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تاریخ انتشار: ۰۲ آبان ۱۴۰۵ - ۱۲:۳۴
بين‌الملل » اخبار كلی

وقوع درگیری‌های شدید در الخلیل؛ آوارگی صدها خانواده فلسطینی

الخلیل وقوع درگیری میان فلسطینی ها و صهیونیست ها و کوچ اجباری صدها خانواده فلسطینی از جدیدترین تحولات مربوط به کرانه باختری است.

جوان آنلاین: سایت صهیونیستی والا نیوز گزارش داد که درگیری های شدیدی طی ساعات گذشته میان صهیونیست ها و فلسطینی ها در منطقه دورا واقع در استان الخلیل کرانه باختری رخ داده است.

بر اساس این گزارش، نظامیان صهیونیست و نیروهای پلیس رژیم به منطقه فرا خوانده شده و مسیرهای منتهی به آن بسته شده است.

منابع آگاه به الجزیره نیز گفتند که ۳۰۰ خانواده فلسطینی در معرض کوچ اجباری از منطقه الجلده در الخلیل توسط رژیم صهیونیستی هستند.

در همین راستا بنیامین نتانیاهو نخست وزیر رژیم صهیونیستی بعد از صدور دستور حمله ارتش اشغالگر به کرانه باختری گفت که غافلگیری بزرگی در انتظار تشکیلات خودگردان است.

صبح امروز یوسف الجعبری شهردار الخلیل واقع در کرانه باختری اعلام کرد که حمله نظامیان صهیونیست برای تخلیه مناطق الجلده و دیربحه که بسیار پرجمعیت هستند باعث آوارگی صدها خانواده فلسطینی شده است.

الجزیره گزارش داد که نظامیان صهیونیست ده ها خانه در اطراف خانه عامل عملیات روز جمعه علیه صهیونیست ها در الخلیل را تخلیه کرده اند.

همچنین گزارش شده که این نظامیان اشغالگر شهر الخلیل و مناطق وابسته به آن و اردوگاه ها را محاصره کرده و به اردوگاه العروب و منطقه الشیوخ یورش برده و تعدادی از اسرایی که پیشتر آزاد شده بودند مجددا بازداشت کردند.

خبرنگار الجزیره تصریح کرد که نظامیان صهیونیست دست کم به ۱۵ منطقه و شهر در شمال کرانه باختری یورش برده و ده ها فلسطینی را بازداشت کردند.

روز گذشته گزارش شد که در پی تیراندازی به یک ایست بازرسی نظامی در منطقه فرش الهوا در الخلیل شش نظامی اسرائیلی زخمی شدند که حال دو نفر از آن‌ها وخیم است.

برچسب ها: الخلیل ، کرانه باختری ، فلسطین
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