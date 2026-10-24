نقش واشنگتن برای حمایت از آشوبگران در داخل ایران با استارلینک

مسئولان سابق آمریکایی به مداخلات دولت های این کشور برای فعال سازی یا توقف اینترنت ماهواره ای با هدف تحقق اهداف سیاسی واشنگتن در کشورهای مختلف اعتراف کردند.

جوان آنلاین: رویترز در گزارشی به نقل از شش مسئول آمریکایی سابق تاکید کرد که دولت دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا پیشتر از ایلان ماسک رئیس اجرایی شرکت اسپیس ایکس خواسته بود شرایط را برای دسترسی آشوبگران و مهره های وابسته به واشنگتن در داخل ایران با هدف دسترسی به اینترنت ماهواره ای و استارلینک فراهم کند.

به گزارش مهر، بر اساس این گزارش، ترامپ به تقویت دسترسی آشوب طلبان در داخل ایران به ارتباطات ماهواره ای بعد از تجاوزات آمریکایی صهیونیستی علیه کشورمان امید بسته بود.

وی پیشتر نیز اعتراف کرده بود که براندازی نظام حاکم در ایران از طریق تجاوزات نظامی آمریکایی صهیونیستی قابل اجرا نیست و باید مهره های داخلی وابسته به این کشور وارد عمل شوند.

در گزارش رویترز آمده است که دولت های بایدن و ترامپ پیشتر درخواست فعال سازی خدمات استارلینک یا توقف آن را در کشورهای مختلف داده بودند. به عنوان مثال دولت بایدن خواهان توقف اینترنت ماهواره ای برای توقف ارتباطات میان نیروهای طرفدار ایران در یمن و لبنان و فعال سازی آن در اوکراین شده بود.

پیش از این نیز معاون وزیر خارجه روسیه به ابزار کشورهای غربی برای مداخله در امور داخلی کشورهای در حال توسعه اشاره کرد و گفت که غربی ها با استارلینک در کشورهای مختلف آشوب به پا می کنند.