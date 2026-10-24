کسب سهمیه جهانی دوبل تنیس روی میز ایران

جوان آنلاین: مسابقات دوبل قهرمانی بزرگسالان آسیا برای تصاحب رتبه ۹ تا ۱۶ و کسب سهمیه مسابقات قهرمانی جهان پیگیری شد و تیم دوبل ایران متشکل از بنیامین فرجی و آرین غفاری با کسب پیروزی ۳ بر ۲ مقابل تیم عربستان جواز حضور در رقابت‌های قهرمانی سال ۲۰۲۷ جهان را کسب کرد.

تیم دو نفره ایران در مرحله ۱/۸ نهایی مقابل فیلیپین شکست خورد و از رسیدن به جمع هشت تیم برتر مسابقات بازماند.

دیگر تیم دوبل ایران متشکل از برادران عالمیان به دلیل بیماری نوشاد عالمیان کاپیتان تیم ملی از حضور مقابل تیم دونفره چین‌تایپه انصراف داد و از دور رقابت‌ها کنار رفت.

هدایت پینگ‌پنگ‌بازان کشورمان در رقابت‌های قهرمانی آسیا برعهده جمیل لطف الله نسبی و منصور علوی بود.