جوان آنلاین: پیکارهای کشتی فرنگی قهرمانی جهان از امروز (شنبه دوم آبان) تا سه‌شنبه پنجم آبان در شهر آستانه پایتخت کشور قزاقستان برگزار خواهد شد.

به گزارش ایرنا، طبق برنامه امروز مسابقات وزن‌های ۵۵، ۶۰، ۷۷ و ۸۲ کیلوگرم کشتی فرنگی برگزار خواهد شد و پیام احمدی، علی احمدی وفا، علی اسکو و غلامرضا فرخی نمایندگان کشورمان به روی تشک خواهند رفت.

در وزن ۷۷ کیلوگرم، علی اسکو به عنوان نخستین نماینده کشورمان به روی تشک رفت. او در دور اول با نتیجه ۱۱ بر صفر چپائوسکاس از لیتوانی را شکست داد. و در دور بعد باید با برنده مبارزه کشتی قرقیزستان و آلمان کشتی بگیرد. سنان سلیمان‌اف نایب قهرمان جهان از جمهوری آذربایجان و ابراهیم غانم قهرمان جهان از فرانسه در گروه اسکو قرار دارند.