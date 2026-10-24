کد خبر: 1386489
لینک کپی شد
تاریخ انتشار: ۰۲ آبان ۱۴۰۵ - ۲۲:۰۰
جامعه » حوادث | انتظامی
داستان کارآگاه نادری- براساس پرونده واقعی

معمای قتل هستی

1 ساعت از ۱۱ شب گذشته بود که تلفن پلیس آگاهی زنگ خورد. کارآگاه نادری گوشی را برداشت. صدای مردی جوان و مضطرب از آن سوی خط شنیده می‌شد. 
 سمیه اسلامی کیاسری

جوان آنلاین: ساعت از ۱۱ شب گذشته بود که تلفن پلیس آگاهی زنگ خورد. کارآگاه نادری گوشی را برداشت. صدای مردی جوان و مضطرب از آن سوی خط شنیده می‌شد. 
ـ آقا... فکر کنم یک نفر کشته شده. 
ـ کجا؟
مرد آدرس را گفت و بعد با صدایی لرزان ادامه داد که زن جوانی را کشته‌اند. شوهرش... شوهرش قاتل است. 
چند دقیقه بعد، کارآگاه نادری و تیم بررسی صحنه جرم راهی ساختمان مسکونی شدند. هوای گرم تابستانی سنگین بود. خیابان خلوت و چراغ‌های ساختمان یکی‌درمیان روشن بودند. در اتاق خواب، زن جوانی روی زمین افتاده بود. خون اطراف بدنش خشک شده بود و آثار درگیری در اتاق دیده می‌شد؛ مأمور پزشکی قانونی گفت:
ـ زنی حدوداً ۳۰ ساله که ضربات متعدد چاقو خورده است. 
نادری چیزی نگفت. چند قدم در اتاق برداشت. به تخت نگاه کرد. به لباس‌های روی زمین. به میز کنار تخت و بعد به در اتاق. یکی از مأموران گفت طبق گفته شاهد، شوهر مقتول، شهرام او را کشته و بعد فرار کرده است؛ نادری برگشت. 
ـ شاهد کجاست؟
مرد جوانی که پلیس را خبر کرده بود، چند قدم آن طرف‌تر ایستاده بود. نادری روبه‌رویش نشست. 
ـ شما مقتول را می‌شناختید؟
ـ بله. دوست من بود. 
ـ آخرین بار چه زمانی شهرام را دیدید؟
ـ حدود یک ساعت قبل. وحشت‌زده، لباس‌هایش خونی بود. 
ـ دقیقاً چه گفت؟
مرد کمی مکث کرد. 
ـ گفت «همسرم را کشته‌ام.»
نادری به او خیره شد. 
ـ همین؟
ـ بله. 
ـ بعد؟
ـ بچه‌اش را به من داد و رفت. 
نادری چند ثانیه سکوت کرد. بعد پرسید:
ـ کلید خانه دست شما بود؟
مرد جواب داد: بله. شهرام قبلاً یک کلید یدکی به من داده بود. 
ـ چرا؟
ـ برای مواقع ضروری. 
نادری دیگر چیزی نپرسید، اما هنگام خروج از اتاق، دوباره برگشت و به جسد نگاه کرد. در ذهنش یک سؤال شکل گرفته بود: اگر شهرام قاتل بود، چرا بعد از کشتن همسرش، فرزند خردسالش را برداشت و به سراغ دوستش رفت؟
این سؤال ساده، آغاز یک پرونده شش ساله شد. بررسی زندگی هستی و شهرام نشان داد، رابطه این زوج مدت‌ها بود به بحران رسیده است. همسایه‌ها از مشاجره‌های آنها گفته بودند. یکی از همسایه‌ها گفت:
ـ بار‌ها صدای دعوایشان را شنیدیم. حتی یک بار صدای شکستن وسایل هم آمد. همسایه دیگری گفت:
ـ مدتی بود هستی خانه را ترک کرده بود. بعد دوباره برگشت. نادری یادداشت برداشت، اما یک نکته ذهنش را درگیر کرده بود. 
در پرونده آمده بود که هستی چند ماه قهر بوده و شب حادثه به خانه برگشته است. نادری از مأمور پرونده پرسید:
ـ کسی می‌داند چرا برگشته بود؟
ـ گفته‌اند به خاطر بچه، اما «شاید» برای یک کارآگاه کافی نبود. او دوباره به صحنه جرم برگشت. این بار دقیق‌تر. اتاق را بررسی کرد و سرانجام چشمش روی میز کوچکی کنار تخت ثابت ماند. روی میز دو لیوان بود. یکی تقریباً خالی. 
دیگری دست نخورده. نادری پرسید:
ـ این لیوان‌ها از اول همین‌جا بودند؟
مأمور گفت بله. کارآگاه به ساعت نگاه کرد. 
ـ پس قبل از درگیری دو نفر اینجا بوده‌اند. 
مأمور گفت:
ـ زن و شوهر. 
نادری جواب داد: بله، اما سؤال من این است که چه زمانی با هم نشسته بودند؟
هیچ پاسخی وجود نداشت. شهرام ناپدید شده بود. چند ساعت بعد مشخص شد او از تهران خارج شده است. روز‌ها گذشت و مأموران تلاش کردند ردی از او پیدا کنند، اما شهرام مثل دود ناپدید شده بود. سرنخ‌ها یکی پس از دیگری به بن‌بست می‌رسیدند. نادری آخرین بار پرونده را بست و گفت:
ـ او برمی‌گردد. 
همکارش پرسید:
ـ چرا؟
