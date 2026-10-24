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تاریخ انتشار: ۰۲ آبان ۱۴۰۵ - ۱۰:۲۹
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نگرانی نیمی از آمریکایی‌ها از کارشکنی جمهوری‌خواهان با ابطال نتایج انتخابات کنگره

امریکا نظرسنجی جدید نشان می دهد که نیمی از آمریکایی ها نگران تلاش جمهوری خواهان برای ابطال نتایج انتخابات میان دوره ای کنگره آمریکا هستند.

جوان آنلاین: تارنمای هیل با استناد به نتایج روزنامه نیویورک تایمز و دانشگاه سیِنا نوشت: پاسخ دهندگان به این نظرسنجی گفتند که «بسیار» یا «تا حدی» نگران هستند که حزب جمهوریخواه با استفاده از «ابزارهای غیرقانونی» نتایج انتخابات کنگره را باطل کنند.

به گزارش ایرنا، این نتایج نشان داد که ۴۹ درصد ازشرکت کنندگان در نظرسنجی گفتند «نگران» نیستند یا «اصلا نگرانی ای» در این زمینه ندارند.

اکثریت قوی دموکرات‌ها شامل ۸۶ درصد از جمله رای دهندگان احتمالی بودند که قویا نسبت به دخالت جمهوری خواهان در انتخابات کنگره نگران ابراز نگرانی کردند. این احساس همچنین در بین ۵۲ درصد از رای دهندگان مستقل مطرح بود. حتی ۱۰ درصد از جمهوری خواهان گفتند آن ها از این که حزب جمهوری خواه به دنبال ابطال نتایج باشد، احساس نگرانی می کنند.

در این نظرسنجی هنگامی که پرسیده شد «آیا این نگرانی وجود دارد که دموکرات ها نتایج انتخابات میان دوره ای کنگره را باطل کنند؟»، ۳۱ درصد -که عمدتا متشکل از جمهوری خواهان بودند- پاسخ مثبت دادند.

سهم مشابهی از دموکرات ها، جمهوری خواهان و رای دهندگان مستقل اظهار داشتند که به صحت نتایج انتخابات اعتماد دارند. این اعتماد در بین همه رای دهندگان احتمالی از هر حزبی به ۷۴ درصد رسید.

هیل نوشت: ترامپ سالهاست که به ویژه هنگامی که حزب او در انتخابات شکست می خورد، ادعا می کند که در انتخابات تقلب شده است. دادگاه و مقام های انتخابی پیوسته ادعای تقلب گسترده در انتخابات آمریکا را رد کرده اند یا شاهدی برای اثبات این ادعا پیدا نکرده اند.

تاد بلانش دادستان کل آمریکا روز پنجشنبه به خبرنگاران گفت، وزارت دادگستری قصد ندارد در انتخابات، روند تایید و تعیین صلاحیت نامزدها دخالت کند. با این حال، او احتمال مداخله وزارت دادگستری یا جلوگیری از تأیید نتایج انتخابات توسط ایالت‌ها را رد نکرد.

نظرسنجی روزنامه نیویورک تایمز و دانشگاه سینا در بازه زمانی بین ۱۲ تا ۱۹ اکتبر (۲۷-۲۰ مهر) بین ۳ هزار و ۴۹۴ رای دهنده امریکایی در سطح ملی و با حاشیه خطای ۱.۹ درصد انجام شده است.

به گزارش ایرنا، آمریکایی‌ها در سوم نوامبر (۱۲ آبان)، در انتخاباتی که می‌تواند موازنه قدرت در واشنگتن را تغییر دهد، درباره ترکیب آینده کنگره تصمیم‌گیری می‌کنند؛ انتخاباتی که این بار در سایه جنگ آمریکا علیه ایران، افزایش هزینه‌های زندگی و نارضایتی از عملکرد دولت دونالد ترامپ برگزار می‌شود.

برچسب ها: کنگره آمریکا ، جمهوری‌خواهان ، انتخابات میان دوره ای آمریکا
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