پرونده ملوان - تراکتور؛ رضایت به تکرار بازی یا ۳ بر صفر و کسر امتیاز؟

سرنوشت دیدار جنجالی ملوان و تراکتور به توافق دو باشگاه گره خورده و احتمال کسر امتیاز نیز مطرح است.

جوان آنلاین: دیدار تیم‌های ملوان - تراکتور در هفته هشتم لیگ برتر در حالی که دو تیم برای مراسم آغازین بازی وارد زمین شده بودند، به دلیل ترک زمین توسط تیم تراکتور و همچنین فحاشی هواداران منتسب به ملوان، لغو شد.

پس از این اتفاق پرونده این دیدار به کمیته انضباطی ارسال شد و اولین جلسه رسیدگی به پرونده نیز با حضور نمایندگان هر دو باشگاه و مسئولان مسابقه، برگزار شد.

طبق پیگیری ها، کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال پس از این جلسه تا روز دوشنبه هفته جاری به هر دو باشگاه ملوان و تراکتور فرصت داده تا در صورت تمایل رضایت‌نامه کتبی خود برای تکرار مسابقه را به این کمیته ارسال کنند تا به این ترتیب دیدار ملوان - تراکتور با رضایت هر دو طرف در تاریخی جدید برگزار شود.

موضوعی که شنیده می‌شود باشگاه ملوان چندان تمایلی به آن ندارد و تلاش‌ها برای راضی کردن این باشگاه برای تکرار مسابقه ادامه دارد. در صورتی که باشگاه ملوان راضی به تکرار بازی شود، این مسابقه بدون حضور تماشاگر و احتمالاً در شهری خارج از انزلی برگزار خواهد شد.

در صورت عدم رضایت باشگاه ملوان برای تکرار مسابقه؛‌ پیگیری تسنیم نشان می‌دهد طبق قوانین به دلیل ترک زمین توسط تیم تراکتور، بازی با نتیجه ۳ بر صفر به سود ملوان اعلام خواهد شد، اما این باشگاه هم به دلیل فحاشی هواداران با احکام سنگینی مانند کسر امتیاز و جریمه مالی مواجه خواهد شد.

براساس ماده ۶۲ آیین‌نامه انضباطی، با توجه به عدم برگزاری دیدار تیم‌های ملوان - تراکتور، کمیته انضباطی موظف است رأی نهایی خود درباره این مسابقه را ظرف مدت یک هفته صادر کند. به همین دلیل تا روز دوشنبه هفته آینده، جمع‌بندی نهایی درباره این مسابقه انجام و رأی صادر خواهد شد.