نادری گفت، چون آدمی که با ترس فرار می‌کند، همیشه یک روز اشتباه می‌کند، اما هیچ‌کس تصور نمی‌کرد این اشتباه شش سال طول بکشد. نام او در فهرست متهمان فراری باقی ماند، اما نادری هنوز یک چیز را فراموش نکرده بود. دو لیوان روی میز. یک بچه که قاتل او را با خود برده بود و دوستی که اولین کسی بود که پلیس را خبر کرد. شش سال بعد، صبح یکی از روزها، تلفن اداره دهم دوباره زنگ خورد. این بار مردی که پشت خط بود، اطلاعات عجیبی داشت. 
ـ شهرام را پیدا کرده‌ام. نادری گوشی را گرفت. 
ـ مطمئنی؟
ـ بله. 
ـ کجاست؟
ـ در یک کمپ ترک اعتیاد. نادری چند لحظه سکوت کرد. 
ـ چطور؟
ـ خودش با من تماس گرفته و می‌گوید پلیس او را اشتباهی گرفته و به کمپ منتقل کرده و از من خواسته کمکش کنم. 
نادری همان لحظه راهی کمپ شد. مردی لاغر و تکیده روی صندلی نشسته بود. وقتی نادری وارد شد، سرش را بالا آورد. 
ـ اسمت؟
مرد نامی جعلی گفت، نادری نشست. 
ـ اهل کجایی؟
ـ افغانستان. 
ـ چند سال است ایران هستی؟
ـ مدت زیادی نیست. 
نادری لبخند زد. 
- پس چرا لهجه‌ات با چیزی که می‌گویی جور درنمی‌آید؟
مرد ساکت شد. 
نادری پوشه‌ای روی میز گذاشت. 
ـ شش سال پیش یک زن در تهران به قتل رسید. مرد هیچ واکنشی نشان نداد. نادری ادامه داد شوهرش فرار کرد. 
باز هم سکوت. 
ـ اسم آن زن هستی بود. 
مرد ناگهان نگاهش را از کارآگاه دزدید. نادری همان لحظه فهمید. او سال‌ها منتظر همین واکنش بود. 
کارآگاه آرام گفت:
ـ پیدایت کردم، شهرام. 
مرد دیگر چیزی نگفت. در اداره آگاهی، بازجویی آغاز شد. نادری عکس هستی را مقابل متهم گذاشت. 
ـ چرا کشتیش؟
ـ قصد قتل نداشتم. 
ـ پس چه اتفاقی افتاد؟
شهرام سرش را پایین انداخت. 
ـ مدت‌ها با هم اختلاف داشتیم. چند ماه قهر بودیم. آن شب برگشت. قرار بود به خاطر بچه دوباره زندگی کنیم. نادری پرسید:
ـ، اما دوباره دعوا کردید؟
ـ بله. 
ـ و تو چاقو برداشتی. 
مرد سرش را تکان داد. 
ـ عصبانی بودم. 
نادری گفت: چند ضربه زدی؟
شهرام جواب نداد. 
ـ بعد چه کردی؟
ـ وقتی به خودم آمدم، دیدم هستی روی زمین افتاده. بچه‌ام خواب بود. او را برداشتم و به خانه دوستم رفتم. 
نادری نگاهش کرد. 
ـ چرا؟
ـ ترسیده بودم. 
کارآگاه مکث کرد. 
ـ تو از همان لحظه می‌دانستی که زندگی‌ات تمام شده. برای همین فرار کردی. 
شهرام گفت:
ـ بله. 
ـ شبانه از تهران خارج شدی؟
ـ بله. بعد از راه غیرقانونی به ترکیه رفتم. 
کارآگاه پی برد او پنج سال در ترکیه با هویتی جعلی زندگی کرده، اما سرانجام به عنوان مهاجر غیرقانونی بازداشت و اخراج شده است. در ترکیه خود را تبعه افغانستان معرفی کرده و پس از مدتی به افغانستان منتقل شده است، اما آنجا نیز دوام نیاورده و سرانجام با کمک قاچاق‌بر‌ها دوباره وارد ایران شد. این بار برای پنهان شدن، خودش را در میان کارتنخواب‌ها و معتادان پنهان کرد تا اینکه مأموران در جریان طرح جمع‌آوری معتادان متجاهر او را نیز بازداشت و به کمپ منتقل کردند. شهرام تصور می‌کرد این بار هم نجات پیدا می‌کند، اما یک اشتباه کوچک همه چیز را تغییر داد. او با یکی از بستگانش تماس گرفت و از او خواست برای خروجش از کمپ کمک کند. آن تماس، آخرین حلقه زنجیره‌ای بود که نادری شش سال قبل آغاز کرده بود. پس از اعتراف شهرام، نادری دوباره به پرونده قدیمی برگشت. 
پرونده را باز کرد. عکس هستی هنوز همانجا بود. نادری به گزارش صحنه جرم نگاه کرد؛ دو لیوان، درگیری، فرار، دوست خانوادگی و کودکی که قاتل پیش از فرار، او را تحویل داده بود. همه قطعات کنار هم قرار گرفته بودند. همکارش گفت:
ـ فکر می‌کردی بالاخره پیدایش کنیم؟
نادری پوشه را بست. 
ـ نه. 
ـ پس چرا گفتی برمی‌گردد؟
کارآگاه لحظه‌ای سکوت کرد و گفت:
ـ، چون قاتل‌ها معمولاً از پلیس فرار نمی‌کنند؛ از خاطره جرم فرار می‌کنند و خاطره، جایی نیست که بتوانی از مرزش عبور کنی. او به عکس هستی نگاه کرد. 
شش سال گذشته بود، اما برای نادری، پرونده هیچ‌وقت تمام نشده بود. قاتل فقط دور شده بود. خیلی دور تا سرانجام در جایی که تصور می‌کرد ناشناس‌ترین آدم دنیاست، یک تماس تلفنی گرفت. تماسی که او را از پشت دیوار شش ساله دروغ بیرون کشید و این‌گونه پرونده قتلی که همه تصور می‌کردند برای همیشه در بایگانی خواهد ماند با یک سرنخ غیرمنتظره در کمپ ترک اعتیاد دوباره باز شد.

