کد خبر: 1386458
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تاریخ انتشار: ۰۲ آبان ۱۴۰۵ - ۱۳:۴۳
جامعه » اخبار كلی

نصب دوربین در کلاس با تأیید شورای مدرسه بلامانع است

دوربین معاون دبیرکل شورای عالی آموزش و پرورش، از نصب دوربین در محیط های عمومی مدارس با حفظ حریم کارکنان مدرسه و دانش آموزان، برای ارتقای امنیت آنان و تجهیزات مدرسه، بلامانع است.

جوان آنلاین: موسی الرضا کفاش معاون دبیرکل شورای عالی آموزش و پرورش، با اشاره به تاکید شورای عالی آموزش و پرورش بر نقش محوری مدرسه در اجرای برنامه درسی و فرآیند آموزشی و تربیتی اظهار کرد: مدرسه قلب تپنده نظام تعلیم و تربیت است و هر نوع تحول در آموزش و پرورش از مدرسه آغاز می شود لذا شورای عالی آموزش و پرورش در آئین نامه اجرایی جدید مدارس بر نقش محوری و حیاتی مدرسه در روند تعلیم و تربیت تاکید نموده و اختیارات زیادی را برای اداره مدرسه به مدیران و شورای مدرسه تفویض کرده است.

به گزارش مهر، وی در توضیح استفاده از رایانه یا تبلت دانش آموزی مورد تأیید وزارت آموزش و پرورش گفت: استفاده آموزشی از وسایل و تجهیزات الکترونیکی در کلاس درس، برای تکمیل و تقویت فرآیند آموزش و یادگیری با تأیید شورای مدرسه، بلامانع است.

وی افزود: تصمیم گیری در مورد آوردن تلفن همراه و به همراه داشتن آن در محیط مدرسه یا قرار دادن در محل نگهداری، زمان و محوطه مجاز استفاده از آن و تعیین تنبیهات تخطی از مقررات بر عهده شورای مدرسه است.

کفاش با اشاره به اصلاح آیین نامه اجرایی اظهار کرد: استفاده از رسانه های اجتماعی، عکسبرداری، فیلمبرداری و ضبط صدا در محیط مدرسه جز با کسب اجازه از مدیر مدرسه ممنوع است.

معاون دبیرکل شورای عالی آموزش و پرورش تاکید کرد: استفاده از تلفن همراه در کلاس درس برای فعالیت های آموزشی خاص و همسو با برنامه درسی با نظر معلم مربوط، برای زمان مشخص و محدود مجاز است.

وی اضافه کرد: با توجه به نقش الگویی معلمان در فرهنگ سازی و ترویج رفتارهای سالم، استفاده نکردن از تلفن همراه در کلاس درس مورد تأکید بوده و لازم است معلمان تلفن همراه خود را خاموش کرده یا در حالت سکوت قرار دهند.

کفاش تصریح کرد: به منظور جلوگیری از آسیب های تلفن همراه و سایر وسایل اطلاعاتی و ارتباطی و فضای مجازی، مدرسه موظف است زمینه آموزش والدین و توانمند سازی و تقویت خود کنترلی دانش آموزان برای مواجهه و حضور آگاهانه در فضای مجازی و استفاده بهینه از وسایل اطلاعاتی و ارتباطی را فراهم کند.

کفاش با اشاره به اصلاح آیین نامه اجرایی مدارس که مراحل بررسی و ابلاغ خود را طی می کند گفت: نصب و بهره برداری از دوربین در محیط های عمومی مثل حیاط، کارگاه، آزمایشگاه، راهروها و ... با حفظ حریم کارکنان مدرسه و دانش آموزان، برای ارتقای امنیت آنان و نگهداشت بهینه فضا و تجهیزات مدرسه، بلامانع است.

معاون دبیرکل شورای عالی آموزش و پرورش تاکید کرد: در مدارسی که با مشکلات انضباطی و رفتاری مواجه هستند، مدیر مدرسه می تواند با تأیید شورای مدرسه دوربین های نظارتی را به صورت موقت در کلاس درس نصب نموده و پس از رفع مشکل نسبت به جمع آوری آنها اقدام نماید.

لازم به ذکر است آئین نامه اجرایی جدید مدارس پس از دو سال کارکارشناسی و فنی بر روی آن در یک کارگروه تخصصی با حضور نمایندگان حوزه های مختلف آموزش و پرورش و بررسی و تایید آن توسط اعضای شورای عالی آموزش و پرورش اکنون در حال طی مراحل بررسی نهایی و ابلاغ است. 

برچسب ها: دوربین ، دوربین مداربسته ، کلاس
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