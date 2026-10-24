غیبت ۵ بازیکن فولاد برابر پرسپولیس

جوان آنلاین: فولاد خوزستان در حالی به مصاف پرسپولیس می‌رود که چند بازیکن این تیم به دلیل مصدومیت قادر به همراهی تیم خود نیستند. رامین رضاییان که چند هفته پیش در اردوی تیم ملی مصدوم شد، همچنان مراحل درمانی را پشت سر می‌گذارد و به دیدار مقابل پرسپولیس نخواهد رسید.

بر اساس این گزارش، امیرحسین جولانی، هافبک تأثیرگذار فولاد، جدیدترین مصدوم این تیم است که در تمرینات از ناحیه مچ آسیب دیده و علاوه بر دیدار با پرسپولیس، بازی مقابل آلومینیوم و چادرملو را نیز از دست خواهد داد.

محمد قریشی، مدافع میانی فولاد، دیگر بازیکن مصدوم این تیم است که به دیدار مقابل پرسپولیس نمی‌رسد. همچنین مهرداد محمدی از ناحیه همسترینگ دچار آسیب‌دیدگی شده و قادر به همراهی تیمش در این مسابقه نخواهد بود. میلاد سرلک، بازیکن سابق پرسپولیس، نیز به دلیل مصدومیت نمی‌تواند در این دیدار به میدان برود.

دیدار پرسپولیس و فولاد خوزستان در هفته دهم رقابت‌های لیگ برتر، ساعت ۱۶:۴۵ روز یکشنبه سوم آبان ماه در ورزشگاه شهر قدس برگزار خواهد شد.