منبع: روزنامه جوان
برچسب ها: جنایت ، پلیس ، آگاهی
گزارش خطا
نظر شما
جوان آنلاين از انتشار هر گونه پيام حاوي تهمت، افترا، اظهارات غير مرتبط ، فحش، ناسزا و... معذور است
captcha
تعداد کارکتر های مجاز ( 200 )
شهدای جنگ رمضان
سوگ خورشید
پربازدید ها

نشست خبری مشترک وزرای خارجه ایران و روسیه

قطعی کابل‌ها قطعی شد

بازگشت امارات به جنگ یمن؛ افتادن عربستان در تله خودساخته

نشست خبری نوزدهمین جشنواره بین‌المللی فیلم مقاومت

انتخابات میان‌دوره‌ای آمریکا در سایه فشار‌های دولت ترامپ و نگرانی درباره سلامت رای‌گیری

خالی‌فروشی ارز با سوئیفت جعلی

دیدار عراقچی با نخست وزیر عراق

پزشکیان: امریکا تعهد ندارد مثل همان برجام!

بحران هرمز کف خیابان‌های اروپا

پزشکیان: روستا و عشایر، ریشه‌های اصیل هویت فرهنگی و اجتماعی ایران عزیز هستند

سرمربی گل گهر سیرجان بعد از شکست مقابل استقلال: اهل غر زدن نیستم/ اگر بازیکن‌ام مصدوم نمی‌شد اصلا صحبتی نمی‌کردم

