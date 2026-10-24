در موضوع جانفدا هیئات‌های مذهبی خیلی خوب پای کار آمدند و به امید خدا این موضوعاتی که رهبر رشیدمان روی آن تأکید دارند؛ پیگیری می‌شود که در اینباره بحث گذراندن دوره‌های آموزش نظامی در هیئات به جد دنبال می‌شود و در آستانه تشکیل گردان- هیئات هستیم که ان‌شاء‌الله هیئت ما در بحران‌ها هم اثرات خود را داشته باشند ضمن اینکه ما گروه‌های جهادی هیئات را الحمدلله تشکیل دادیم و هیئات‌ها به عنوان گروه‌های جهادی در محلات و شهر‌ها و روستا‌های خودشان فعال شده‌اند و منشأ اثر و منشأ خیر هستند

جوان آنلاین: هیئات مذهبی و جامعه مداحان را باید پرچمداران عرصه فرهنگ در کشور دانست و انصافاً در میان کم کاری برخی مراکز فرهنگی این قشر به پشتوانه نیرو و توان مردمی، بخش قابل توجهی از کمبود‌های این عرصه را جبران کرده‌اند. با سید رضا جدا، مسئول سازمان بسیج مداحان و هیئات مذهبی کشور درباره برنامه‌های پیش‌رو در ایام فاطمیه گفت‌و‌گو کردیم.



در آستانه ایام فاطمیه قرار داریم و امسال این ایام با توجه به حوادث مختلفی که در سال‌جاری شاهد آن بودیم و منجر به شهادت رهبر عظیم الشأن انقلاب اسلامی شد و نیز تهدید‌هایی که همچنان از سوی دشمن انجام می‌شود؛ اهمیت زیادی دارد. با توجه به این موضوع برنامه‌های سازمان بسیج مداحان برای هرچه با شکوه‌تر برگزار شدن مراسمات این ایام چگونه است؟

مجموعه بسیج مداحان و هیئات مذهبی مأموریت‌های مختلف در جذب و سازماندهی و انسجام بسیجیان مداح و مدیر هیئات و شعرای آیینی را در دستور کار خود دارد و در این راستا در حوزه‌های توانمند سازی، اثرگذاری، شبکه‌سازی و جریان‌سازی اقداماتی را انجام می‌دهد. با توجه به اینکه الان در آستانه ورود به ایام فاطمیه هستیم و این اولین فاطمیه‌ای است که رهبر شهید عظیم‌الشأن مان در بین ما نیست و اول روضه‌دار ایام‌فاطمیه در سال‌های گذشته امسال حضور ندارند و از طرفی هم ایام فاطمیه یادآور دفاع از ولایت است که حضرت زهرا (س) با همه وجودشان در راه دفاع از امام‌زمان‌شان و ولی امرشان جان خودشان را تقدیم کردند و ایستادگی کردند؛ مراسم امسال اهمیت ویژه‌ای پیدا می‌کند. این درشرایطی است که کشور ما این روز‌ها درگیر هجمه ناجوانمردانه تهدید‌های دشمن امریکایی- صهیونی است و همین باعث می‌شود فاطمیه امسال اهمیت دوچندانی پیدا کند. رهبر عزیزمان نیز در پیام‌های گوناگونی که در ماه‌های اخیر داشتند به این موضوع توجه دادند که باید میادین را حفظ کنیم و الان دفاع از ولایت ما در میدان‌ها حاصل می‌شود و ان‌شاءالله برنامه داریم که در ایام فاطمیه با تقویت میادین و برگزاری جلسات روضه در میادین، خیابان‌ها و اجتماعات شبانه ان‌شاءالله فرهنگ فاطمی بیش از پیش تقویت شود.

روضه‌های خانگی چندسالی است که در سرتاسر کشور با استقبال خوبی ازسوی خانواده‌ها برگزار می‌شود و شاهد شور و حرارت خاصی برای برگزاری این روضه‌ها از سوی جامعه هستیم. امسال برای تقویت این مراسم چه برنامه‌هایی در نظر دارید؟

رشد و تقویت روضه‌های خانگی از موضوعاتی است که در چند سال اخیر، بسیج مداحان به صورت جدی‌تر درحال پیگیری آن است که ان‌شاء‌الله هم احیا شود و هم اینکه شاهد ترویج بیشتر آن باشیم که اثرگذاری بسیار بالایی در روشنگری و بصیرت‌افزایی و معنویت افزایی جامعه دارد. چون این مجالس کوچک است و در محلات و منازل شکل می‌گیرد منجر به شکل‌گیری شبکه عظیم روضه‌های خانگی خواهیم بود که به لطف خدا، مورد استفاده در جریان‌سازی فرهنگی کلان کشور قرار خواهد گرفت. ما معتقدیم، مبنای رویکرد‌های فرهنگی کشور با توجه به اعتقادات مردم ما که همواره محب و ارادتمند و دوستدار اهل‌بیت عصمت و طهارت (ع) بوده‌اند؛ تقویت این گفتمان است و جامعه مؤمن و انقلابی هم نشان داده پشتیبان این فرهنگ است.

