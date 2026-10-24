صدراعظم آلمان ضمن طرح ادعا‌هایی بدون مدرک علیه روسیه، گفت که اروپایی‌ها در حال از دست دادن اعتماد خود به سیاست‌های اتحادیه اروپا هستند.

جوان آنلاین: فریدریش مرتس، صدراعظم آلمان شامگاه شنبه طی سخنرانی در کنگره حزب اتحادیه سوسیال مسیحی در بایرن گفت: بیایید همه چیز را به هم ربط دهیم. بسیاری از مردم اروپا به سیاست‌های این اتحادیه اروپا اعتماد ندارند. همچنین، کشور‌های اروپایی از جمله آلمان در حال حاضر با چالش‌های واقعا بزرگی مواجه هستند، وضعیتی که مستلزم آن است که رهبری اتحادیه اروپا به سمت اقدام مشخص حرکت کند.

به گزارش ایسنا، طبق گزارش خبرگزاری اسپوتنیک، صدراعظم آلمان در ادامه تاکید کرد: مردم باید اعتماد خود را دوباره به دست آورند و ما نمی‌توانیم صرفا خود را به توصیف‌های لفاظانه از این مشکلات محدود کنیم. ما باید آنها را حل کنیم.

مرتس همچنین با ادعای بی‌اساسی مبنی بر تلاش روسیه برای بی‌ثبات کردن اوضاع در آلمان، گفت: ما شاهدیم که روسیه هر روز در تلاش برای بی‌ثبات کردن آلمان است.

صدراعظم آلمان ضمن آنکه هیچ مدرکی برای ادعای خود مطرح نکرد، گفت: افراط‌گرایان داخلی در کنار قدرت‌های خارجی، تهدیدی فزاینده برای اروپا و آلمان ایجاد می‌کنند. حزب اتحادیه سوسیال مسیحی که من رهبری آن را برعهده داردم، برای آزادی و امنیت مبارزه می‌کند.

کشور‌های ناتو بار‌ها مسکو را به «فعالیت‌های مخرب» از جمله انتشار اطلاعات نادرست، حملات سایبری و سایر عملیات ترکیبی متهم کرده‌اند، بدون اینکه هرگز مدرکی ارائه دهند.

روسیه همواره چنین اتهاماتی را رد کرده و آنها را «بی‌اساس» خوانده است. ولادیمیر پوتین، رئیس‌جمهور روسیه همچنین پیشتر خاطرنشان کرد که مسکو قصد ندارد درگیری با ناتو را آغاز کند.