وسط بزرگراه  جای دستفروشی نیست

تشریح برنامه جدید شهرداری تهران برای مسکن پایتخت

افت دلار با مداخله بازارساز

درمانده و بی‌نقشه

رضا شفیعی جم راهی بیمارستان شد

چمران: زمان برگزاری انتخابات شوراها هنوز مشخص نیست

عذرخواهی گولر از‌ام‌باپه به خاطر دزدین گلش

رکوردشکنی مارسکا به لطف ستاره‌ها

اخطار جدی نیروی دریایی سپاه به آمریکا

آحارونوت مدعی شد: حماس تل‌آویو را به تکرار ۷ اکتبر تهدید کرد

نماینده ایران در اسکار راهی اسپانیا می‌شود

اعلام شش کاندیدای نهایی انتخابات فدراسیون تیراندازی

نبیه بری: وحدت داخلی تنها سلاح لبنان برای حفاظت از کشور است

هشدار تایلند و مالزی به شهروندانشان درباره سفر به کشور‌های اروپایی ناآرام

حضوری پررنگ در دریا و ساحل داریم/ به بلوغ خوبی در حوزه پهپاد‌ها رسیده‌ایم

«نور» بیماری را از زاویه امید روایت می‌کند

 چیتگر زیر سایه ۲ دهه تصمیم و ترک فعل 

یارانه ۳۰۰ هزار تومانی به حساب‌ها نشست

هر اقدامی علیه ایران هزینه دارد؛ برای مرحله بعدی جنگ آماده‌ایم

‌‌ «نه به پادشاهی» در ده‌ها شهر امریکا شعله‌ور شد

افزایش ۵۰۰ هزار تومانی کالابرگ تا فردا شب اعمال می‌شود

دادخواست/ شکوائیه خانواده‌های ۱۰۴ شهید ناو دنا رونمایی شد

پیگیری حقوقی و بین‌المللی شهادت رهبر انقلاب و شهدای حملات اخیر با جدیت دنبال شود

نقاب مبارزه قومیتی بر چهره تروریسم نیابتی

عراقچی: امریکا تمایلی به تفاهم ندارد

سردارعزیزی: پاسخ بعدی به دشمن سنگین‌تر و دردناک‌تر خواهد بود

حتی ذره‌ای و هیچ تردیدی!

مقاومت ملت ایران توطئه‌های دشمن را به بن‌بست رسانده است

ساخت فیلم وحشت در ایران مثل راه رفتن روی لبه تیغ است

تجربه‌های شخصی‌ام را به قصه‌ای درباره دلتنگی مادر و فرزند تبدیل کردم

آموزش برای همه، فرصت برای برخی!

چرخ واردات از شمال روان‌تر شد

فصلی جدید در تاریخ ایران

تفرقه افکنی پشت بی‌اخلاقی پنهان نماند

آمادگی چشاندن ویرانی بیشتر به دشمن

زمین‌گیر شدن ۲۲۴ باند سرقت و ۳۹ باند مواد مخدر

مهدی رحمتی سرمربی گل گهر سیرجان در پاسخ به خبرنگار جوان: مسئولیت باخت با من است/ما شرایط فوتبال بازی کردن نداشتیم

ویپ در جیب دانش‌آموز پیشگیری روی کاغذ!

ترامپ در مثلث مرگ

سبک زندگی- همه
پیشنهاد سردبیر
تغییر محاسبات دشمن راه خروج از «نه جنگ نه صلح»
امید تازه برای بقای یوز ایرانی/ «خورشید» دوباره مادر شد
آموزش برای همه، فرصت برای برخی!
تحلیل معاون سیاسی و سخنگوی سپاه از آخرین تحولات/ قطعی کابل‌ها قطعی شد
استفاده از زبان فارسی مطلوب نیست!
اسلحه را از کجا آوردی؟ 
گفت‌وگو با همسر شهید جنگ رمضان/ چشم به راه تولد فرزند دومش شهید شد
جستار‌هایی در سیره آیت‌الله شبیری زنجانی/ فروتن، متواضع و پذیرای همگان بود
مدرسه شاد؟ با بخشنامه نمی‌شود!
نشست خبری نوزدهمین جشنواره بین‌المللی فیلم مقاومت
سرمربی گل گهر سیرجان بعد از شکست مقابل استقلال: اهل غر زدن نیستم/ اگر بازیکن‌ام مصدوم نمی‌شد اصلا صحبتی نمی‌کردم
مهدی رحمتی سرمربی گل گهر سیرجان در پاسخ به خبرنگار جوان: مسئولیت باخت با من است/ما شرایط فوتبال بازی کردن نداشتیم
مربی تیم استقلال در پاسخ به خبرنگار جوان: اگر بیشتر به کارهای گروهی روی بیاوریم، می توانیم استفاده بهتری از موقعیت های ایجاد شده ببریم
مصاحبه سیامک نعمتی و امید عالیشاه بعد از شکست گل گهر مقابل استقلال
گفت‌وگو با همرزمان شهید جنگ رمضان/ شوخی کردیم و گفتیم «تو به شهادت نمی‌خوری!»
آموزش و پرورش
پهلوی‌ها-همه
آخرین اخبار