بسیج هیئات و مداحان چه برنامه‌های دیگری در این ایام در نظر دارد؟

امسال بحث نوگلان حسینی و زینبی را داریم که بحمدلله در این ایام مورد توجه قرار گرفتند و ان‌شاء‌الله قرار است یک رویدادی با حضور این نوگلان و نوجوانان داشته باشیم. در ایام فاطمیه به امید خدا این پویش و رویداد اطلاع‌رسانی خواهد شد.

برای تقویت میادین وخیابان‌ها در این ایام چه برنامه‌هایی درنظر دارید؟

مداحان در این ۲۰۰، ۳۰۰ روز گذشته حلقه وصل میدان و خیابان و جامعه بوده‌اند و به امید خدا این ادامه‌دار خواهد بود و ایام فاطمیه هم مثل ایام محرم و صفر ان‌شاء‌الله پرشور به میدان خواهند آمد. هیئات‌های مذهبی ما ان‌شاء‌الله قوی‌تر از گذشته به تقویت میادین توجه ویژه‌ای خواهند داشت.

فکر می‌کنید موضوع جان‌فدا چه اندازه در فاطمیه امسال می‌تواند محل توجه باشد؟

در موضوع جان‌فدا هیئات مذهبی خیلی خوب پای کار آمدند و به امید خدا این موضوعاتی که رهبر رشیدمان روی آن تأکید دارند؛ پیگیری می‌شود که در اینباره بحث گذراندن دوره‌های آموزش نظامی در هیئت‌ها به جد دنبال می‌شود و در آستانه تشکیل گردان- هیئات‌ها هستیم که ان‌شاء‌الله هیئات ما در بحران‌ها هم اثرات خود را داشته باشند ضمن اینکه ما گروه‌های جهادی هیئات را الحمدلله تشکیل دادیم و هیئات‌ها به عنوان گروه‌های جهادی در محلات و شهر‌ها و روستا‌های خودشان فعال شده‌اند و منشأ اثر و منشأ خیر هستند و در راستای محرومیت‌زدایی نیز اقداماتی را انجام می‌دهند.

کمک به محرومین با توجه به سختی معیشتی که بخشی از جامعه با آن دست‌و‌پنجه نرم می‌کنند در فاطمیه امسال چه جایگاهی دارد؟

بحث مواسات و کمک‌های مؤمنانه و معیشتی را نیز هیئات ما الحمدلله دنبال می‌کنند. یک اتفاق خوبی که از‌سوی برخی مداحان نام‌آشنا رقم خورده بحث آزادی زندانیان جرائم غیرعمد است. جامعه مداحان نسبت به آزادسازی زندانیان اتفاقاتی درحال رقم خوردن است و بحمدلله مداحان و هیئات ما دنبال این موضوعات هم هستند.

در بحث جهاد تبیین با توجه به ظرفیت جامعه مداحان و هیئات‌ها در ایام فاطمیه چه اقداماتی صورت خواهد گرفت؟

رهبر شهیدمان، مأموریت‌هایی را در موضوع جهاد تبیین به هیئات‌ها و مداحان سراسر کشور واگذار کردند و فرمودند هیئات کانون جهاد تبیین است و ما در این ۲۳۰ شب بحمدلله شاهد بودیم، مداحان با اشعاری که استفاده می‌کنند تبیینگری، روشنگری و معرفت افزایی دارند و علاوه بر محتوای قوی شعری بسیار خوب درباره موضوعاتی که درحال حاضر جامعه درگیر آن است و با آن دست‌و‌پنجه نرم می‌کند روشنگری صورت می‌گیرد. علاوه بر این درباره دوگانگی‌هایی که دشمن قصد دارد در جامعه رقم بزند و نسبت به آن برنامه دارد تا جامعه را دودسته کرده و اجتماعات را متفرق کند مداحان ما نقش بسزایی دارند و اقدامات خوبی را انجام می‌دهند و در این عرصه هم خوب ظاهر خواهند شد تا به لطف خدا انسجام و وحدتی که مورد نظر رهبری معظم انقلاب است را شاهد باشیم.