تظاهرات در مناطق مختلف سوریه در محکومیت تجاوزات رژیم صهیونیستی

همزمان با پیشروی‌ها و حملات رژیم صهیونیستی در جنوب سوریه و هشدار نماینده این کشور در سازمان ملل درباره بحران جدید آوارگی، مردم مناطق مختلف سوریه در محکومیت این تجاوزات دست به تظاهرات زدند.

جوان آنلاین: مناطق مختلف سوریه شاهد تظاهرات و تجمعات اعتراضی در محکومیت تجاوزات رژیم صهیونیستی در جنوب این کشور بودند.

به گزارش ایسنا، این اعتراضات در حالی برگزار شد که ادوات نظامی رژیم صهیونیستی در حومه جنوبی قنیطره پیشروی کرده و شماری از جاده‌ها بستند و توپخانه این رژیم نیز برخی مناطق را گلوله‌باران کرد.

در همین ارتباط، ابراهیم علبی، نماینده دائم سوریه در سازمان ملل، طی نشستی تأکید کرد که اقدامات تروریستی رژیم صهیونیستی شامل قتل، آدم ربایی، تخریب اموال و هدف قرار دادن معیشت مردم، بحران آوارگی جدیدی را در جنوب سوریه رقم زده است و جامعه جهانی باید برای توقف این تجاوزات مسئولیت‌پذیر باشد.

وی افزود که با وجود تلاش‌های دولت سوریه برای رفع ریشه‌های آوارگی داخلی، بازگشت ثبات و اسکان مجدد نیازمند منابع کلان برای بازسازی مناطق آسیب‌دیده است.