باید حق مردم را بر اساس عدالت و انصاف احقاق کنیم

جوان آنلاین: مسعود پزشکیان رئیس جمهوری اسلامی ایران، در آیین آغاز سرشماری نفوس و مسکن ۱۴۰۵ طی سخنانی با اشاره به اینکه این ما هستیم که نقش نسل آینده مان را تشکیل می‌دهیم، گفت: ما باید دانش آموزانمان را به جایی برسانیم که برترین و بهترین باشند. این شما هستید که در برنامه بودجه هدایت می‌کنید که چگونه فکر کنند و چگونه بسازند. اگر این ساخت‌وساز مناسب نباشد و نپذیریم، این پرسش مطرح می‌شود که چرا براساس الگوی تعیین‌شده عمل نکرده‌اید؟

رئیس‌جمهور با بیان اینکه این رویکرد می‌تواند همه را در مسیری که باید پیموده شود، به صف کند، اظهار کرد: انتخاب با ما است؛ هنگامی که توانستیم انتخاب کنیم و بستر را آماده سازیم، می‌توانیم آموزش، مدیریت و اجرای خود را به آن نقطه برسانیم. اکنون این اقدامات سرشماری بر پایه داده‌ها و با رویکردی محورمند انجام می‌گیرد. ما می‌توانیم شرایطی فراهم کنیم که هیچ حرکتی در کشور رخ ندهد مگر آنکه ثبت شده باشد.

وی با بیان اینکه هنگامی که به این مرحله رسیدیم، آنگاه قادر خواهیم بود مدیریت، نظارت، ارزیابی و مداخله کنیم و ببینیم آیا امور براساس حق، عدالت و انصاف پیش می‌رود یا خیر، گفت: بنابراین، نخست باید زیرساخت‌ها فراهم شود تا بتوانیم تصمیم‌گیری کنیم. این کار بزرگی است؛ همه عزیزانی که در حال تلاش هستند ان‌شاءالله باید با قدرت در مسیر گردآوری این داده‌ها گام بردارند تا بتوانیم بر اساس عدالت و انصاف، حق همه مردم را آن‌گونه که هست احقاق کنیم.

پزشکیان با تاکید براینکه وظیفه ما اجرای عدالت و حق است؛ اما چرا مردم ناراضی‌اند؟ گفت: زیرا عدالت و حق را نمی‌بینند، بلکه دعواهای ما را مشاهده می‌کنند. دعوا کردن راه به جایی نمی‌برد؛ هرکس ادعای درست‌کاری دارد، این گوی و این میدان؛ درست‌تر عمل کنید، کارآمدتر باشید و با هزینه کمتری کارها را پیش ببرید. عمل انسان است که گویای حقیقت و درستی کار اوست.