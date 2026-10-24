هشدار امام جمعه بغداد درباره پیامدهای جانبداری از آمریکا در مناقشه با ایران

امام جمعه بغداد و از استادان برجسته حوزه علمیه نجف اشرف، با تاکید بر لزوم بررسی دقیق موضوع گذرگاه‌های مرزی با ایران، از دولت عراق خواست در سیاست‌های سیاسی و اقتصادی خود بازنگری کند و نسبت به پیامدهای جانبداری از آمریکا در درگیری جاری با ایران هشدار داد.

جوان آنلاین: آیت‌الله سید یاسین موسوی امام جمعه بغداد همچنین درباره تصمیم‌های اقتصادی نسنجیده که فشارهای معیشتی بر شهروندان، به‌ویژه اقشار فقیر و کم‌درآمد را افزایش می‌دهد، هشدار داد.

به گزارش ایرنا، امام جمعه بغداد با اشاره به اعتراضات در برخی کشورهای اروپایی از جمله فرانسه و همچنین آمریکا گفت که پیامدهای جنگ علیه ایران اکنون بر اقتصاد کشورهای غربی و بازارهای انرژی نیز تأثیر گذاشته است.

وی در خطبه سیاسی نماز جمعه روز اول آبان گفت: اعتراضاتی که در فرانسه و شماری از کشورهای اروپایی و در نهایت در آمریکا در پی افزایش قیمت‌ها و وخامت شرایط اقتصادی روی داده است، از تغییرات در معادلات سیاسی و اقتصادی جهان حکایت دارد.

وی افزود: پیامدهای جنگ علیه ایران اکنون بر اقتصاد کشورهای غربی و بازارهای انرژی نیز تأثیر گذاشته است. نحوه برخورد غرب با اعتراضات، از وجود استانداردهای دوگانه حکایت دارد؛ به‌گونه‌ای که قدرت‌های غربی که از نحوه برخورد دولت‌های دیگر با اعتراضات مردمی انتقاد می‌کنند، خود نیز در صورت مرتبط بودن اعتراضات با منافع داخلی‌شان، علیه معترضان به خشونت متوسل می‌شوند. این مواضع نشان‌دهنده تداوم منطق سلطه‌گری استعماری در مدیریت روابط بین‌الملل است؛ منطقی که از ملاحظات انسانی مورد تبلیغ این کشورها فاصله دارد.

آیت الله موسوی با اشاره به افزایش قیمت نفت و نوسانات همراه با آن در بازارها گفت: این تحولات با تحولات میدانی در منطقه و تنگه هرمز ارتباط دارد و بازارهای جهانی بیش از آنکه صرفاً به اظهارات سیاسی واکنش نشان دهند، واقعیت‌های میدانی را مورد توجه قرار می‌دهند. وی خاطرنشان کرد: اعتراضات در آمریکا علیه سیاست‌های ترامپ و جنگ علیه ایران، نشان‌دهنده انتقال پیامدهای اقتصادی این درگیری به داخل آمریکا است.

وی با تاکید بر اینکه عراق باید در تعیین موضع خود در قبال این درگیری، منافع ملی و واقعیت‌های جغرافیایی و سیاسی را مبنا قرار دهد، هشدار داد که همسویی با آمریکا علیه ایران می‌تواند عراق را با خطراتی مواجه کند که توان تحمل آنها را ندارد. عراق با دو گزینه اساسی روبه‌روست؛ یا در کنار یکی از طرف‌های درگیری وارد جنگ شود یا بی‌طرفی خود را حفظ کند. اتخاذ موضع خصمانه در قبال ایران با اتکا به حمایت آمریکا، مبتنی بر ارزیابی واقع‌بینانه‌ای از موازنه قدرت و منافع نیست.

امام جمعه بغداد با طرح این سوال که فایده امید بستن به حمایت‌های آمریکا چیست، گفت: گزارش‌های رسانه‌ای از خروج نیروهای آمریکایی از شماری از کشورهای منطقه، از جمله کویت و امارات و کشورهای دیگر، حکایت دارد. تصمیم‌گیران عراقی باید پیش از اتخاذ تصمیم‌هایی که ممکن است کشور را با رویارویی نظامی یا بحران‌های اقتصادی شدیدتر مواجه کند، به مردم گوش دهند و منافع آنان را در نظر بگیرند.

وی همچنین نسبت به تکرار تجربه‌های گذشته که به دلیل ارزیابی نادرست از تحولات منطقه‌ای و بین‌المللی، عراق را با فاجعه مواجه کرد، هشدار داد.

آیت الله موسوی از گروه‌های سیاسی عراق خواست مسئولیت تاریخی خود را بر عهده بگیرند و اداره کشور را به مواضع شخصی یا اظهاراتی مبنی بر پذیرش مسئولیت به‌صورت فردی محدود نکنند.

وی گفت: سرنوشت کشور، اقتصاد و معیشت مردم را نمی‌توان با منطق چالش‌های شخصی مدیریت کرد، بلکه این امور به رویکردی نهادی، تجربه و برنامه‌ریزی علمی نیاز دارد.

امام جمعه بغداد در بخش اقتصادی نیز بر ضرورت تفکیک میان «علم اقتصاد» و «مکتب اقتصادی» تأکید کرد و گفت مدیریت اقتصاد کشور تنها به دانش دانشگاهی یا مدارک تحصیلی محدود نمی‌شود، بلکه مستلزم شناخت گزینه‌های اقتصادی است که ماهیت توزیع ثروت، نحوه مدیریت منابع و رابطه دولت با شهروندان را تعیین می‌کند. سید موسوی با استناد به کتاب «اقتصادنا» اثر شهید آیت‌الله سید محمدباقر صدر، از مسئولان خواست برای شناخت مشکلات اقتصادی و اجتماعی از دیدگاه‌های اقتصادی مطرح‌شده در این کتاب بهره بگیرند.

لزوم بررسی دقیق موضوع گذرگاه‌های مرزی ایران و عراق

آیت الله موسوی افزود: بسته شدن گذرگاه‌های مرزی با ایران به کاهش ورود برخی کالاها به بازار عراق منجر شده و این مساله بر قیمت محصولات کشاورزی و دیگر کالاهای اساسی تأثیر گذاشته است.

وی خواستار بررسی دقیق تصمیم‌های مربوط به گذرگاه‌های مرزی و تجارت خارجی شد و تأکید کرد نباید بدون ارزیابی پیامدهای مستقیم تصمیمات بر بازار و مصرف‌کنندگان، اقدامات شتاب‌زده اتخاذ شود.

امام جمعه بغداد هشدار داد ادامه گرانی، فقر و کاهش قدرت خرید می‌تواند به گسترش اعتراضات مردمی منجر شود و تأکید کرد گرسنگی و فشارهای معیشتی از خطرناک‌ترین عواملی است که ثبات اجتماعی را تهدید می‌کند.

وی افزود: حل بحران‌های اقتصادی نیازمند تصمیم‌های سنجیده، سیاست‌های روشن و صادقانه در میان گذاشتن واقعیت‌های موجود با مردم است و نباید با اقدامات شتاب‌زده و غیرکارشناسانه، بر مشکلات و رنج مردم افزوده شود.