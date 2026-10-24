اداره اطلاع‌رسانی استان قنیطره در سوریه اعلام کرد یک نیروی نظامی رژیم صهیونیستی متشکل از ۲۴ خودروی نظامی در حومه مرکزی قنیطره پیشروی کرد و اقدام به برپایی ایست بازرسی و تفتیش منازل غیرنظامیان کردند.

جوان آنلاین: به نقل از الشرق، این گروه از نظامیان اشغالگر متشکل از ۲۴ خودروی نظامی با پیشروی به روستای «الصمدانیه» شرقی در حومه مرکزی قنیطره و استقرار در کنار مدرسه روستا، اقدام به برپایی ایست بازرسی و تفتیش منازل غیرنظامیان کردند.

به گزارش ایرنا، این پیشروی در سایه تداوم عملیات نظامی رژیم صهیونیستی در داخل اراضی سوریه صورت می‌گیرد؛ به‌ویژه پس از آنکه این رژیم از زمان سقوط نظام بشار اسد در دسامبر ۲۰۲۴ (آذر ۱۴۰۳)، گستره حضور خود در جنوب سوریه را وسعت بخشیده است.

روز پنج شنبه نیز ارتش رژیم صهیونیستی مناطقی از استان درعا سوریه را با توپخانه هدف قرار داده است.

در این حمله، دو گلوله توپ به مناطق غربی شهرک عابدین در غرب درعا اصابت کرده است.

از زمان سقوط دولت بشار اسد در سوریه در آذر ۱۴۰۳، رژیم صهیونیستی با سوء استفاده از خلأ امنیتی موجود در این کشور، ضمن بمباران تأسیسات دفاعی سنگین و هواپیما‌های جنگی این کشور، در منطقه القنیطره در جنوب آن پیشروی کردند.

همچنین رژیم اشغالگر بخش‌هایی در جنوب سوریه از جمله ارتفاعات استراتژیک «جبل الشیخ» را به اشغال خود درآورده است.

پس از استان جنوبی قنیطره، استان درعا نیز با ۳۲ مورد نقض حریم در رتبه دوم قرار گرفته است، با این تفاوت که تجاوزات در این استان، ماهیتی خطرناک‌تر دارد و شامل حملات توپخانه‌ای، نفوذ زمینی و پرواز‌های فشرده جنگنده‌ها بوده است. همچنین نقض حاکمیت در مناطق ریف دمشق و السویداء عمدتاً متمرکز بر پرواز هواگرد‌های متجاوز بوده است.

رژیم صهیونیستی از آن زمان تاکنون صد‌ها حمله هوایی را به مناطق مختلف سوریه انجام داده که به انهدام بیشتر توانمندی‌های نظامی این کشور منجر شده است. اشغالگران همچنین پایگاه‌های نظامی متعددی را در مناطق گوناگون ایجاد کرده‌اند که بارزترین آن کوه «الشیخ» (جبل‌الشیخ) با ارتفاعی بیش از ۲۸۰۰ متر از سطح دریا است.

پیش‌تر، وزارت امور خارجه سوریه یکشنبه گذشته با انتشار بیانیه‌ای، تشدید توغل‌های رژیم صهیونیستی در استان‌های قنیطره و درعا را همزمان با پرواز متراکم بالگردها، پهپاد‌های شناسایی و جنگنده‌های صهیونیستی در آسمان مناطق جنوبی این کشور، به‌شدت محکوم کرده بود.