ریاست موشه فیگلین نیز هر کدام هشت کرسی به دست آوردند. طبق نظرسنجی مذکور همچنین زمانی که در مورد مناسب‌ترین نامزد برای نخست‌وزیری اسرائیل سؤال شد، ۴۷ درصد از شرکت‌کنندگان، آیزنکوت را ترجیح دادند و ۲۷درصد هم از نتانیاهو حمایت کردند.

نظرسنجی‌های دیگر هم نشان می‌دهند بلوک مخالف نتانیاهو می‌تواند تا ۶۷ کرسی (در صورت اتحاد با اعراب) از ۱۲۰ کرسی کنست را به دست آورد، درحالی که ائتلاف حاکم تنها ۴۹ تا ۵۱ کرسی را کسب می‌کند.

بنابراین، نتایج نظرسنجی‌ها نشان می‌دهد که نتانیاهو همچنان با چالش جدی برای حفظ قدرت روبه‌روست و اگر رقبای او بتوانند کابینه‌ای ائتلافی تشکیل دهند، او پس از سال‌ها تکیه زدن بر مسند نخست‌وزیری، ناچار خواهد شد با این جایگاه خداحافظی کند. این درحالی است که احزاب ائتلاف عربی هنوز تصمیمی برای پیوستن به مخالفان نتانیاهو نگرفته‌اند و رهبران اپوزیسیون نیز اعلام کرده‌اند که قصد دارند کابینه‌ای با اکثریت صهیونیستی تشکیل دهند و از همکاری با احزاب عربی خودداری می‌کنند. از این رو، در شرایط کنونی، هیچ‌یک از بلوک‌های سیاسی به‌تنهایی از اکثریت لازم برای تشکیل کابینه برخوردار نیستند.

نمایش قدرت دقیقه‌نودی در الخلیل

نتانیاهو که جایگاه سیاسی خود را به‌شدت متزلزل می‌بیند سعی دارد پیش از انتخابات با تشدید تحرکات نظامی در کرانه باختری، پایگاه رأی خود را گسترش دهد و با نمایش اقتدار، خود را ضامن امنیت صهیونیست‌ها معرفی کند. از این رو، نتانیاهو در واکنش به عملیات الخلیل که منجر به کشته شدن دو صهیونیست و زخمی شدن شماری دیگر شد، دستور عملیات گسترده در کرانه باختری را صادر کرد.

به گزارش الجزیره، مقامات صهیونیستی مدعی شدند که این عملیات با هدف بازسازی وضعیت امنیتی در این منطقه و شناسایی تجهیزات جنگی و زیرساخت‌های مقاومت انجام می‌شود. این عملیات که چندین روز ادامه خواهد داشت، شامل بازرسی‌های وسیع در محله‌های هدف قرار گرفته است. نیرو‌های اشغالگر اعلام کردند که این اقدامات بخشی از برنامه‌های گسترده‌تر آنها برای هدف قرار دادن ده‌ها نقطه در سراسر کرانه باختری به منظور جلوگیری از فعالیت‌های مقاومت است. خبرگزاری فلسطینی وفا گزارش داد که واحد‌های نظامی اسرائیل بامداد شنبه به چندین منطقه مسکونی در شهر نابلس یورش برده و ضمن تفتیش خانه‌ها و غارت اموال خصوصی، ۹ نفر را دستگیر کردند. نیرو‌های اسرائیلی همچنین به روستای «بورین» در جنوب نابلس حمله کردند و پس از تفتیش خانه‌ها در این منطقه، شش نفر دیگر را دستگیر کردند.

با وجود این تحرکات نظامی، برخی تحلیلگران منطقه معتقدند که عملیات الخلیل ضربه بزرگی به جایگاه سیاسی نتانیاهو در آستانه انتخابات وارد کرده است. محمد القیق، نویسنده و تحلیلگر سیاسی عرب‌زبان دیروز در گفت‌و‌گو با المیادین گفت: «نتانیاهو پس از لفاظی‌های چند روز پیش خود در مورد فعالیت‌های شهرک‌سازی در کرانه باختری، اکنون در مخمصه بزرگی قرار دارد. این اتفاق توسط شهرک‌نشینان صهیونیست به عنوان یک شوک نظامی و میدانی تلقی خواهد شد، به ویژه با توجه به ادعای ارتش اسرائیل مبنی بر آماده‌باش کامل». وی افزود: «پس از این عملیات در الخلیل، اوضاع برای اسرائیل پیچیده‌تر خواهد شد و امروز وضعیتی از تنش سیاسی میان صهیونیست‌ها وجود دارد که در وضعیت امنیتی آنها منعکس شده است».