تاکید پکن بر اصلاح و بهبود نظام حکمرانی جهانی

رئیس‌جمهوری چین در پیامی به مجمع جهانی حکمرانی ۲۰۲۶ در شیونگ‌آن، بر ضرورت اصلاح و بهبود نظام حکمرانی جهانی تأکید کرد و خواستار همکاری کشورها برای مقابله با چالش‌های بین‌المللی و ایجاد جهانی عادلانه‌تر شد.

جوان آنلاین: شی جین‌پینگ در این پیام به پیچیدگی تحولات بین‌المللی اشاره و بر اهمیت ابتکار حکمرانی جهانی و اهداف آن برای اصلاح ساختارهای بین‌المللی تاکید کرد.

وی با بیان اینکه کسری‌های صلح، توسعه، امنیت و حکمرانی در جهان رو به افزایش است، افزود: ابتکار حکمرانی جهانی با هدف ایجاد نظامی عادلانه‌تر و منطقی‌تر و ساختن جهانی بهتر در سپتامبر ۲۰۲۵ مطرح شد.

به گفته رئیس‌جمهوری چین، این ابتکار پس از طرح با حمایت نزدیک به ۱۶۰ کشور و سازمان بین‌المللی مواجه شد و بیش از ۶۰ کشور نیز به گروه دوستان حکمرانی جهانی پیوستند.

شی در این پیام اصول پنج‌گانه این ابتکار شامل برابری حاکمیتی، حاکمیت قانون در عرصه بین‌المللی، چندجانبه‌گرایی، مردم‌محوری و اقدام‌محوری را منعکس‌کننده خواست مشترک جامعه بین‌المللی دانست.

رئیس‌جمهوری چین همچنین تاکید کرد که اصلاح و بهبود حکمرانی جهانی مستلزم تلاش مستمر و همکاری جامعه بین‌المللی است و پکن آماده است با همکاری سایر کشورها، از طریق رایزنی، مشارکت و بهره‌مندی مشترک، اجرای این ابتکار را پیش ببرد.

وی افزود که چین امیدوار است با تقویت اعتماد و گسترش همکاری، به جهانی آکنده از تحولات و بی‌ثباتی، قطعیت و انرژی مثبت بیشتری تزریق کند و حرکت به سوی جامعه‌ای با سرنوشت مشترک برای بشریت را پیش ببرد.

درهمین راستا، وانگ یی وزیر امور خارجه چین که در آیین افتتاحیه «مجمع حکمرانی جهانی ۲۰۲۶» حضور داشت، تاکید کرد که حل‌وفصل مسالمت‌آمیز اختلافات و مناقشات بین‌المللی، تنها راه حراست از صلح جهانی است.

وی افزود: کشورها باید به‌طور مشترک از جایگاه محوری سازمان ملل متحد حمایت کنند، ظرفیت شورای امنیت این سازمان را برای واکنش سریع ارتقا دهند و به دغدغه‌های مشروع کشورهای در حال توسعه، پاسخ دهند.

این مقام بلندپایه چینی خاطرنشان کرد که قدرت‌های بزرگ موظفند در تعهد نسبت به برابری، پیشبرد اصول اخلاقی و توسعه همکاری‌ها پیشگام باشند؛ زیرا تنها از این طریق می‌توان به جهانی دست یافت که در آن هماهنگی میان کشورها و شکوفایی ملت‌ها بر پایه احترام متقابل استوار است.

مجمع حکمرانی جهانی ۲۰۲۶ به میزبانی «موسسه امور خارجی خلق چین» و با شعار «بازسازی اعتماد و همکاری: اصلاح و بهبود حکمرانی جهانی در جهانی رو به تحول» ار روز گذشته (جمعه) تا فردا(یکشنبه) درحال برگزار است.

در مراسم افتتاحیه این مجمع، نزدیک به ۴۰۰ نماینده از حوزه‌های راهبردی، سیاسی، دانشگاهی، تجاری، رسانه‌ای و جوانان از بیش از ۹۰ کشور، سازمان بین‌المللی و منطقه‌ای از جمله سازمان ملل متحد، حضور یافتند.