تداوم حملات رژیم صهیونیستی به جنوب لبنان

در پی ادامه حملات توپخانه‌ای و هوایی رژیم صهیونیستی به جنوب لبنان، شهرک‌های مختلف این منطقه از جمله الخیام هدف قرار گرفتند.

جوان آنلاین: ارتش رژیم صهیونیستی همچنین حومه شهرک‌های «حداثا» و «حاریص» در جنوب لبنان را گلوله باران کرد.

به گزارش ایرنا، شهرک‌های «زوطر شرقی»، «بیت یاحون» و «برعشیت» و «المنصوری» نیز هدف حملات توپخانه ارتش رژیم صهیونیستی قرار گرفت.

رژیم صهیونیستی از دوم مارس (۱۱ اسفند ۱۴۰۴) حمله گسترده‌ای را علیه لبنان آغاز کرد که علاوه بر شهادت و زخمی‌شدن شماری از شهروندان لبنانی، بیش از یک میلیون نفر هم آواره شده‌اند و همچنان بخش‌هایی در جنوب این کشور در اشغال این رژیم است.

در همین حال، لبنان و رژیم صهیونیستی اوایل تیر ماه امسال با میانجی‌گری آمریکا «توافق چارچوب» امضا کردند؛ توافقی که هدف آن پایان دادن به جنگ عنوان شده است. این توافق پس از چند دور مذاکرات مستقیم میان دو طرف در واشنگتن حاصل شد.

در عین حال، این توافق با انتقاداتی نیز روبه‌رو شده است. منتقدان به ابهام در وضعیت حقوقی توافق و نبود جدول زمانی مشخص برای خروج نیروهای صهیونیست اشاره می‌کنند.